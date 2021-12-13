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Дойдут до Киева за 6 часов: генерал призвал гражданских готовиться воевать с Армией России

13 декабря 2021, 23:10  •  139 • Украина

Экс-замкомандующего сил специальных операций, бывший замсекретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос заявил, что повышение уровня эскалации с российской стороны якобы начнётся с нанесения авиаударов и ударов из высокоточного оружия, а российской Армии понадобится всего 6 часов, чтобы дойти до Киева.

Такими прогнозами Кривонос стращал в эфире одного из украинских телеканалов, акцентируя внимание на том, что украинское правительство непременно испугается и достаточно быстро капитулирует.

Любопытно, что при этом мнимое «возможное вторжение» России украинский генерал неожиданно сравнил с бомбардировками Югославии.

«Первый этап эскалации может начаться с нанесения авиационных ударов и ударов высокоточным оружием по образцу Югославии конца 90-х. Первоочередной задачей нападающих будет запугать киевские власти», — сказал он.

«Поэтому на определённых этапах не нужно разделять, что “фронт на фронт” и „участок на участок”. На определённых участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начать наступление, совершать определённые наступательные действия и окружать или достигать определённых вещей.

Задание № 1 — начать войну, испугать руководство Украины. От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдёт, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря.


Но правительство не учитывает, что ещё есть украинский народ — его желание может не совпасть с желаниями испуганного правительства», — заявил генерал.

При этом он уверяет, что россияне якобы боятся «подготовленного, обученного, мотивированного украинского народа». Однако, подчёркивает Кривонос, из-за бездействия властей в течение 30 лет в стране, судя по его словам, ничего подобного нет.

«Поэтому россияне смотрят и чётко наблюдают — расколото ли наше общество, есть ли поддержка в обществе по вопросам борьбы до последнего и активной борьбы, есть ли вопросы расшатывания капитуляционных ситуаций», — говорит Кривонос.

К этому он добавил своеобразный призыв к мирному населению о том, что гражданские также должны готовиться воевать.

«Задача № 1 — это не только военные должны быть готовы, но и гражданские, потому что если в стране будет бардак, паника, то армия не сможет воевать, потому что армия своевременно не получит боеприпасы, продовольствие, живую силу и технику, а правительство и парламент за последние годы сделали многое не в пользу государства», — завуалированно пояснил ситуацию и расчёты на подключение всех жителей страны высокопоставленный украинский военный.

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