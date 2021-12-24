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Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
24 декабря 2021, 20:30 • 337 • Политика
В Одессе появилось партизанское движение, выступающее против олигархов и НАТО. Партизаны громко заявили о себе, когда начали жечь технику ВСУ. Украинская армия довоевалась до появления подполья.
Об этом в пятницу рассказал военный журналист Семён Пегов. По его словам, партизанская группировка называет себя "Вольный город Одесса". Она выступает против НАТО и олигархических кланов, которые захватили Украину. При этом участники движения говорят, что не имеют ничего против обычных солдат и офицеров среднего звена, которые всего лишь выполняют приказы.
Чтобы продемонстрировать своё недовольство политикой Украины, партизаны сожгли две командно-штабные машины ВСУ, стоящие на территории одной из воинских частей. А недавно они сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского.
Пегов считает, что появление партизанского движения стало следствием усталости людей от постоянного присутствия многочисленных западных военных инструкторов в Одессе.
- пишет журналист в Telegram.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Напомним, что все последние восемь лет Украина настойчиво просится в НАТО. Альянс брать нового члена не спешит, однако с радостью накачивает страну оружием, а также засылает на Украину военных инструкторов и наёмников из ЧВК.
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