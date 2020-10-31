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Дубинский внёс ясность в дело MH17: "Бук" был. Украинский
31 октября 2020, 13:00 • 45 • Политика
Один из подозреваемых в деле о крушении самолёта "Боинг-777" (рейс MH17) Сергей Дубинский внёс ясность: "Бук" действительно находился в Донбассе. Но он был украинским.
По его словам, 17 июля 2014 года на возвышенности возле села Зарощенское ВСУ разместили установку "Бук", которая была приписана к мариупольскому дивизиону. Дубинский не знает, стрелял ли украинский "Бук" в тот день или нет, но за то, что эта установка находилась на позициях ВСУ, готов поручиться.
Дубинский также заявил, что Киев лжёт, когда говорит об отсутствии украинских самолётов в небе в тот день. Многие военные ДНР и гражданские лица видели украинскую авиацию. Даже когда "Боинг" уже упал, один из украинских самолётов ещё некоторое время кружился в том районе.
Напомним, что голландская прокуратура утверждает, будто MH17 сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", хотя ни один радар в тот день не зафиксировал запуск ракеты. Технический эксперт Юрий Антипов привёл уже множество свидетельств, что "Бук" к крушению самолёта не имеет отношения. Вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стал взрыв, который прогремел внутри лайнера.
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