Довоенные «демократии» Скандинавии и Прибалтики • 169 • Война

Сборище датских нацистов

Скандинавия сейчас предстаёт как некий пансионат для эстетов северных пейзажей. Однако до Второй мировой войны никто с такой «научной» педантичностью не воплощал расовые теории в жизнь, как Швеция, Дания и Норвегия. Конечно, нацисты в белых халатах и с научными степенями не бродили по Осло или Копенгагену, освещая старинные улочки факельным блеском, но их верность нацистским идеям была бесспорной.



С конца 20-х годов и до начала войны в том или ином виде так называемые законы о чистоте расы были приняты в Дании, Норвегии и Швеции. Людей «неполноценных» (согласно этим законам) стерилизовали принудительно, а порой и без их ведома. Были введены запреты на межрасовые браки и т. д. Всё это проходило спокойно, без одиозности и систематично, только потом особо ярые нацисты решили калькировать и организационно-геральдическую часть нацизма со свастикой, маршами и прочим.







Наши скандинавские «друзья»

В Дании, на родине знакомого с детства Ганса Христиана Андерсена, до Второй мировой войны власть представляла собой своеобразный марионеточный парламентаризм. Когда премьер-министр не устраивал короля Дании, то собирал вещички и отправлялся восвояси. При этом состав парламента был необычайно колоритным и соответствующим духу времени Европы.





Фриц Клаузен

Основанная в 1930-м году Каем Лембке и Фрицом Клаузеном Национал-социалистическая рабочая партия Дании за пять лет выросла в крупное движение. На выборах 1935-го года нацисты едва не попали в парламент. А вот в 1939-м от датских нацистов в парламент отправились уже три представителя. Пять тысяч активных членов партии были поддержаны ещё 30 тысячами граждан этой милой «демократии». Позже самые непримиримые датские нацисты станут костяком добровольческого корпуса СС «Данмарк». Пикантность ситуации в том, что наследники того датского движения никуда не делись. По сей день официально функционирует Национал-социалистическое движение Дании, объединяющее до 1000 демократических европейцев.



А теперь перенесёмся на родину самой вонючей «деликатесной» рыбы в мире – в Норвегию. Если начать рассматривать политическую жизнь Норвегии до войны, то образ оккупированной несчастной страны начинает блёкнуть. В 1933-м году Видкун Квислинг, министр обороны Норвегии, основал и возглавил партию «Национальное единение». Откровенные нацисты из этой партии не скрывали своих планов в принципе. Сам Видкун в своей книге «Россия и мы» 1930-го года открыто писал про «иго еврейской власти» в СССР.





Плакат норвежских нацистов

К 1933 году в полуторамиллионной Норвегии нацисты собрали 33 тысячи голосов, а в 1936 году поклонников местного фюрера насчитывалось свыше 50 тысяч. К 1940 году только количество членов партии перевалило за 40 тысяч человек. Во время «оккупации», которую, правда, приняли практически без сопротивления, Видкун стал министром-президентом страны. Этот коренной норвежец со своими единомышленниками без какой-либо инициативы от немцев, засучив рукава, стал решать «еврейский вопрос», отправив без привлечения гестапо и СС до половины евреев в лагеря. После «освобождения» Норвегии почти всех членов «Национального единения» амнистировали. За всех отдувался только Квислинг, которого для вида судили и расстреляли.



Но краеугольным камнем нацистской Германии в Скандинавии была Швеция. Формально придерживаясь нейтралитета, Швеция фактически была на стороне Гитлера. Миллионы тонн руды и металлопроката отправлялись в Германию в шведских морских конвоях, которые сопровождались… шведскими военными кораблями. Также в поддержку Германии был сформирован Svenska frivilligbataljonen, т.е. Шведский добровольческий батальон. На смотры этого «нейтрального» формирования явился сам «нейтральный» король Швеции Густав V. Как же не посетить близких по духу? Король, как заботливый друг, даже слал фюреру письма с поздравлениями по поводу побед Германии на территории Союза.





Король Густав V (справа) и Герман Геринг

Ещё в 1922 году в Швеции был основан Государственный институт расовой биологии. Он с «научной» точки зрения обосновал необходимость расовых законов. За несколько лет «учёные» перемерили около 150 тысяч черепов граждан Швеции с целью найти «качественный расовый материал». Одновременно активно функционировало общество «Шведская расовая гигиена». Венцом сего действа стал откровенно расовый закон от 1934 года. За время действия этого закона, который, кстати, отменили только в 1976 (!) году, свыше 30 тысяч (по другим данным, свыше 60 тысяч) человек были подвергнуты стерилизации по самым разным причинам, включая принадлежность к национальным меньшинствам вроде саамов.





