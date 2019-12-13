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Доводить до "синего каления" Зеленскому было некого: Захарова схватила Гордона за язык

13 декабря 2019, 21:24  •  120 • Политика
Мария Захарова схватила за язык украинского журналиста Дмитрия Гордона, который рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довёл до "синего каления" главу МИД России Сергея Лаврова.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона во лжи. Об этом она сообщила в соцсетях.
Ранее Гордон похвастался тем, что на встрече лидеров "нормандской четвёрки" президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова "до синего каления". Однако Захарова отметила, что журналист искажает факты.
Дело в том, что сразу после саммита Лавров убыл в США, где он провёл переговоры с Дональдом Трампом и Майклом Помпео.
"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолёте в Вашингтон", - поведала дипломат в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался налаживать прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Как считает политик, Киеву достаточно того, что диалог налажен в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.
Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому властям Украины необходимо налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком, что позволит добиться реального изменения в лучшую сторону ситуации в регионе.

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