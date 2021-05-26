Дубайский "принц Аладдин" в 38 лет впервые стал отцом

Супруга наследного принца Хамдана подарила мужу сразу двоих чудесных детей - мальчика и девочку. Счастливый отец, которого в Дубае называют не иначе как "Аладдином" за его доброту и щедрость, поделился снимками малышей.

Недавно стало известно, что сын эмира Дубая принц Хамдан стал папой. Его супруга Шейха бин Саид бин Сани аль-Мактум, с которой они поженились два года назад, подарила мужу двойню. Уже объявлены имена: мальчика назвали Рашидом, девочка получила имя в честь мамы - Шейха.

Принц активно ведёт "Инстаграм" и уже поделился с подписчиками первыми фотографиями малышей. На фото он держит крох на руках, сидя на диване, правда, лиц детей не видно. За спиной принца Хамдана висит портрет его отца, эмира Дубая.

Принцу уже 38 лет, но отцом он стал впервые, поэтому можно представить радость новоиспечённого папы сразу двоих детей. Своё фото он подписал лаконично: "Слава Богу".

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На родине принца Хамдана очень любят и даже прозвали Аладдином в честь героя сказки. Дело в том, что принц, обладающий огромным состоянием, немалую часть его жертвует на благотворительность и помогает неимущим.

По некоторым данным, состояние принца Хамдана составляет 13 миллиардов долларов, кроме того, он владеет 77-метровой яхтой. Его постоянное место жительства - дворец Zabeel Palace в Дубае, но у него есть также дворцы в Абу-Даби и в других местах.

Хамдан является первым в очереди на дубайский престол, поскольку его старший брат Рашид умер в 2015 году.