Дубинский внёс ясность в дело MH17: "Бук" был. Украинский

По его словам, 17 июля 2014 года на возвышенности возле села Зарощенское ВСУ разместили установку "Бук", которая была приписана к мариупольскому дивизиону. Дубинский не знает, стрелял ли украинский "Бук" в тот день или нет, но за то, что эта установка находилась на позициях ВСУ, готов поручиться.

Вблизи села Зарощенское на расстоянии, насколько я помню, 800 метров украинский "Бук" из мариупольского дивизиона находился. Это я заявляю ответственно. 17 июля он находился там, - подчеркнул фигурант громкого дела в интервью платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Дубинский также заявил, что Киев лжёт, когда говорит об отсутствии украинских самолётов в небе в тот день. Многие военные ДНР и гражданские лица видели украинскую авиацию. Даже когда "Боинг" уже упал, один из украинских самолётов ещё некоторое время кружился в том районе.

Напомним, что голландская прокуратура утверждает, будто MH17 сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", хотя ни один радар в тот день не зафиксировал запуск ракеты. Технический эксперт Юрий Антипов привёл уже множество свидетельств, что "Бук" к крушению самолёта не имеет отношения. Вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стал взрыв, который прогремел внутри лайнера.