Дойдёт через ноги: В Эквадоре за нарушение карантина наказывают зарядкой

Видеоролик Скабеева разместила в своём Telegram-канале. На кадрах мужчина на корточках, держа руки за головой, подпрыгивает, произнося одну и ту же фразу.

"Я не должен выходить в комендантский час", - без пауз повторяет эквадорец.

"Зарядку" он делает в окружении сразу трёх членов патруля. Они уверены, что через ноги путём воспитательных приседаний мужчина наверняка запомнит правила на время карантина.

Скриншот: Telegram/@skabeeva

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Эквадоре 1211 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Власти ужесточили комендантский час 25 марта. Людям запрещается покидать свои дома с 14:00 до 5:00. На первый раз обещали штрафовать на 100 долларов. За второе нарушение размер штрафа будет равен базовой зарплате, а за третье - тюремный срок.