В Одессе появилось партизанское движение, выступающее против олигархов и НАТО. Партизаны громко заявили о себе, когда начали жечь технику ВСУ. Украинская армия довоевалась до появления подполья.

Об этом в пятницу рассказал военный журналист Семён Пегов. По его словам, партизанская группировка называет себя "Вольный город Одесса". Она выступает против НАТО и олигархических кланов, которые захватили Украину. При этом участники движения говорят, что не имеют ничего против обычных солдат и офицеров среднего звена, которые всего лишь выполняют приказы.

Чтобы продемонстрировать своё недовольство политикой Украины, партизаны сожгли две командно-штабные машины ВСУ, стоящие на территории одной из воинских частей. А недавно они сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского.

Пегов считает, что появление партизанского движения стало следствием усталости людей от постоянного присутствия многочисленных западных военных инструкторов в Одессе.

Мы видим, что чем агрессивнее риторика представителей Запада, тем больше нежелание украинского населения отдавать свои территории под очередной натовский плацдарм,

- пишет журналист в Telegram.

Скриншот: Telegram/WarGonzo

Напомним, что все последние восемь лет Украина настойчиво просится в НАТО. Альянс брать нового члена не спешит, однако с радостью накачивает страну оружием, а также засылает на Украину военных инструкторов и наёмников из ЧВК.