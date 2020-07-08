Дожили: на работу — как на праздник! • 120 • Аналитика

Случилось то, чего не могло не случиться. Коронавирус стремительно разрушает рынок труда. За последние три месяца число официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной раза! Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на последнем совещании в правительстве по ситуации на рынке труда. И это, похоже, еще не финиш.





Арифметика прихрамывает

Наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.



По данным Роструда, с конца марта по сегодняшний день уволено 3 миллиона 718 тысяч человек, принято на работу 3 миллиона 36 тысяч. Таким образом, 682 тысячи человек, потерявших работу во время эпидемии, пока довольствуются лишь пособием по безработице. Подчеркнем, что это только официально зарегистрированные граждане, вставшие на учет в службах занятости.



Более реальную картину показывает оценка безработицы, сделанная по методологии Международной организации труда (МОТ). Там учитываются не только официально обратившиеся на биржу труда, но и те, кто не имеет работы или доходного занятия, ищет работу и готов приступить к ней в ближайшие дни.



Глава Минтруда Антон Котяков почему-то не назвал эту цифру на совещании, хотя доподлинно известно, что такие оценки ведомство делает в соответствии с международными договоренностями. Кстати, при прежнем руководстве Минтруда и Роструда данные по безработице, в том числе по методологии МОТ, публиковались еженедельно. Потом отчетный период увеличили до месяца.



Теперь же свежих данных ни на сайте министерства, ни на сайте службы занятости не обнаруживается. Пытливых можно направить на сайт Росстата. Но и там вы увидите данные месячной давности. Так вот, на конец мая, утверждает Росстат, в стране было 4,5 миллиона безработных, соответствующих критериям МОТ.



Однако есть основания усомниться в этой оценке. Рассуждаем логически. До вирусного кризиса официальная безработица в России приближалась к миллиону человек. Как показывает многолетняя практика, общее число безработных выше официально зарегистрированных в четыре-пять раз. Кстати, об этом напомнил и глава Роструда в недавнем телеинтервью. Месяц назад официальных было уже как минимум вдвое больше, чем до карантина. А значит, общая безработица была в районе 8-9 миллионов. Следовательно, сейчас еще больше.



Загадочная информация появилась в презентации правительственного «Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции»: на рынке труда «затронуты 6,4 миллиона человек». Еще бы кто-нибудь объяснил значение слова «затронуты» в данном контексте!



Но могло быть и хуже

В Минтруда уверяют, что все не так уж и плохо, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать». Более того, снижаются темпы прироста числа уволенных, а трудоустроенных, наоборот, растут. Если в середине апреля регистрировалось 220-250 тысяч вновь прибывших безработных в неделю, то сейчас — примерно 140 тысяч. Еженедельный прием на работу составляет сейчас почти 300 тысяч человек.



Куда же устраиваются работники, оказавшиеся за бортом? По-разному. Власти же активно рекламируют государственный портал «Работа в России». Сейчас там есть 1 миллион 200 тысяч вакансий. Заметим, что объем предложений на «Работе» практически не изменился с довирусных времен. И предложений там всегда больше, чем желающих ими воспользоваться.



Сейчас, например, в производственном секторе требуется 406 тысяч работников, а соискателей всего 140 тысяч. В строительстве — 150 тысяч вакансий и 120 тысяч соискателей. В здравоохранении — 110 тысяч вакансий и 99 тысяч соискателей. Начинается набор работников в отраслях, где совсем недавно шло активное сокращение: транспорт, торговля, бытовое обслуживание.



Однако не факт, что работодатели и работники, зарегистрированные на портале, найдут друг друга. Причина предельно проста, и она существует давно: не совпадают запросы сторон. Работников в первую очередь не устраивает предлагаемая зарплата. В частности, в производстве и строительстве она сейчас на 15-20 процентов ниже ожидаемой.





Учителю начальных классов в Липецке, учителю математики, учителю русского языка и литературы предлагают по 12.130 рублей, то есть один МРОТ! Меньше, чем уборщице в ином офисе. Столько же предлагают медсестре в Твери. Есть, конечно, более серьёзные предложения с точки зрения заработков, и VIP-предложения. Но там другая проблема: компетенции соискателей не соответствуют требованиям работодателей.



Безработные просят дела. Своего

Несмотря на туман в статистике занятости, с самого начала все понимали, что падение экономики и, соответственно, рост безработицы и снижение доходов населения неминуемы. Поэтому были приняты экстренные меры поддержки работодателей для максимального сохранения рабочих мест и работников, семей с детьми. Мы все их знаем. Это и увеличение размера пособия по безработице, и дополнительные выплаты на ребенка родителям, оставшимся без работы, и снижение вдвое страховых взносов в социальные фонды для работодателей, и льготные кредиты пострадавшим отраслям, и многое другое.



