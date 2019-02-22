Доводы ни о чем: ЕСПЧ отклонил жалобу Киева по морякам

Запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Министерство юстиции России.

«Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ», — отметили в ведомстве.

Украина пыталась оспорить качество медицинской помощи, оказанной арестованным украинским морякам. Запрос украинской стороны опирался на сведения от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина» в Москве. Третьи лица заявили, что состояние здоровья как минимум троих украинских моряков требует особого медицинского вмешательства.

«По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов», — подчеркнули в Минюсте, отметив, что российские власти уже предоставили исчерпывающий ответ по этому поводу.

11 декабря 2018 года Министерство юстиции РФ ответило на вопросы ЕСПЧ в связи с поданной Киевом жалобой по Керченскому инциденту. Как отмечается в ответе, ходатайство Украины на применение обеспечительных мер основано на домыслах и спекуляциях, передает НСН.

В Минюсте подчеркнули, что Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей. В министерстве также напомнили, что 24 украинских моряка были задержаны за незаконное пересечение госграницы РФ и арестованы в соответствии с действующими положениями уголовно-процессуального законодательства.

Российский Минюст также указал на существенные процессуальные недочеты — как в обращении украинской стороны, так и в реакции ЕСПЧ на это ходатайство.

В декабре задержанный в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из СИЗО «Матросская тишина». По его словам, в изоляторе есть книги, холодильник и электрочайник, и «условия содержания нормальные, могли быть намного хуже». Эйдер добавил, что надеется на «скорейшее политическое решение», а также что хочет вернуться домой.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков. После были арестованы остальные 12 военных. Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». В последний изолятор направили троих военнослужащих, получивших в ходе инцидента ранения.

Как сообщает министерство иностранных дел Украины, состояние украинских моряков является удовлетворительным.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков 13 февраля.

«В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно», — подчеркнула омбудсмен.

25 ноября в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Спустя два дня капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована Центром общественных связей ФСБ.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <...> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский морской офицер. По словам Лесового, он выполнял приказ командования — осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.