«Дудь такого не спросит!» Соловьев решил разнести беглого олигарха

Скандал набрал обороты после интервью журналиста «КП» Романа Голованова и Владимира Соловьева. Телеведущий признался, что блогер Юрий Дудь приглашал его на интервью, но он в беседе отказал. По версии Соловьева, герой интернета работает на беглого олигарха Михаила Ходорковского. Вот с этим «заказчиком» он и хочет провести жесткий разговор.

- Я его не вызываю на дуэль. Просто я говорю: чего притворяться? Зачем подсылать своих суженых, ряженых и прочих продажных шавок? - сказал в разговоре с «КП» Соловьев. - Если есть ко мне вопросы, задай их сам. А то чего он там, выходит в Твиттер, начинает глупости, пошлости и подлости писать. Чего бояться-то? Хочешь меня спросить - спроси сам. Хочешь дать мне интервью - приезжай в Москву. Я тебя выслушаю, задам тебе вопросы, поговоришь. Проблем никаких нет. Страшно в Москву приезжать? Можно, наверное, это где-то организовать. Хотя у меня мало времени, я не Навальный, у меня нет столько времени, чтобы по заграницам кататься, но можно ради такого дела что-нибудь придумать.

Телеведущий объяснил, какие вопросы задаст беглецу.

- У меня к нему очень много вопросов, начиная от «Менатепа». Финансовые схемы «Менатепа». Там будут вопросы, связанные со сложной системой отношения с властью, коррупционные схемы, кто из чиновников, когда и как были впрямую коррумпированы или благодаря сложным схемам. Как ему достался «ЮКОС»? Чтобы он рассказал о том, как в 90-е годы скупал места в Думе (да и в 2000-х). Сколько у него было депутатов и зачем? Как они выполняли его директивы, как голосовать? Я думаю, прийти побоится. А ведь там много вопросов, - отметил Соловьев. - Дудь такого никогда не спросит. Дудь половину слов таких не знает.

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