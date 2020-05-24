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Дойти до точки: как Морзе первый мессенджер изобрел

24 мая 2020, 03:55  •  28 • Аналитика
© NASA / JPL/University of Arizona
Удивительно, но самый известный способ кодирования символов придумал художник. Свое детище Самюэль Морзе представил в 1837 году. А первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор была торжественно отправлена 24 мая 1844 года. Америка ликовала.
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Публикация от Samuel Finley Breese Morse (@samuelmorse._1791)
Это уже потом азбука Морзе станет устойчиво ассоциироваться с сигналом SOS. Три точки, три тире, три точки. "Спасите наши души". И ведь сколько их было спасено после получения такого сигнала?! А первая телеграмма была короткой. Она содержала единственную фразу: "Вот что творит Бог!". И действительно, передача сообщений на расстоянии в середине XIX века казалась чудом. И возникла почти случайно. Все свое время Самюэль Морзе отдавал живописи, преподаванию и политике. Его жизнь в корне изменила идея создать собственный телеграф. Морзе буквально загорелся ей. Он еще помнил, как из-за запоздавшего известия о болезни жены потерял ее. А тут еще и встретил попутчика, рассказавшего о воздействии тока на магнит и его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Морзе изучил науки, стал настоящим изобретателем. Используя подручные средства, 10 лет работал над созданием первого в мире электромеханического телеграфного аппарата. И добился цели. На свои скудные средства.
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Публикация от Filippo La Duca (@filippoladuca)
Правительства Европы и России, к которым он обращался за поддержкой, отказывали. Мол, чудак чудаком: деньги ему доверять нельзя. К тому же там велись похожие разработки. И только когда изобретение Морзе ученые признали очевидным прорывом, американский конгресс выделил ему 30 тысяч долларов на строительство первой телеграфной линии от Вашингтона до Балтимора. Это был триумф. И мгновенное разочарование. Следующие 10 лет Самюэль Морзе посвятил бесконечным тяжбам с партнерами и конкурентами. Точка в этой истории была поставлена в 1854 году. Верховный суд признал безусловное авторское право Морзе на изобретение.
А оно победно шествовало по миру. Телеграф использовали банки, железные дороги, газеты, официальные учреждения. Пароходная почта как единственный, очень долгий способ связи между Европой и Америкой ушла в прошлое. Телеграфные линии за считанные годы оплели всю планету. А их создатель прославился и разбогател. Купил роскошное поместье рядом с Нью-Йорком, опекал университеты, библейские общества и бедных художников. Ведь в душе он им так и остался.
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Публикация от Samuel Finley Breese Morse (@samuelmorse._1791)
Прогресс проделал гигантский путь, но азбука Морзе жива. Она используется военными и радиолюбителями из-за простоты и надежности. Для ускорения радиообмена по всему миру создано множество аббревиатур. GM – это good morning, PSE – please, а ЗДР в русском языке означает… Впрочем, и так понятно. В 2011 году захваченным повстанцами колумбийским солдатам с помощью азбуки Морзе, "вмонтированной" в звучащую на всех радиостанциях популярную песню, передавали важнейшие сообщения. Современные цифровые протоколы передачи данных – своего рода дети азбуки Морзе. Она послужила отправной точкой в развитии компьютерных систем. Освоить этот язык кодирования может любой за несколько месяцев. Заядлые радиолюбители уверены: если "морзянка" выучена на совесть, забыть ее невозможно.
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
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