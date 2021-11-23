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Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
23 ноября 2021, 09:35 • 44 • Аналитика
США опять раскручивают тему угрозы вторжения России на Украину — повторяется то, что было весной этого года. Причем сейчас страх нагнетается еще сильнее: уже пошли рассуждения о том, что "в Вашингтоне опасаются вторжения в декабре, когда в Восточной Европе замерзнет почва и танки не будут увязать в грязи".
Это цитата из немецкой прессы, но в самих Штатах пишут о том, что времени остается все меньше и надо же что-то делать, кроме "отчаянных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы удержать Путина от вторжения. В рамках этих усилий некоторые европейские лидеры даже пообщались с российским лидером лично". О ужас, европейцы уговаривают Путина не нападать на Украину, а он готовит "зимнюю кампанию"! Поэтому надо срочно образумить этот Старый Свет:
Что это за бред? Кто-то действительно верит в то, что Россия атакует Украину? Понятно, что об этом говорят уже восьмой год, но всегда казалось, что это просто пропаганда — призванная обосновать как подготовку к атлантизации Украины, так и ограничение европейско-российских отношений. А теперь, похоже, США и в самом деле поверили в то, чем пугали европейцев?
Может быть, Россия дала им повод для этого? Может быть, их напрягли слова Путина о том, что наши предупреждения в адрес НАТО "все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло", и нужно, "чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше"?
Но, во-первых, истерика насчет русского вторжения началась за несколько дней до выступления президента, а во-вторых, Путин пояснил, что напрягать атлантистов нужно, "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".
То есть мы обозначаем красные линии (связанные в первую очередь с постепенным затаскиванием Украины под атлантический зонтик), но англосаксы тут же пытаются их пересечь (например, внеплановыми натовскими учениями в Черном море или поставками оружия Киеву), обосновывая как раз угрозой русского нападения на Украину.
Чем они его объясняют?
"Американская и британская разведки все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль более крупный участок Украины или дестабилизировать страну в достаточной степени, чтобы привести к власти более промосковское правительство".
Замечательно: Россия хочет захватить кусок Незалежной (обычно говорят о "прорубании коридора в Крым") или вызвать на Украине хаос, который обрушит киевскую прозападную элиту и приведет к власти пророссийские силы (видимо, сидящего под домашним арестом Медведчука).
России действительно нужна дружественная и союзная Украина, но для этого нам не нужно воевать с ней. Эта война стала бы наилучшим подарком атлантистам: стратегически у них нет шансов удержать ее в своей орбите, поэтому русско-украинский конфликт рассматривается как способ сдерживания России, а его горячая фаза — как последний акт терпящей крах антироссийской комбинации. Но для нас эта война в любом случае братоубийственная — мы действительно один народ, что бы об этом ни говорили англосаксы или киевские временщики. Поэтому воевать с Украиной Россия не будет, вместо этого мы будем делать все для ее освобождения от западного влияния и прозападной элиты. Каким образом?
Выжидая (и способствуя) изменения настроений в украинском обществе. Каким бы манипуляциям его ни подвергали, рано или поздно осознание единства большого народа вернется, голоса крови, почвы и истории сделают свое дело — и тогда никакие политтехнологии не удержат процесс разворота Украины к России.
Давая возможность нынешней прозападной украинской элите совершить все возможные ошибки и окончательно дискредитировать себя (тут главное — не мешать), они прекрасно справляются самостоятельно.
Блокируя попытки усиления атлантического контроля над Украиной. Грубо говоря, отгоняя НАТО от Незалежной — предупреждениями и красными линиями.
В этом смысле нынешняя, похоже, искренняя убежденность англосаксонских разведок в готовности России к вторжению даже играет нам на руку — создавая у них ту самую напряженность, о которой говорил Путин. Пускай думают, что мы готовы ударить, — не будем объяснять им, что российские войска окажутся на Украине только в одном случае.
Когда их будут встречать цветами, как в 1939-м на Западной Украине. Никакой оккупации, никакой войны Россия не допустит — Запад не сможет ни оккупировать (даже символически, обозначая тем самым ее принадлежность к своему миру) Украину, ни развязать войну между нашими странами. Никаким внешним силам не удастся зацементировать временное разделение одного народа, превратив его в необратимое.
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