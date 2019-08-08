Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признавала Крым русским. И в будущем будет считать "незаконной аннексию Крыма", написал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter.

"Для нас и впредь будет приоритетом продолжение присутствия наших соотечественников на их исторической родине в Крыму", - добавил президент Турции.

В первую очередь Эрдоган говорил о том, что крымские татары - "важный элемент связей между странами". А Турция считает "приоритетом защиту прав крымских татар", а также "сохранение их национальной идентичности". Интрига тут закручена даже сильнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что в другой части пресс-конференции Эрдоган позволил себе одёрнуть Владимира Зеленского. Но обо всём по порядку.

Турция и "не русский" Крым. Тезисы

Эрдоган не первый раз говорит о подобной позиции Турции. Однако российская сторона, впрочем как и турецкая, давала понять, что эта часть дискурса не имеет отношения к двусторонним контактам.

Турция - часть НАТО, а значит, признание Крыма русским автоматически пойдёт вразрез с общей линией альянса. Кроме того, Эрдоган ранее не терял надежду, что Турция вступит в ЕС. С другой стороны, и в НАТО, и в ЕС Турция - не самый спокойный участник. Известно и о конфликте с США из-за покупки русских систем С-400 и о дискуссии на повышенных тонах с Европейским союзом.

Вероятно, подобная двойственность проявилась и в сегодняшней конференции. В вопросе крымских татар Эрдоган явно гарантировал помощь Киеву, и здесь прозвучал "не русский Крым". А когда речь зашла о Чёрном море и роли Турции в разрешении спора с Россией, ситуация несколько изменилась.

Зеленский готовит переворот в Черноморском регионе?

В рамках пресс-конференции президент Украины отметил, что совместные действия Киева и Анкары могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.

"Вернёт мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключённых", - описал он ситуацию.

Естественно, говорил Зеленский и о моряках, которых Россия якобы держит в заложниках. Тех самых, что пересекли границу России и следовали указаниям СБУ, добиваясь того, чтобы провокация сработала. В конце концов российские пограничники, руководствуясь нормами международного права, задержали нарушителей. Зеленский же сегодня пытался давить на жалость. Но Эрдоган на подобное не отреагировал и даже одёрнул президента Украины в речи против России.

"С ума сойти сценка! - пишет журналист Ольга Скабеева. - Зеленский начал опять про свои браслеты - старая песня, мол, родители моряков подарили; Путин, отдай моряков и т.д. и т.п. На что ему Эрдоган: если мы после каждого инцидента будем себя браслетами украшать, на нас места не хватит".

Фото: t.me/skabeeva

Вот и получается, что Эрдоган снова показывает свой известный политический принцип, где для каждого партнёра выбирает выгодную линию. Напомним, что Крым вошёл в состав России после проведённого референдума в марте 2014 года, на котором большинство граждан высказались за воссоединение с РФ. Москва не обсуждает статус Крыма, вопрос решён раз и навсегда. Подобной позиции придерживаются и на полуострове.

Мнение

Хорошо о риторике Эрдогана в своё время сказал сенатор Алексей Пушков. Ещё в период президентства Петра Порошенко лидер Турции также говорил об "украинском полуострове". Эрдоган, заявивший, что не признаёт Крым российским, хотел порадовать Петра Порошенко, посчитал Пушков.

"Признаёт Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко", - написал сенатор в Twitter.

Власти Крыма вслед за Пушковым оценили игру президента Турции Реджепа Эрдогана. По словам председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова, было очевидно, что все заявления о том, что Эрдоган не признаёт Крым, были сделаны для Порошенко и ради того, чтобы сохранить хоть какие-то отношения с Украиной.

Мурадов отдельно подчеркнул, что повлиять на ситуацию в Крыму все подобные заявления не могут. Другой вопрос, что Эрдоган уже не раз показывал свою политическую гибкость, поэтому есть все условия утверждать, что очень скоро он признает Крым в нужный момент.

"Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам", - указал чиновник, доказывая, что президент Турции в очередной раз играл на публику.

"Эрдоган - человек, как мы знаем, гибкий", - сказал Мурадов в интервью RT.