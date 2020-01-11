«Довести до конца»: Путин и Меркель заявили о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Они обсудили двусторонние отношения и международную повестку. Так, главы государств заявили, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на американские санкции. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин и Меркель отметили необходимость поддерживать мирный диалог для урегулирования сирийского и ливийского конфликтов, а также сделать всё для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве. По оценке российского лидера, встреча была полезной и содержательной.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», — сказал он.

Немецкий канцлер прибыла в Москву в ходе рабочего визита. Она также позитивно оценила прошедшие переговоры.

«Я хотела также поблагодарить за приглашение сюда, в Москву, и возможность провести очень обстоятельные, очень подробные беседы как по двусторонней повестке, так и по международным вопросам. В самом деле, мы можем утверждать, что, несмотря на некоторые сложности, например в том, что касается санкций в связи с Украиной, у нас очень интенсивные экономические взаимоотношения», — отметила Меркель.

Лидеры обсудили ситуацию, которая сложилась в Сирии и Ливии, а также выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В повестке встречи были и вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, в том числе выполнение договорённостей, достигнутых в начале декабря прошлого года на саммите в нормандском формате в Париже.

Открывая переговоры, Путин отметил, что на них будут подняты наиболее острые вопросы.

«Мы с вами находимся в постоянном контакте, занимаемся и внутренней проблематикой — экономической и политической, и международной повесткой. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех этих вопросов. Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание», — подчеркнул президент.

В свою очередь, Меркель отметила, что с нетерпением ждала этих переговоров.

«Я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — подчеркнула она.

Двусторонние отношения

Говоря о двусторонних отношениях России и Германии, Путин отметил, что Москва исходит из принципов уважения, равноправия и взаимной выгоды. Так, глава государства указал на то, что ФРГ занимает второе место после Китая по объёмам торговли с РФ.

«В январе — октябре прошлого года российско-германский товарооборот составил $43,8 млрд. Немецкие инвестиции в Россию достигают $20 млрд, встречные российские капиталовложения в экономику федеративной республики — $9 млрд», — сказал президент.

Среди совместных проектов Путин отметил и строящийся газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию. Он отметил, что Москва высоко ценит поддержку проекта со стороны Берлина.

Отвечая на вопрос журналиста, сможет ли Россия закончить строительство газопровода с учётом того, что США ввели санкции против европейских компаний, участвовавших в работах, Путин заверил, что проект будет завершён.

«Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнёров. Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встаёт в этой связи», — сказал он, отметив, что ввод в эксплуатацию отодвинется на несколько месяцев. Первоначально пуск был запланирован на 1 января.

Схожую позицию высказала и Ангела Меркель. По её словам, строительство газопровода «необходимо довести до конца».

«Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — подчеркнула канцлер.

При этом она также считает, что американские санкции не смогут остановить проект.

«Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции, — сказала Меркель. — Я хочу ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции — это неправильный путь, и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом».

Reuters

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Германия в политическом смысле во многом зависит от США, однако Меркель выступает против нарушения Вашингтоном национальных интересов ФРГ, к которым и относится «Северный поток — 2», отметил первый зампредседателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

«При всей своей зависимости от Вашингтона, его позиции и политики у Германии есть свои национальные интересы. Когда они циничным образом нарушаются, у Ангелы Меркель, конечно, есть желание соответствовать интересам Германии в целом и интересам тех крупных корпораций, которые стоят за газовым проектом», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Международная повестка

Значительное число тем, относящихся к международной повестке, касались обстановки на Ближнем Востоке. Так, лидеры обсуждали происходящее в Сирии, Ливии и Иране. Владимир Путин выразил надежду, что до полномасштабного конфликта в этом регионе дело не дойдёт.

«Что касается ситуации в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдёт. То, что там война идёт, мы и так видим, — с так называемой малой интенсивностью, но это же боевые действия, людей убивают. Это факт», — констатировал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

В числе принимаемых мер Путин назвал договорённость о прекращении огня в Ливии. Ранее с такой инициативой выступили Россия и Турция. Также глава государства отметил, что Москва поддерживает инициативу Меркель провести под эгидой ООН конференцию в Берлине, посвящённую урегулированию этого конфликта.

Немецкий канцлер отметила, что надеется на успех перемирия. В то же время она подчеркнула, что Берлин поддерживает «тесные контакты» с Москвой, Анкарой и странами ЕС в связи с конфликтом в Ливии.

Говоря о Сирии, оба лидера заверили, что не видят альтернатив мирному урегулированию конфликта. В частности, Путин обратил внимание на работу Конституционного комитета, включающего как представителей власти, так и оппозиционеров.

AFP

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«Комитет уже провёл два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займётся разработкой конституционных основ Сирийского государства», — подчеркнул президент.

Позицию двух стран по отношению к Ирану высказала Меркель. По её словам, и Москва, и Берлин выступают за сохранение ядерной сделки.

«Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Иране и едины во мнении, что нужно сделать всё, чтобы сохранить соглашение, — сказала канцлер. — Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию, и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить».

Эти переговоры помогут «дать сигнал Вашингтону» о беспокойстве стран Евросоюза по поводу очередной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Не думаю, что эти переговоры приведут к прорывам, но они подчеркнут общую обеспокоенность России и Германии. Причём, говоря про Германию, мы имеем в виду ЕС или значительную его часть. Беспокойство по поводу возможности нового конфликта на Ближнем Востоке, потому что только что (практически. — RT) завершился сирийский конфликт, никому бы не хотелось новых осложнений», — подчеркнул он в беседе с RT.

Как отметил Бышок, по многим вопросам, касающимся международной безопасности, позиции России и Германии сходятся.

«Нас сближают позиции по Ирану и по необходимости иранской ядерной сделки, которая находится под угрозой из-за того, что оттуда уходят США. Плюс нас сближает желание сохранения Договора РСМД, из которого вышли США, мотивируя это тем, что якобы Россия его не соблюдает. С точки зрения политической и экономической есть разногласия между Россией и Германией, с точки зрения глобальных вопросов безопасности мы сходимся», — заключил эксперт.