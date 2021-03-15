Дубинский послал замглавы Офиса президента на три буквы

Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Украины Александр Дубинский 13 марта в своем Instagram поругался с заместителем главы Офиса президента Юрием КостюкомДубинский запостил фотографию своего автомобиля после того, как снял с него зеленую пленку с символикой партии «Слуга народа» (Дубинский в последнее время ездил на машине зеленого цвета в поддержку политической силы, которую он представляет — ред.). Под снимком политик оставил комментарий «зеленый был ошибкой». Таким образом внефракционный депутат выразил разочарованность в политсиле.В комментариях под постом Костюк предложил Александру Дубинскому сложить мандат и пойти на перевыборы уже не под брендом слуг народа. Далее перепалка переросла в обмен оскорблениями.«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зелёного флага. Слабо?» — написал он.В ответ на это Дубинский написал: «нх сходи».«Нх занято — ты там прочно и надолго обосновался», — ответил ему Костюк.Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в американские президентские выборы. После этого Владимир Зеленский попросил нардепа выйти из фракции «Слуга народа», тот отказался. Позже Дубинского исключили из фракции.Сегодня «Слуга народа» объявила, что провела конференцию Киевской областной партийной организации, на которой Дубинского сняли с поста руководителя. В то же время сам Дубинский сказал, что эту конференцию организовали аферисты, а настоящая конференция сейчас как раз проводится.