Милый дедушка Кампрад

Такой государственный евгенический нацизм пережил даже Вторую мировую за ширмой «нейтралитета». Но достаточно вольготно в Швеции себя чувствовали и вполне себе одиозные нацисты. В 1930-м году студенты Уппсалы организовали движение «Det Nya Sverige», т.е. «Новая Швеция». За считаные годы движение собрало около 10 тысяч членов, активно выступающих на прогерманских позициях даже во время войны. Масштаб этого движения был таков, что в рекрутировании новых членов принимал участие всемирно известный основатель «Икеа» Ингвар Кампрад. Вплоть до 1945-го года будущий магнат агитировал среди молодёжи и собирал деньги для братьев по разуму.





Наглядное пособие расового института Швеции

Но и этого «демократической» Швеции 30-х и 40-х годов было мало. В 1915-м году был основан Национальный союз Швеции, который в свою очередь был молодёжным крылом «Правой партии». Со временем «молодёжь» росла и наконец отделилась от своей материнской конторы, став ярыми нацистскими радикалами. В середине 30-х годов нацисты даже смогли выдвинуть трёх своих представителей в риксдаг (парламент Швеции).



Позже все эти движения и партии оказывали помощь бывшим нацистам. Одних переправляли на Запад, других возносили на щит борьбы с коммунистической деспотией и, конечно, всячески противодействовали выдаче коллаборационистов и нацистских преступников всех мастей властям СССР. А расовый институт Швеции был упразднён лишь в 1958-м году. Правда, упразднение было весьма своеобразным – исследования были продолжены в стенах университета Уппсалы.



Прибалтика – тоталитарный хутор довоенной Европы

Из трёх прибалтийских стран на протяжении всех тридцати лет со времени обретения независимости с завидным постоянством доносится ностальгирующий стон по той довоенной «демократии» и «свободе», которую отобрали кровавые русские большевики. Так о какой же свободе и европейской демократии вообще идёт речь?



«Так писала пресса»: Кравчук оправдался за слова о Сталине и Гитлере

По сути все три прибалтийских страны были яркими примерами типичной восточноевропейской диктатуры с креном в сторону махрового пещерного национализма. При этом диктатуры эти были хуторянскими. Никакого промышленного блеска чудовищной нацистской Германии там не было. Тяжёлая экономическая, эпидемиологическая и социальная ситуации становились трамплином для любого ультраправого популиста, которые сменяли друг друга с поразительной скоростью, не гнушаясь ни военных переворотов, ни жесточайших репрессий, ни колоссального института доносительства, которому даже гестапо позавидует.









Эстонские "вапсы"

В 1934 году вождь Эстонии с официальным титулом старейшины Константин Пятс вместе с генералом Йоханом Лайдонером организовал и осуществил военный переворот, что привело к так называемой диктатуре Пятса. Мгновенно была введена однопартийная система, жёсткая цензура СМИ и началась «эстонизация» населения страны. Махровый нацизм стал реальностью. Злая ирония судьбы состоит в том, что альтернативы у эстонского народа не было. Ведь главными оппонентами Пятса были не меньшие нацисты из партии «вапсов» (Лига ветеранов Освободительной войны). Эти молодчики строили свою партию по примеру финских и немецких нацистов, имея глубокие связи с ними. Позже, пользуясь именно этими связями, лидер «вапсов» Артур Сирк смог бежать за границу от последователей Пятса. В общем, ассортимент фюреров в «демократической» Эстонии был богатым.





Эстонские нацисты и их старшие товарищи

Не отставала и Латвия. В том же 1934-м году, когда в Эстонии произошёл переворот Пятса, в Латвии Карлис Улманис при содействии вооружённых сил и отрядов айзсаргов, организованных по типу военизированных банд «чернорубашечников», захватил власть и установил диктаторский ультраправый режим. Были ликвидированы все политические партии, приостановлено действие конституции, распущен Сейм и начаты репрессии против приверженцев социалистических партий и коммунистов.





