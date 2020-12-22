Дождались "настоящей" вакцины? ЕС дал разрешение на прививки препаратом Pfizer-BioNTech

Исполнительный директор EMA Эмер Кук сообщила о выдаче временного регистрационного удостоверения для вакцины Pfizer-BioNTech. Она добавила, что препарат не рекомендован для инъекций детям младше 16 лет.

Разработка Pfizer-BioNTech - первая, одобренная европейским регулятором. Кук назвала это решение "большим шагом вперёд в борьбе с пандемией" и выразила надежду, что в скором времени сможет озвучить аналогичную новость и о других вакцинах от COVID-19.

Препарат Pfizer-BioNTech имеют право использовать во всех 27 странах Евросоюза. Во время видеоконференции глава EMA коснулась и темы нового штамма SARS-CoV-2. По словам главы регулятора, нет оснований говорить о неэффективности вакцины против этой модификации.

Также известно, что постоянное разрешение на использование американо-германского состава ожидается к вечеру 21 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter информировала, что как только это произойдёт, в Европе стартует массовая кампания по вакцинации.

В Европе дождались "настоящей" вакцины? Россия была первой страной, представившей препарат, после инъекций которого организм здорового человека формирует иммунитет с COVID-19. Но в США и ЕС российскую разработку раскритиковали. Специалисты из разных стран приводили различные аргументы. По мнению директора НИЦЭС имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "Спутник V" эффективен и безопасен, а Запад ведёт целенаправленную кампанию против российской вакцины.