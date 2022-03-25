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Дуда не смог встретиться с Байденом по самолётным причинам. Польский борт №1 подвёл

25 марта 2022, 18:35  •  137 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда не смог встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом по самолётным причинам. Польский борт №1 подвёл главу государства. Самолёт Дуды, направляющийся в Жешув, где должна была пройти встреча, аварийно сел в Варшаве.
Об этом в пятницу сообщил глава канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
Имела место аварийная посадка самолёта с президентом Дудой на борту. Самолёт вернулся в Варшаву,
- отметил он, не уточняя причину посадки.
Напомним, что президент США Джо Байден прибыл в Польшу с двухдневным визитом. До этого он успел побывать в Брюсселе, где состоялся саммит НАТО, саммит "Большой семёрки" и саммит Европейского совета.
Накануне президент Польши Анджей Дуда выпустил обращение, в котором призвал США усилить свою роль в обеспечении безопасности Европы, а также намекнул на американское финансирование.
Европе и Польше нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом отношении,
- отметил он.

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