Айзсарги

При этом разгул национализма в Латвии принял в итоге даже несистемные формы, при этом вполне защищаемые со стороны официальных властей. В том же году переворота произошло знаковое и страшное убийство неофициального лидера русской православной общины Латвии архиепископа Иоанна Поммера. Яростного борца с русофобией и защитника православия архиепископа Иоанна нашли на втором этаже сгоревшей столярной мастерской на окраине Риги, где он фактически и жил. На теле были обнаружены следы пыток. Руки архиепископа были связаны проволокой, в паху обнаружили пулевое ранение, а на туловище отметили следы ожогов от калильной лампы. Естественно, дело намеренно развалили, подозреваемых отпустили, а уже через месяц следствие было официально прекращено. Вскоре Латвийская православная церковь была выведена из Московского патриархата и введена в Константинопольский. Нацисты ликовали.





Маленький фюрер Литвы — Сметона

Однако безусловным лидером по насаждению нацизма, русофобии и антисемитизма можно смело считать довоенную Литву. Ещё в 1926-м году путём военного переворота к власти в Литве пришёл Антанас Сметона со своей созданной в 1924-м году партией правых радикалов «Союз литовских националистов». Алгоритм действий ничем не отличался от действий националистов в других прибалтийских странах – запрет всех партий, ужесточение цензуры и дискриминация по этническому признаку. Контакты правительства Сметоны с немецкими нацистами и итальянскими фашистами были столь тесными и глубокими, что Аугустинас Повилайтис, директор департамента госбезопасности Литвы, докладывал оперативную информацию своим кураторам из СС (Хейнц Грефе, оберштурмбанфюрер СС) и РСХА (Вернер Бест) с таким же прилежанием, как и своему формальному начальству. По сути, все 30-е годы спецслужбы Литвы обслуживали нацистов.



За хлеб и шубы: провинившиеся чиновницы из Керчи уволились

Во время войны эстонские «вапсы» скопом пошли в ряды «Омакайтсе», эстонской военизированной полиции, нёсшей службу в концлагерях, проводившей карательные акции и уничтожавшей евреев. Латвийские айзсарги влились во вспомогательную полицию нацистов. А литовские националисты дружно разбрелись по СС и вермахту, впрочем в этих конторах хватало и эстонцев, и латышей.



На родине Йоулупукки

Согласно современной своеобразной мифологии, Финляндия была оттолкнута «кровавым» Сталиным в сторону союза с нацистской Германией Зимней войной. Но задолго до войны финский национализм и антикоммунизм культивировался на самом высоком уровне. Так, Кюёсти Каллио, политик правого толка, премьер-министр, а с 1937-го по 1940-й год и президент Финляндии, всегда стоял на антикоммунистических позициях, подминая под свои взгляды любые демократические принципы.



В 1923-м году, когда Каллио сидел в кресле премьер-министра, он, манипулируя правительством, открыл на Социалистическую рабочую партию Финляндии настоящую охоту на ведьм. Партия, набравшая 15% голосов населения, оказалась под запретом. Видных партийных деятелей арестовывали под надуманными предлогами, поводом могло стать даже подозрение в сочувствии коммунистическим идеям. Коммунисты фактически стали вне закона, а репрессии шли волна за волной.





Флаг Лапуаского движения

Чтобы закрепить эту «победу» над коммунистами, Каллио начал разрабатывать настоящую государственную программу, которая должна была заблокировать путь коммунистам к власти и закрепить позиции ультраправых. Всё это привело к появлению на свет Лапуаского движения, стоявшего на доктрине национализма. Лапуаское движение начало крайне символично – с погрома собрания коммунистов. Вскоре движение превратилось в некое подобие штурмовых отрядов рейха. Лапуасцы практиковали террор. В итоге только в 1932-м году финские власти поняли, какого зверя выпустили на волю, когда лапуасцы составили план военного переворота. Движению «пригрозили» применить войска.





Лидеры Патриотического движения на фоне бюста итальянского дуче

Движение распустили… формально. В том же 1932-м году было создано Патриотическое народное движение. Фактически это была политическая партия, но движение было нацистским. Члены водили дружбу с гитлеровцами и итальянскими фашистами. Идеей-фикс они рассматривали «Великую Финляндию», которую планировали создать путём завоевания обширных территорий СССР и Швеции. Официальным приветствием в партии был принят фашистский салют, был свой «гитлерюгенд» и свои «штурмовики». Партия без труда провела своих членов в парламент Финляндии. И лидерами этого клубка негодяев были не какие-то маргиналы, а первые люди страны: дипломат Герман Гуммерус, экс-командующий финскими ВВС Арне Сомерсало, писатель Вильхо Хеланен и т. д.



