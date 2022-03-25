Дуда не смог встретиться с Байденом по самолётным причинам. Польский борт №1 подвёл

Президент Польши Анджей Дуда не смог встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом по самолётным причинам. Польский борт №1 подвёл главу государства. Самолёт Дуды, направляющийся в Жешув, где должна была пройти встреча, аварийно сел в Варшаве.

Об этом в пятницу сообщил глава канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Имела место аварийная посадка самолёта с президентом Дудой на борту. Самолёт вернулся в Варшаву,

- отметил он, не уточняя причину посадки.

Напомним, что президент США Джо Байден прибыл в Польшу с двухдневным визитом. До этого он успел побывать в Брюсселе, где состоялся саммит НАТО, саммит "Большой семёрки" и саммит Европейского совета.

Накануне президент Польши Анджей Дуда выпустил обращение, в котором призвал США усилить свою роль в обеспечении безопасности Европы, а также намекнул на американское финансирование.

Европе и Польше нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом отношении,

- отметил он.