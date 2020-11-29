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Дождётся ли Гагаузия принятия «гагаузских законов»?

29 ноября 2020, 01:00  •  16 • Украина
В партии Майи Санду уже назвали «пакет гагаузских законов» антиконституционным
После того, как победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду ясно и понятно обозначила своё отношение к Приднестровью, на очереди оказалась автономная территория Молдовы Гагаузия, вернее так называемый «пакет гагаузских законов».
Напомним, «пакет гагаузских законов» состоит из трёх законопроектов, касающихся статуса и полномочий Гагаузской автономии, защиты прав гагаузов и усиления механизмов самоуправления. Дело в том, что сегодняшний статус Гагаузии не внесён в Конституцию Молдовы и может быть отменён в любой момент. Поэтому в автономии на протяжении многих лет настаивают на принятии соответствующих законов и так же на протяжении многих лет молдавский парламент, не отказываясь, не спешит это делать.
Прошедшим летом «гагаузский пакет» после очередной доработки был вновь зарегистрирован в парламенте. При этом президент Молдовы Игорь Додон тогда напомнил: «принятие пакета «гагаузских законов» – часть обязательств, взятых на себя официальным Кишинёвом в 1994 году».
К тому же на принятии «пакета гагаузских законов» настаивали также и дипломаты России, ОБСЕ, ЕС и США.
Однако в партии PAS – партии Майи Санду – по этому вопросу существует своё мнение.
Депутат и политолог, представитель партии PAS Оазу Нантой уверен, что уже зарегистрированные в парламенте «гагаузские» законопроекты являются антиконституционными. По его мнению, юридическая комиссия парламента допустила ошибку, когда одобрила эти законопроекты.
«Юридическая комиссия во главе с Василием Боля, утвердила их, несмотря на то, что проект закона №329 однозначно антиконституционный. Однако для социалистов главным было включить этот вопрос в повестку дня, даже нарушая законы. Хотя я уверен, принимать эти законы никто не собирался»,
– заявил политолог в интервью радио Europa Libera.
По мнению депутата от группы «За Молдову» Сергея Сырбу, если парламент и примет «пакет гагаузских законов», то не в том варианте, в котором их предлагали авторы. Что касается самого Сырбу, у него есть своё мнение по поводу этих законов, которое он не намерен афишировать.
В Партии социалистов в ответ на заявление Нантоя ответили, что готовы к принятию пакета «гагаузских законов» и рассчитывают на поддержку парламента.
«Я надеюсь, что принятие «пакета гагаузских законов» произойдёт до конца этого года. Когда мы были в коалиции с демократами, там были люди, которые не хотели поднимать этот вопрос. Сейчас нет никакой коалиции, но учитывая то, что Майя Санду обещала быть президентом для всех, в том числе для русскоязычных, посмотрим, как партии, которые поддерживали её, отреагируют»,
– рассказал депутат-социалист Гайк Варданян.
Но в партии Майи Санду не спешат и явно не готовы рассматривать законопроекты, защищающие Гагаузскую автономию.
«Этих проектов у нас нет, они ещё не обсуждались в комиссиях. Когда они будут обсуждаться в комиссиях, изучим и примем решение»,
– отметил депутат партии PAS Владимир Боля, добавив, что лично он не знаком с законопроектами.
Когда это произойдёт – никто в партии PAS сказать не может, но уже сейчас понятно, что спешить никто не будет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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