Были и многочисленные нацисты меньшего размера: Карельское академическое общество, грезившее захватом территорий Союза, «Сине-чёрные» (что-то вроде штурмовиков) и т. д.



Продолжение следует… Скандинавия сейчас предстаёт как некий пансионат для эстетов северных пейзажей. Однако до Второй мировой войны никто с такой «научной» педантичностью не воплощал расовые теории в жизнь, как Швеция, Дания и Норвегия. Конечно, нацисты в белых халатах и с научными степенями не бродили по Осло или Копенгагену, освещая старинные улочки факельным блеском, но их верность нацистским идеям была бесспорной.С конца 20-х годов и до начала войны в том или ином виде так называемые законы о чистоте расы были приняты в Дании, Норвегии и Швеции. Людей «неполноценных» (согласно этим законам) стерилизовали принудительно, а порой и без их ведома. Были введены запреты на межрасовые браки и т. д. Всё это проходило спокойно, без одиозности и систематично, только потом особо ярые нацисты решили калькировать и организационно-геральдическую часть нацизма со свастикой, маршами и прочим.В Дании, на родине знакомого с детства Ганса Христиана Андерсена, до Второй мировой войны власть представляла собой своеобразный марионеточный парламентаризм. Когда премьер-министр не устраивал короля Дании, то собирал вещички и отправлялся восвояси. При этом состав парламента был необычайно колоритным и соответствующим духу времени Европы.Основанная в 1930-м году Каем Лембке и Фрицом Клаузеном Национал-социалистическая рабочая партия Дании за пять лет выросла в крупное движение. На выборах 1935-го года нацисты едва не попали в парламент. А вот в 1939-м от датских нацистов в парламент отправились уже три представителя. Пять тысяч активных членов партии были поддержаны ещё 30 тысячами граждан этой милой «демократии». Позже самые непримиримые датские нацисты станут костяком добровольческого корпуса СС «Данмарк». Пикантность ситуации в том, что наследники того датского движения никуда не делись. По сей день официально функционирует Национал-социалистическое движение Дании, объединяющее до 1000 демократических европейцев.А теперь перенесёмся на родину самой вонючей «деликатесной» рыбы в мире – в Норвегию. Если начать рассматривать политическую жизнь Норвегии до войны, то образ оккупированной несчастной страны начинает блёкнуть. В 1933-м году Видкун Квислинг, министр обороны Норвегии, основал и возглавил партию «Национальное единение». Откровенные нацисты из этой партии не скрывали своих планов в принципе. Сам Видкун в своей книге «Россия и мы» 1930-го года открыто писал про «иго еврейской власти» в СССР.К 1933 году в полуторамиллионной Норвегии нацисты собрали 33 тысячи голосов, а в 1936 году поклонников местного фюрера насчитывалось свыше 50 тысяч. К 1940 году только количество членов партии перевалило за 40 тысяч человек. Во время «оккупации», которую, правда, приняли практически без сопротивления, Видкун стал министром-президентом страны. Этот коренной норвежец со своими единомышленниками без какой-либо инициативы от немцев, засучив рукава, стал решать «еврейский вопрос», отправив без привлечения гестапо и СС до половины евреев в лагеря. После «освобождения» Норвегии почти всех членов «Национального единения» амнистировали. За всех отдувался только Квислинг, которого для вида судили и расстреляли.Но краеугольным камнем нацистской Германии в Скандинавии была Швеция. Формально придерживаясь нейтралитета, Швеция фактически была на стороне Гитлера. Миллионы тонн руды и металлопроката отправлялись в Германию в шведских морских конвоях, которые сопровождались… шведскими военными кораблями. Также в поддержку Германии был сформирован Svenska frivilligbataljonen, т.е. Шведский добровольческий батальон. На смотры этого «нейтрального» формирования явился сам «нейтральный» король Швеции Густав V. Как же не посетить близких по духу? Король, как заботливый друг, даже слал фюреру письма с поздравлениями по поводу побед Германии на территории Союза.Ещё в 1922 году в Швеции был основан Государственный институт расовой биологии. Он с «научной» точки зрения обосновал необходимость расовых законов. За несколько лет «учёные» перемерили около 150 тысяч черепов граждан Швеции с целью найти «качественный расовый материал». Одновременно активно функционировало общество «Шведская расовая гигиена». Венцом сего действа стал откровенно расовый закон от 1934 года. За время действия этого закона, который, кстати, отменили только в 1976 (!) году, свыше 30 тысяч (по другим данным, свыше 60 тысяч) человек были подвергнуты стерилизации по самым разным причинам, включая принадлежность к национальным меньшинствам вроде саамов.