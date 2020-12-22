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Дождались "настоящей" вакцины? ЕС дал разрешение на прививки препаратом Pfizer-BioNTech
22 декабря 2020, 22:50 • 123 • В мире
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) дало разрешение на прививки американо-германским препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. Оно пока временное. Европа дождалась "настоящей" вакцины?
Исполнительный директор EMA Эмер Кук сообщила о выдаче временного регистрационного удостоверения для вакцины Pfizer-BioNTech. Она добавила, что препарат не рекомендован для инъекций детям младше 16 лет.
Разработка Pfizer-BioNTech - первая, одобренная европейским регулятором. Кук назвала это решение "большим шагом вперёд в борьбе с пандемией" и выразила надежду, что в скором времени сможет озвучить аналогичную новость и о других вакцинах от COVID-19.
Препарат Pfizer-BioNTech имеют право использовать во всех 27 странах Евросоюза. Во время видеоконференции глава EMA коснулась и темы нового штамма SARS-CoV-2. По словам главы регулятора, нет оснований говорить о неэффективности вакцины против этой модификации.
Также известно, что постоянное разрешение на использование американо-германского состава ожидается к вечеру 21 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter информировала, что как только это произойдёт, в Европе стартует массовая кампания по вакцинации.
В Европе дождались "настоящей" вакцины? Россия была первой страной, представившей препарат, после инъекций которого организм здорового человека формирует иммунитет с COVID-19. Но в США и ЕС российскую разработку раскритиковали. Специалисты из разных стран приводили различные аргументы. По мнению директора НИЦЭС имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "Спутник V" эффективен и безопасен, а Запад ведёт целенаправленную кампанию против российской вакцины.
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