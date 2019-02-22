Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Русские считают Арктику своим владением": Адмирал ВМС США пожаловался...
«Новая трактовка старых действий»: США намерены оставить в Сирии «миротворческий...
Японский министр опроверг "отказ" Токио от формулировки "незаконн...
Из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild
Главная / Война

Доводы ни о чем: ЕСПЧ отклонил жалобу Киева по морякам

22 февраля 2019, 14:39  •  36 • Война
Запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Министерство юстиции России.
«Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ», — отметили в ведомстве.
Украина пыталась оспорить качество медицинской помощи, оказанной арестованным украинским морякам. Запрос украинской стороны опирался на сведения от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина» в Москве. Третьи лица заявили, что состояние здоровья как минимум троих украинских моряков требует особого медицинского вмешательства.
«По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов», — подчеркнули в Минюсте, отметив, что российские власти уже предоставили исчерпывающий ответ по этому поводу.
11 декабря 2018 года Министерство юстиции РФ ответило на вопросы ЕСПЧ в связи с поданной Киевом жалобой по Керченскому инциденту. Как отмечается в ответе, ходатайство Украины на применение обеспечительных мер основано на домыслах и спекуляциях, передает НСН.
В Минюсте подчеркнули, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей. В министерстве также напомнили, что 24 украинских моряка были задержаны за незаконное пересечение госграницы РФ и арестованы в соответствии с действующими положениями уголовно-процессуального законодательства.
Российский Минюст также указал на существенные процессуальные недочеты — как в обращении украинской стороны, так и в реакции ЕСПЧ на это ходатайство.
В декабре задержанный в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из СИЗО «Матросская тишина». По его словам, в изоляторе есть книги, холодильник и электрочайник, и «условия содержания нормальные, могли быть намного хуже». Эйдер добавил, что надеется на «скорейшее политическое решение», а также что хочет вернуться домой.
Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков. После были арестованы остальные 12 военных. Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». В последний изолятор направили троих военнослужащих, получивших в ходе инцидента ранения.
Как сообщает министерство иностранных дел Украины, состояние украинских моряков является удовлетворительным.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков 13 февраля.
«В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно», — подчеркнула омбудсмен.
25 ноября в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
Спустя два дня капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована Центром общественных связей ФСБ.
«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <...> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский морской офицер. По словам Лесового, он выполнял приказ командования — осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


36
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 10:39
Зачем Асад стравливает Москву с Анкарой
19 февраля 2019, 21:39
Захват не удался: украинские диверсанты подорвались на границе
21 февраля 2019, 02:54
Мюнхенская конференция по безопасности и призрак «Титаника»
Загрузка...
19 февраля 2019, 21:39
«Для отвода глаз»: как США создают квазигосударство в Сирии
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
20 февраля 2019, 23:39
«Это не игра»: как Эстония готовится к войне
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за свои...
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей Ро...
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 08:09
Из колбасы в русском магазине "раздули" сенсацию уровня Bild
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины растор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.