Правда, часть безработных, что называется, пролетела мимо кассы. Речь идет о тех, кто пришел на биржу труда до 1 апреля. У них пособия остались по старым меркам.



Тем временем идут поиски новых форм поддержки экономики и граждан. В частности, в ближайшее время стартует программа по организации обучения безработных и тех, кто под риском увольнения. Думают власти и о том, как помочь желающим безработным создать собственное дело. В Минтруда говорят, что эта тема очень интересует безработных.





Напомню: несколько лет назад действовала такая программа, но постепенно заглохла. Государственная поддержка энтузиастов тогда составляла всего 58 тысяч рублей. И спрос был жесткий: не справился — верни денежки. Сейчас нужны новые подходы. По мнению Антона Котякова, их нужно искать в плотном сотрудничестве центров занятости и институтов развития малого и среднего предпринимательства.



Безработица уйдет по поручению

Сейчас все думают о том, как долго льготный режим продлится. Какие-то меры рассчитаны всего на три месяца, какие-то продлены до конца этого года. Все, конечно, будет зависеть от развития ситуации с пандемией.



Предполагаемая вторая волна, ясно, усугубит ситуацию. Но пока перспектива выглядит так. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, общенациональным планом предусмотрено, что к IV кварталу 2021 года мы должны вернуться к среднегодовому размеру ВВП 2019 года, а с 2022 года «возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста» (в районе 3 процентов). Что же касается занятости населения, то по поручению президента, в 2021 году рынок труда должен быть полностью восстановлен.



По оценкам Минтруда, темпы прироста безработных в России будут замедляться, и к концу этого года численность людей, ищущих работу, может превысить 10 миллионов, а официально зарегистрированных — около 2,5 миллиона.



На следующей неделе Международная организация труда проведет встречу высокого уровня — виртуальный Глобальный саммит по вопросам пандемии COVID-19 и сферы труда.



«Надеюсь, что представители правительств, объединений работников и работодателей воспользуются этой возможностью, чтобы изложить и выслушать инновационные идеи, обсудить накопленный опыт и представить конкретные планы совместной работы с целью содействовать инклюзивному, справедливому и устойчивому процессу восстановления, ведущему к расширению занятости»,

— заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. Случилось то, чего не могло не случиться. Коронавирус стремительно разрушает рынок труда. За последние три месяца число официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной раза! Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на последнем совещании в правительстве по ситуации на рынке труда. И это, похоже, еще не финиш.Наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.По данным Роструда, с конца марта по сегодняшний день уволено 3 миллиона 718 тысяч человек, принято на работу 3 миллиона 36 тысяч. Таким образом, 682 тысячи человек, потерявших работу во время эпидемии, пока довольствуются лишь пособием по безработице. Подчеркнем, что это только официально зарегистрированные граждане, вставшие на учет в службах занятости.Более реальную картину показывает оценка безработицы, сделанная по методологии Международной организации труда (МОТ). Там учитываются не только официально обратившиеся на биржу труда, но и те, кто не имеет работы или доходного занятия, ищет работу и готов приступить к ней в ближайшие дни.Глава Минтруда Антон Котяков почему-то не назвал эту цифру на совещании, хотя доподлинно известно, что такие оценки ведомство делает в соответствии с международными договоренностями. Кстати, при прежнем руководстве Минтруда и Роструда данные по безработице, в том числе по методологии МОТ, публиковались еженедельно. Потом отчетный период увеличили до месяца.Теперь же свежих данных ни на сайте министерства, ни на сайте службы занятости не обнаруживается. Пытливых можно направить на сайт Росстата. Но и там вы увидите данные месячной давности. Так вот, на конец мая, утверждает Росстат, в стране было 4,5 миллиона безработных, соответствующих критериям МОТ.Однако есть основания усомниться в этой оценке. Рассуждаем логически. До вирусного кризиса официальная безработица в России приближалась к миллиону человек. Как показывает многолетняя практика, общее число безработных выше официально зарегистрированных в четыре-пять раз. Кстати, об этом напомнил и глава Роструда в недавнем телеинтервью. Месяц назад официальных было уже как минимум вдвое больше, чем до карантина. А значит, общая безработица была в районе 8-9 миллионов. Следовательно, сейчас еще больше.Загадочная информация появилась в презентации правительственного «Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции»: на рынке труда «затронуты 6,4 миллиона человек». Еще бы кто-нибудь объяснил значение слова «затронуты» в данном контексте!В Минтруда уверяют, что все не так уж и плохо, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать». Более того, снижаются темпы прироста числа уволенных, а трудоустроенных, наоборот, растут. Если в середине апреля регистрировалось 220-250 тысяч вновь прибывших безработных в неделю, то сейчас — примерно 140 тысяч. Еженедельный прием на работу составляет сейчас почти 300 тысяч человек.Куда же устраиваются работники, оказавшиеся за бортом? По-разному. Власти же активно рекламируют государственный портал «Работа в России». Сейчас там есть 1 миллион 200 тысяч вакансий. Заметим, что объем предложений на «Работе» практически не изменился с довирусных времен. И предложений там всегда больше, чем желающих ими воспользоваться.Сейчас, например, в производственном секторе требуется 406 тысяч работников, а соискателей всего 140 тысяч. В строительстве — 150 тысяч вакансий и 120 тысяч соискателей. В здравоохранении — 110 тысяч вакансий и 99 тысяч соискателей. Начинается набор работников в отраслях, где совсем недавно шло активное сокращение: транспорт, торговля, бытовое обслуживание.Однако не факт, что работодатели и работники, зарегистрированные на портале, найдут друг друга. Причина предельно проста, и она существует давно: не совпадают запросы сторон. Работников в первую очередь не устраивает предлагаемая зарплата. В частности, в производстве и строительстве она сейчас на 15-20 процентов ниже ожидаемой.Учителю начальных классов в Липецке, учителю математики, учителю русского языка и литературы предлагают по 12.130 рублей, то есть один МРОТ! Меньше, чем уборщице в ином офисе. Столько же предлагают медсестре в Твери. Есть, конечно, более серьёзные предложения с точки зрения заработков, и VIP-предложения. Но там другая проблема: компетенции соискателей не соответствуют требованиям работодателей.Несмотря на туман в статистике занятости, с самого начала все понимали, что падение экономики и, соответственно, рост безработицы и снижение доходов населения неминуемы. Поэтому были приняты экстренные меры поддержки работодателей для максимального сохранения рабочих мест и работников, семей с детьми. Мы все их знаем. Это и увеличение размера пособия по безработице, и дополнительные выплаты на ребенка родителям, оставшимся без работы, и снижение вдвое страховых взносов в социальные фонды для работодателей, и льготные кредиты пострадавшим отраслям, и многое другое.Правда, часть безработных, что называется, пролетела мимо кассы. Речь идет о тех, кто пришел на биржу труда до 1 апреля. У них пособия остались по старым меркам.Тем временем идут поиски новых форм поддержки экономики и граждан. В частности, в ближайшее время стартует программа по организации обучения безработных и тех, кто под риском увольнения. Думают власти и о том, как помочь желающим безработным создать собственное дело. В Минтруда говорят, что эта тема очень интересует безработных.Напомню: несколько лет назад действовала такая программа, но постепенно заглохла. Государственная поддержка энтузиастов тогда составляла всего 58 тысяч рублей. И спрос был жесткий: не справился — верни денежки. Сейчас нужны новые подходы. По мнению Антона Котякова, их нужно искать в плотном сотрудничестве центров занятости и институтов развития малого и среднего предпринимательства.Сейчас все думают о том, как долго льготный режим продлится. Какие-то меры рассчитаны всего на три месяца, какие-то продлены до конца этого года. Все, конечно, будет зависеть от развития ситуации с пандемией.Предполагаемая вторая волна, ясно, усугубит ситуацию. Но пока перспектива выглядит так. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, общенациональным планом предусмотрено, что к IV кварталу 2021 года мы должны вернуться к среднегодовому размеру ВВП 2019 года, а с 2022 года «возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста» (в районе 3 процентов). Что же касается занятости населения, то по поручению президента, в 2021 году рынок труда должен быть полностью восстановлен.По оценкам Минтруда, темпы прироста безработных в России будут замедляться, и к концу этого года численность людей, ищущих работу, может превысить 10 миллионов, а официально зарегистрированных — около 2,5 миллиона.На следующей неделе Международная организация труда проведет встречу высокого уровня — виртуальный Глобальный саммит по вопросам пандемии COVID-19 и сферы труда.— заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. Татьяна Смольякова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





120 Источник Похожие новости Формула расизмобесия: за белых становится страшно Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию Русские трубы Хорватии Свергнуть Трампа: возможна ли революция в США Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции Плюс 25, лето, санкции. Над всей Британией ясное небо Новости партнеров