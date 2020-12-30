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ДТП с Ефремовым, арест Фургала и громкие убийства в Петербурге: главные криминальные события 2020 года
30 декабря 2020, 16:50 • 44 • В России
Минувший год запомнится рядом нашумевших судебных процессов. Самым обсуждаемым событием стала смертельная авария с участием актёра Михаила Ефремова. Уголовные разбирательства затронули и властные структуры — в частности, был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Между тем в Санкт-Петербурге произошло два громких убийства с расчленением. Об этих и других криминальных происшествиях 2020-го — в материале RT.
РИА Новости
Историк-расчленитель
В конце декабря 2020 года суд осудил на 12,5 года колонии строгого режима 64-летнего петербургского историка Олега Соколова, который был признан виновным в убийстве своей подруги, 24-летней студентки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. После очередной ссоры, предположительно на почве ревности, профессор сначала выстрелил в голову девушки, затем сдавил ей шею и позднее выстрелил ещё три раза.
Спасатели помогли ему выбраться и достали рюкзак, в котором при осмотре были обнаружены страшные находки.
Соколов считается одним из основателей в России военно-исторической реконструкции эпохи Наполеона и является одним из крупнейших специалистов в стране по этому историческому периоду. Он преподавал в СПбГУ и, по данным СМИ, не в первый раз заводил любовные отношения со своими студентками.
В ходе следствия Соколов пытался оправдать свой поступок и обвинял Ещенко в том, что своим поведением она спровоцировала его. При этом он постоянно, в том числе и во время суда, заявлял о своей любви к Ещенко.
ДТП с участием Ефремова
Смертельная авария, произошедшая 8 июня на Садовом кольце в Москве, стала, пожалуй, самым обсуждаемым уголовным преступлением минувшего года в России.
Вечером того дня актёр Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль своего внедорожника Jeep Grand Cherokee и внезапно выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в фургон Lada, за рулём которого находился Сергей Захаров. Он получил серьёзные травмы и на следующий день скончался в больнице.
К этому ДТП было приковано внимание СМИ и общественности, и не в последнюю очередь из-за действий юристов обеих сторон.
Адвокат Эльман Пашаев, которого привлёк для защиты Ефремов, выбрал экстравагантную тактику защиты. Почти всё время, пока шли следствие и судебные разбирательства, актёр то фактически признавал свою вину, то отказывался от своих слов, утверждая, что не помнит, был ли именно он за рулём в тот вечер. Несмотря на ряд весьма весомых улик против Ефремова, в том числе видеозаписей, несколько свидетелей заявили, что на водительском сиденье был якобы не артист, а кто-то другой.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также с артиста взыскали 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив срок наказания с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. В ноябре Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области.
И Пашаев, и защищавший интересы семьи Захарова Александр Добровинский активно комментировали ход расследования и судебных заседаний, порой позволяя себе неоднозначные высказывания. Впоследствии обоих лишили статуса адвоката.
Замглавы ФСИН за решёткой
В конце ноября был задержан бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, который курировал в ведомстве хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.
Стоит отметить, что Максименко покинул должность, которую он занимал с 2016 года, ещё в марте 2020-го.
При этом Максименко порой давал СМИ весьма откровенные комментарии. К примеру, говоря о решении ФСИН изменить формат общения с журналистами и отказаться от устных комментариев в пользу письменных ответов на вопросы, он отметил, что это правильное решение, поскольку иногда из-за действий сотрудников службы «со стыда хочется под землю провалиться». В тот период во ФСИН произошёл ряд скандалов, связанных с жестоким обращением с заключёнными.
Сейчас Максименко находится в СИЗО «Лефортово». Незадолго до Нового года его посетили члены ОНК, которым бывший замглавы ведомства пожаловался, что ему заблокировали банковскую карту, куда поступает пенсия, и он даже не может оплатить услуги адвоката. Также он сказал правозащитникам, что за месяц пребывания в СИЗО ни разу не видел следователя.
Загадочная смерть рэпера
Ещё один резонансный инцидент произошёл в Петербурге. В конце июля погиб участник Versus Battle, 30-летний рэпер Александр Юшко, известный как Энди Картрайт.
Кохал, которой, по данным следствия, помогала мать, расчленила тело музыканта и планировала спрятать останки в Ленинградской области.
Отчего именно умер музыкант, достоверно не известно до сих пор. Следствие предъявило Кохал обвинение в убийстве мужа. Предположительно, она ввела ему инсулиносодержащий препарат.
Сейчас Марина Кохал содержится под стражей, несколько дней назад суд продлил ей арест до 28 февраля, отказавшись удовлетворить просьбу адвокатов о более мягкой мере пресечения.
Её мать Елена Кохал после задержания в октябре по подозрению в пособничестве убийству вскоре отпустили. Сама женщина какое-либо участие отрицает, обвинение ей пока не предъявлено.
Однако из-за возникших в адрес Елены Кохал подозрений у неё забрали внука, которому недавно исполнилось три года. Сейчас мальчик находится в детдоме. Мать и сестра Картрайта живут на Украине и хотели бы забрать ребёнка, но пока также не могут этого сделать.
Арест губернатора
Одним из самых громких уголовных дел в отношении чиновников в 2020 году стал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали утром 9 июля, когда чиновник собирался на работу, и тут же этапировали в Москву.
По версии следствия, Фургал причастен к организации двух убийств предпринимателей и покушении на убийство ещё одного. Преступления были совершены в середине 2000-х, когда Фургал занимался бизнесом.
Показания на чиновника, по информации СМИ, дал его бывший партнёр Николай Мистрюков, который был задержан ещё в 2019 году. В частности, Фургала обвинили в организации убийства в 2004 году Евгения Зори, а также Олега Булатова в 2005-м. В том же году он, по версии следствия, организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского.
Сам Фургал, которого вскоре после ареста в губернаторском кресле сменил однопартиец по ЛДПР Михаил Дегтярёв, все обвинения отрицает и продолжает настаивать на своей невиновности.
После ареста Фургала в Хабаровске прошли несанкционированные акции в его поддержку.
Вместе с тем в декабре стало известно, что следователи проверяют Фургала на причастность к крупному мошенничеству на предприятии «Амурсталь».
Самоубийство Тесака
Известный националист и блогер Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак был найден мёртвым в одиночной камере челябинского СИЗО №3 16 сентября. Он отбывал очередной срок и был в Челябинске проездом — осуждённого за разбой и хулиганство Тесака везли из Красноярска в Москву для проведения следственных мероприятий.
Рано утром сотрудники СИЗО нашли в камере тело Марцинкевича и предсмертную записку, в которой заключённый попросил отправить некоторые свои вещи гражданской жене и извинился перед администрацией СИЗО за доставленные своей смертью неудобства.
Позже нашли вторую записку, адресованную, предположительно, жене, а затем и третью, в которой Тесак отрицал причастность к убийствам, которые ему инкриминировали.
Семья погибшего, в свою очередь, заявила, что Марцинкевича, которого ранее якобы пытались склонить к даче показаний по новым преступлениям, могли убить в камере, после чего было инсценировано самоубийство. По странному стечению обстоятельств в ту ночь в его камере не работала система видеонаблюдения.
Однако в ходе доследственной проверки следователи пришли к выводу, что Тесак ушёл из жизни без посторонней помощи.
23 декабря в разных городах страны задержали шесть соратников националиста, подозреваемых в совершении убийств мигрантов в начале 2000-х годов.
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