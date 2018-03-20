«Довести российскую точку зрения»: МИД РФ пригласил всех послов обсудить дело Скрипаля

МИД России 21 марта ожидает послов зарубежных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. Российские дипломаты, высланные британскими властями в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, уже покинули территорию Соединённого Королевства. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, высылка дипработников может отразиться на сроках выдачи виз гражданам Великобритании. Между тем Совет нацбезопасности Британии намерен в ближайшее время обсудить новые меры в отношении России из-за инцидента в Солсбери.

Во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинули Великобританию в соответствии с требованием властей этой страны. Сотрудники дипведомства с семьями — в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом из аэропорта Станстед.

В ближайшее время в Лондон вернутся британские дипломаты, высылаемые российскими властями в качестве ответной меры.

Ситуация с высылкой российских дипломатов может отразиться на сроках выдачи виз гражданам Великобритании: они могут увеличиться в два раза. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. При этом он добавил, что рабочие контакты между РФ и Британией продолжатся, несмотря на прекращение диалога на высоком уровне.

«Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам, то есть обычные визы могут доходить до 20 дней, такое тоже возможно, срочные — до семи дней. Мы соответствующую дадим информацию», — сказал посол.

Он также отметил, что ожидаются и трудности по сертификации различных нотариальных актов, однако эти вопросы остаются приоритетными для посольства.

Российские дипломаты и их семьи поднимаются в самолёт, на котором они будут доставлены в Москву

Reuters

© Chris Radburn

Яковенко уточнил, что хоть и функционировать дипведомство будет в сокращённом составе, работы у него прибавилось.

«Как я уже сказал, в консульском департаменте у нас практически две трети людей уезжают. Но тем не менее жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращённом составе, тем более что работы сейчас прибавилось, поскольку британцы занимают достаточно неконструктивную позицию по всем вопросам, которые связаны с отравлением семьи Скрипалей, с насильственной смертью Глушкова. Мы находимся в постоянном контакте и с Москвой, и, естественно, с британцами, но у меня сложилось впечатление, что Форин Офис по многим вопросам просто уходит от общения с нами. Даже на рабочем уровне», — отметил Яковенко.

При этом политических контактов никто не отменял, подчеркнул дипломат.

«Мы должны понимать, что происходит с Великобританией, каковы её перспективы, ну и никто не отменял политических контактов. Несмотря на то, что было заявлено, что Британия отказывается общаться на высоком политическом уровне, рабочие контакты, естественно, сохраняются, и этим посольство будет заниматься и дальше», — сообщил он.

«Нездоровая ситуация вокруг россиян»

Александр Яковенко также рассказал, что ему поступает много жалоб от россиян на негативное отношение к ним в Великобритании «на бытовом уровне».

«Я считаю, что отношения здесь враждебные, и что нас больше всего беспокоит — то, что британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создаётся нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают, здесь живут, которые здесь работают. Мне поступает большое количество жалоб, все волнуются за своих детей, не знают, как вообще будет дальше складываться ситуация в этой стране, потому что негативное отношение на бытовом уровне начинает многих тревожить», — сообщил он.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко

Reuters

© Chris Radburn

Российский посол пообещал указать британской стороне на то, что раздуваемая британскими СМИ истерия и враждебный тон «абсолютно недопустимы». Он подчеркнул, что россияне должны находиться в безопасности.

Между тем, как сообщили британские СМИ, Совет национальной безопасности Великобритании соберётся для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

А в МИД России 21 марта ожидают послов зарубежных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в ходе беседы планируется «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».

Напомним, 13 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Она дала России срок до вечера того же дня на предоставление подробных объяснений.

Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона, до тех пор пока Великобритания не выполнит своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступ к образцам отравляющего вещества. После отказа России отвечать на ультиматум Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и о приостановке российско-британских контактов на высоком уровне.

Обеспокоенность Чехии и Швеции

Тем временем, во вторник, 20 марта, МИД Чехии вызвал российского посла из-за дела Скрипаля. Поводом стали заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что нервно-паралитическое вещество А234, которым, предположительно, отравили экс-разведчика и его дочь, могло быть произведено в Чехии, Словакии или Швеции.

«На первую половину дня завтра (21 марта. — RT) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы он нам объяснил лживое заявление российской стороны», — говорится в сообщении чешского дипведомства.

Ранее стало известно, что МИД Швеции вызвал к себе российского посла Виктор Татаринцева.

«Посол России был вызван сегодня в МИД Швеции в связи с российскими обвинениями об отравляющем веществе», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. При этом в ведомстве отказались раскрывать детали разговора.

Сам Татаринцев, комментируя в интервью Expressen состоявшуюся встречу, сказал, что он объяснил позицию России.

На встрече дипломат подчеркнул, что дело с отравлением следует расследовать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он также сказал изданию, что упоминание Швеции и отравляющего вещества не носило характер официального заявления.

Бурная реакция Швеции и Чехии на заявления Москвы относительно происхождения нервно-паралитического газа не отменяет самого факта, что эти страны располагают возможностью заниматься исследованиями подобных веществ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не случайно Россия говорила о том, что возможностями для работы с такими веществами располагают, помимо Великобритании, также и США, также Швеция, также Чехия. Нам известно о том, насколько бурную реакцию эти наши заявления вызывают в указанных странах. Но буря в плане реакции никоим образом не отменяет того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разрабатывать такого рода вещи и их синтезировать», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Что же касается России, то она уничтожила все запасы химоружия, напомнил он. «Россия не могла никоим образом нарушить конвенцию о запрещении химоружия. Все химоружие в РФ было уничтожено в прошлом году под международным контролем, это прекрасно известно англичанам... Сейчас вытаскивать на свет небылицы просто неприемлемо и недостойно», — подчеркнул дипломат.

Работа экспертов на месте предполагаемого отравления Сергея Скрипаля

Reuters

© Peter Nicholls

«Многослойная акция против России»

Рябков также отметил, что Россия никогда не занималась разработкой химоружия А234.

«Никаких программ разработки и производства химического оружия под условным наименованием Новичок — о чём продолжаются изо дня в день разного рода спекуляции — ни в СССР, ни в РФ не существовало», — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, все эти обвинения в адрес России ни что иное как «масштабнейшая провокационная акция, многослойная, которая используется с задействованием целой серии недозволенных приёмов».

Москва же ожидает от Лондона скорейших объяснений о дальнейших действиях британских властей по делу об отравлении в Солсбери.

«Что бы ни говорили официальные лица Великобритании, именно они должны объясняться перед нами, а не мы перед ними. Именно они. И мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло и как они собираются выбираться из этой ситуации», — подчеркнул Рябков

Тем временем, Лондон продолжает отказываться сотрудничать с российской стороной, не предъявляя никаких материалов и свидетельств по делу Скрипаля.

Британские власти также лишают Москву в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль и не информируют о её состоянии, отметил Рябков.