Такой государственный евгенический нацизм пережил даже Вторую мировую за ширмой «нейтралитета». Но достаточно вольготно в Швеции себя чувствовали и вполне себе одиозные нацисты. В 1930-м году студенты Уппсалы организовали движение «Det Nya Sverige», т.е. «Новая Швеция». За считаные годы движение собрало около 10 тысяч членов, активно выступающих на прогерманских позициях даже во время войны. Масштаб этого движения был таков, что в рекрутировании новых членов принимал участие всемирно известный основатель «Икеа» Ингвар Кампрад. Вплоть до 1945-го года будущий магнат агитировал среди молодёжи и собирал деньги для братьев по разуму.Но и этого «демократической» Швеции 30-х и 40-х годов было мало. В 1915-м году был основан Национальный союз Швеции, который в свою очередь был молодёжным крылом «Правой партии». Со временем «молодёжь» росла и наконец отделилась от своей материнской конторы, став ярыми нацистскими радикалами. В середине 30-х годов нацисты даже смогли выдвинуть трёх своих представителей в риксдаг (парламент Швеции).Позже все эти движения и партии оказывали помощь бывшим нацистам. Одних переправляли на Запад, других возносили на щит борьбы с коммунистической деспотией и, конечно, всячески противодействовали выдаче коллаборационистов и нацистских преступников всех мастей властям СССР. А расовый институт Швеции был упразднён лишь в 1958-м году. Правда, упразднение было весьма своеобразным – исследования были продолжены в стенах университета Уппсалы.Из трёх прибалтийских стран на протяжении всех тридцати лет со времени обретения независимости с завидным постоянством доносится ностальгирующий стон по той довоенной «демократии» и «свободе», которую отобрали кровавые русские большевики. Так о какой же свободе и европейской демократии вообще идёт речь?По сути все три прибалтийских страны были яркими примерами типичной восточноевропейской диктатуры с креном в сторону махрового пещерного национализма. При этом диктатуры эти были хуторянскими. Никакого промышленного блеска чудовищной нацистской Германии там не было. Тяжёлая экономическая, эпидемиологическая и социальная ситуации становились трамплином для любого ультраправого популиста, которые сменяли друг друга с поразительной скоростью, не гнушаясь ни военных переворотов, ни жесточайших репрессий, ни колоссального института доносительства, которому даже гестапо позавидует.В 1934 году вождь Эстонии с официальным титулом старейшины Константин Пятс вместе с генералом Йоханом Лайдонером организовал и осуществил военный переворот, что привело к так называемой диктатуре Пятса. Мгновенно была введена однопартийная система, жёсткая цензура СМИ и началась «эстонизация» населения страны. Махровый нацизм стал реальностью. Злая ирония судьбы состоит в том, что альтернативы у эстонского народа не было. Ведь главными оппонентами Пятса были не меньшие нацисты из партии «вапсов» (Лига ветеранов Освободительной войны). Эти молодчики строили свою партию по примеру финских и немецких нацистов, имея глубокие связи с ними. Позже, пользуясь именно этими связями, лидер «вапсов» Артур Сирк смог бежать за границу от последователей Пятса. В общем, ассортимент фюреров в «демократической» Эстонии был богатым.Не отставала и Латвия. В том же 1934-м году, когда в Эстонии произошёл переворот Пятса, в Латвии Карлис Улманис при содействии вооружённых сил и отрядов айзсаргов, организованных по типу военизированных банд «чернорубашечников», захватил власть и установил диктаторский ультраправый режим. Были ликвидированы все политические партии, приостановлено действие конституции, распущен Сейм и начаты репрессии против приверженцев социалистических партий и коммунистов.При этом разгул национализма в Латвии принял в итоге даже несистемные формы, при этом вполне защищаемые со стороны официальных властей. В том же году переворота произошло знаковое и страшное убийство неофициального лидера русской православной общины Латвии архиепископа Иоанна Поммера. Яростного борца с русофобией и защитника православия архиепископа Иоанна нашли на втором этаже сгоревшей столярной мастерской на окраине Риги, где он фактически и жил. На теле были обнаружены следы пыток. Руки архиепископа были связаны проволокой, в паху обнаружили пулевое ранение, а на туловище отметили следы ожогов от калильной лампы. Естественно, дело намеренно развалили, подозреваемых отпустили, а уже через месяц следствие было официально прекращено. Вскоре Латвийская православная церковь была выведена из Московского патриархата и введена в Константинопольский. Нацисты ликовали.