Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / В мире

Дубайский "принц Аладдин" в 38 лет впервые стал отцом

26 мая 2021, 09:50  •  123 • В мире
Супруга наследного принца Хамдана подарила мужу сразу двоих чудесных детей - мальчика и девочку. Счастливый отец, которого в Дубае называют не иначе как "Аладдином" за его доброту и щедрость, поделился снимками малышей.
Недавно стало известно, что сын эмира Дубая принц Хамдан стал папой. Его супруга Шейха бин Саид бин Сани аль-Мактум, с которой они поженились два года назад, подарила мужу двойню. Уже объявлены имена: мальчика назвали Рашидом, девочка получила имя в честь мамы - Шейха.
Принц активно ведёт "Инстаграм" и уже поделился с подписчиками первыми фотографиями малышей. На фото он держит крох на руках, сидя на диване, правда, лиц детей не видно. За спиной принца Хамдана висит портрет его отца, эмира Дубая.
Принцу уже 38 лет, но отцом он стал впервые, поэтому можно представить радость новоиспечённого папы сразу двоих детей. Своё фото он подписал лаконично: "Слава Богу".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Fazza (@faz3)
На родине принца Хамдана очень любят и даже прозвали Аладдином в честь героя сказки. Дело в том, что принц, обладающий огромным состоянием, немалую часть его жертвует на благотворительность и помогает неимущим.
По некоторым данным, состояние принца Хамдана составляет 13 миллиардов долларов, кроме того, он владеет 77-метровой яхтой. Его постоянное место жительства - дворец Zabeel Palace в Дубае, но у него есть также дворцы в Абу-Даби и в других местах.
Хамдан является первым в очереди на дубайский престол, поскольку его старший брат Рашид умер в 2015 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 23:40
Журналист из «Азова» и аполитичный человек: что известно о Романе Протасевиче и Софье Сапеге
26 мая 2021, 01:35
Global Times: Литва сама создаёт себе проблемы
25 мая 2021, 00:50
Наследство Ангелы Меркель
25 мая 2021, 00:45
«На 101 единицу»: МИД России заявил о превышении Вашингтоном разрешённого СНВ-III числа вооружений
25 мая 2021, 21:50
Расходы вырастут: во сколько авиакомпаниям обойдутся рейсы в обход Белоруссии
25 мая 2021, 23:45
В Греции опровергли полёт "агентов КГБ" на рейсе Ryanair
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 13:25
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
21 мая 2021, 18:55
"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.