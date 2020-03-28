Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В мире

Дойдёт через ноги: В Эквадоре за нарушение карантина наказывают зарядкой

28 марта 2020, 23:35  •  78 • В мире
Телеведущая Ольга Скабеева поделилась любопытным видео. На нём патруль в Эквадоре наказывает нарушителя карантинных мер. Правоохранители считают, что до человека через ноги запреты дойдут быстрее, и заставляют мужчину делать физические упражнения.
Видеоролик Скабеева разместила в своём Telegram-канале. На кадрах мужчина на корточках, держа руки за головой, подпрыгивает, произнося одну и ту же фразу.
"Я не должен выходить в комендантский час", - без пауз повторяет эквадорец.
"Зарядку" он делает в окружении сразу трёх членов патруля. Они уверены, что через ноги путём воспитательных приседаний мужчина наверняка запомнит правила на время карантина.
Скриншот: Telegram/@skabeeva
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Эквадоре 1211 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Власти ужесточили комендантский час 25 марта. Людям запрещается покидать свои дома с 14:00 до 5:00. На первый раз обещали штрафовать на 100 долларов. За второе нарушение размер штрафа будет равен базовой зарплате, а за третье - тюремный срок.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 17:35
Коронавирус рушит остатки европейской интеграции
28 марта 2020, 17:35
В "обезглавленной" Британии заговорили о создании мирового правительства
28 марта 2020, 19:35
"Российские военные необычно активны в Ла-Манше". Кто заразил Джонсона?
28 марта 2020, 21:35
В ответ на "массовый психоз" Лукашенко белорусские медики советуют паниковать
28 марта 2020, 17:30
«Опыт Ухани вселяет надежду»: как Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса
28 марта 2020, 21:35
"Успел до того, как начнут минировать подступы": Несущегося советника Джонсона подняли на смех
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.