Однако безусловным лидером по насаждению нацизма, русофобии и антисемитизма можно смело считать довоенную Литву. Ещё в 1926-м году путём военного переворота к власти в Литве пришёл Антанас Сметона со своей созданной в 1924-м году партией правых радикалов «Союз литовских националистов». Алгоритм действий ничем не отличался от действий националистов в других прибалтийских странах – запрет всех партий, ужесточение цензуры и дискриминация по этническому признаку. Контакты правительства Сметоны с немецкими нацистами и итальянскими фашистами были столь тесными и глубокими, что Аугустинас Повилайтис, директор департамента госбезопасности Литвы, докладывал оперативную информацию своим кураторам из СС (Хейнц Грефе, оберштурмбанфюрер СС) и РСХА (Вернер Бест) с таким же прилежанием, как и своему формальному начальству. По сути, все 30-е годы спецслужбы Литвы обслуживали нацистов.Во время войны эстонские «вапсы» скопом пошли в ряды «Омакайтсе», эстонской военизированной полиции, нёсшей службу в концлагерях, проводившей карательные акции и уничтожавшей евреев. Латвийские айзсарги влились во вспомогательную полицию нацистов. А литовские националисты дружно разбрелись по СС и вермахту, впрочем в этих конторах хватало и эстонцев, и латышей.Согласно современной своеобразной мифологии, Финляндия была оттолкнута «кровавым» Сталиным в сторону союза с нацистской Германией Зимней войной. Но задолго до войны финский национализм и антикоммунизм культивировался на самом высоком уровне. Так, Кюёсти Каллио, политик правого толка, премьер-министр, а с 1937-го по 1940-й год и президент Финляндии, всегда стоял на антикоммунистических позициях, подминая под свои взгляды любые демократические принципы.В 1923-м году, когда Каллио сидел в кресле премьер-министра, он, манипулируя правительством, открыл на Социалистическую рабочую партию Финляндии настоящую охоту на ведьм. Партия, набравшая 15% голосов населения, оказалась под запретом. Видных партийных деятелей арестовывали под надуманными предлогами, поводом могло стать даже подозрение в сочувствии коммунистическим идеям. Коммунисты фактически стали вне закона, а репрессии шли волна за волной.Чтобы закрепить эту «победу» над коммунистами, Каллио начал разрабатывать настоящую государственную программу, которая должна была заблокировать путь коммунистам к власти и закрепить позиции ультраправых. Всё это привело к появлению на свет Лапуаского движения, стоявшего на доктрине национализма. Лапуаское движение начало крайне символично – с погрома собрания коммунистов. Вскоре движение превратилось в некое подобие штурмовых отрядов рейха. Лапуасцы практиковали террор. В итоге только в 1932-м году финские власти поняли, какого зверя выпустили на волю, когда лапуасцы составили план военного переворота. Движению «пригрозили» применить войска.Движение распустили… формально. В том же 1932-м году было создано Патриотическое народное движение. Фактически это была политическая партия, но движение было нацистским. Члены водили дружбу с гитлеровцами и итальянскими фашистами. Идеей-фикс они рассматривали «Великую Финляндию», которую планировали создать путём завоевания обширных территорий СССР и Швеции. Официальным приветствием в партии был принят фашистский салют, был свой «гитлерюгенд» и свои «штурмовики». Партия без труда провела своих членов в парламент Финляндии. И лидерами этого клубка негодяев были не какие-то маргиналы, а первые люди страны: дипломат Герман Гуммерус, экс-командующий финскими ВВС Арне Сомерсало, писатель Вильхо Хеланен и т. д.Были и многочисленные нацисты меньшего размера: Карельское академическое общество, грезившее захватом территорий Союза, «Сине-чёрные» (что-то вроде штурмовиков) и т. д.Продолжение следует… Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





169 Источник Похожие новости «Не согласны»: Москва отвергла обвинения Эрдогана по Сирии Хвоя в пищу! Как прокормить население России в войну Путин переиграл Трампа в Сирии: США от бессилия угрожают России «Это не угроза»: Эрдоган обвиняет РФ в несоблюдении договоренностей Охрана Сталина и Рузвельта: Минобороны рассекретило документы За хлеб и шубы: провинившиеся чиновницы из Керчи уволились Новости партнеров