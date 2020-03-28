|
Дойдёт через ноги: В Эквадоре за нарушение карантина наказывают зарядкой
28 марта 2020, 23:35 • 78 • В мире
Телеведущая Ольга Скабеева поделилась любопытным видео. На нём патруль в Эквадоре наказывает нарушителя карантинных мер. Правоохранители считают, что до человека через ноги запреты дойдут быстрее, и заставляют мужчину делать физические упражнения.
Видеоролик Скабеева разместила в своём Telegram-канале. На кадрах мужчина на корточках, держа руки за головой, подпрыгивает, произнося одну и ту же фразу.
"Я не должен выходить в комендантский час", - без пауз повторяет эквадорец.
"Зарядку" он делает в окружении сразу трёх членов патруля. Они уверены, что через ноги путём воспитательных приседаний мужчина наверняка запомнит правила на время карантина.
Скриншот: Telegram/@skabeeva
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Эквадоре 1211 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Власти ужесточили комендантский час 25 марта. Людям запрещается покидать свои дома с 14:00 до 5:00. На первый раз обещали штрафовать на 100 долларов. За второе нарушение размер штрафа будет равен базовой зарплате, а за третье - тюремный срок.
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 10:00
|
24 марта 2020, 23:35
|
24 марта 2020, 10:35
|
25 марта 2020, 09:35
|
23 марта 2020, 07:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
27 марта 2020, 01:35