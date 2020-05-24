Дойти до точки: как Морзе первый мессенджер изобрел

Это уже потом азбука Морзе станет устойчиво ассоциироваться с сигналом SOS. Три точки, три тире, три точки. "Спасите наши души". И ведь сколько их было спасено после получения такого сигнала?! А первая телеграмма была короткой. Она содержала единственную фразу: "Вот что творит Бог!". И действительно, передача сообщений на расстоянии в середине XIX века казалась чудом. И возникла почти случайно. Все свое время Самюэль Морзе отдавал живописи, преподаванию и политике. Его жизнь в корне изменила идея создать собственный телеграф. Морзе буквально загорелся ей. Он еще помнил, как из-за запоздавшего известия о болезни жены потерял ее. А тут еще и встретил попутчика, рассказавшего о воздействии тока на магнит и его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Морзе изучил науки, стал настоящим изобретателем. Используя подручные средства, 10 лет работал над созданием первого в мире электромеханического телеграфного аппарата. И добился цели. На свои скудные средства.