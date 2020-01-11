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«Довести до конца»: Путин и Меркель заявили о необходимости достроить «Северный поток — 2»
11 января 2020, 23:54 • 81 • В мире
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Они обсудили двусторонние отношения и международную повестку. Так, главы государств заявили, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на американские санкции. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Путин и Меркель отметили необходимость поддерживать мирный диалог для урегулирования сирийского и ливийского конфликтов, а также сделать всё для сохранения ядерной сделки с Ираном.
РИА Новости © Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Москве. По оценке российского лидера, встреча была полезной и содержательной.
Немецкий канцлер прибыла в Москву в ходе рабочего визита. Она также позитивно оценила прошедшие переговоры.
«Я хотела также поблагодарить за приглашение сюда, в Москву, и возможность провести очень обстоятельные, очень подробные беседы как по двусторонней повестке, так и по международным вопросам. В самом деле, мы можем утверждать, что, несмотря на некоторые сложности, например в том, что касается санкций в связи с Украиной, у нас очень интенсивные экономические взаимоотношения», — отметила Меркель.
Лидеры обсудили ситуацию, которая сложилась в Сирии и Ливии, а также выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В повестке встречи были и вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, в том числе выполнение договорённостей, достигнутых в начале декабря прошлого года на саммите в нормандском формате в Париже.
Открывая переговоры, Путин отметил, что на них будут подняты наиболее острые вопросы.
«Мы с вами находимся в постоянном контакте, занимаемся и внутренней проблематикой — экономической и политической, и международной повесткой. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для обсуждения всех этих вопросов. Есть наиболее острые, на которых мы, как я понимаю, сосредоточим основное наше внимание», — подчеркнул президент.
В свою очередь, Меркель отметила, что с нетерпением ждала этих переговоров.
«Я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — подчеркнула она.
Двусторонние отношения
Говоря о двусторонних отношениях России и Германии, Путин отметил, что Москва исходит из принципов уважения, равноправия и взаимной выгоды. Так, глава государства указал на то, что ФРГ занимает второе место после Китая по объёмам торговли с РФ.
«В январе — октябре прошлого года российско-германский товарооборот составил $43,8 млрд. Немецкие инвестиции в Россию достигают $20 млрд, встречные российские капиталовложения в экономику федеративной республики — $9 млрд», — сказал президент.
Среди совместных проектов Путин отметил и строящийся газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию. Он отметил, что Москва высоко ценит поддержку проекта со стороны Берлина.
Отвечая на вопрос журналиста, сможет ли Россия закончить строительство газопровода с учётом того, что США ввели санкции против европейских компаний, участвовавших в работах, Путин заверил, что проект будет завершён.
«Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнёров. Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встаёт в этой связи», — сказал он, отметив, что ввод в эксплуатацию отодвинется на несколько месяцев. Первоначально пуск был запланирован на 1 января.
Схожую позицию высказала и Ангела Меркель. По её словам, строительство газопровода «необходимо довести до конца».
При этом она также считает, что американские санкции не смогут остановить проект.
«Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции, — сказала Меркель. — Я хочу ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции — это неправильный путь, и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом».
Германия в политическом смысле во многом зависит от США, однако Меркель выступает против нарушения Вашингтоном национальных интересов ФРГ, к которым и относится «Северный поток — 2», отметил первый зампредседателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.
«При всей своей зависимости от Вашингтона, его позиции и политики у Германии есть свои национальные интересы. Когда они циничным образом нарушаются, у Ангелы Меркель, конечно, есть желание соответствовать интересам Германии в целом и интересам тех крупных корпораций, которые стоят за газовым проектом», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Международная повестка
Значительное число тем, относящихся к международной повестке, касались обстановки на Ближнем Востоке. Так, лидеры обсуждали происходящее в Сирии, Ливии и Иране. Владимир Путин выразил надежду, что до полномасштабного конфликта в этом регионе дело не дойдёт.
В числе принимаемых мер Путин назвал договорённость о прекращении огня в Ливии. Ранее с такой инициативой выступили Россия и Турция. Также глава государства отметил, что Москва поддерживает инициативу Меркель провести под эгидой ООН конференцию в Берлине, посвящённую урегулированию этого конфликта.
Немецкий канцлер отметила, что надеется на успех перемирия. В то же время она подчеркнула, что Берлин поддерживает «тесные контакты» с Москвой, Анкарой и странами ЕС в связи с конфликтом в Ливии.
Говоря о Сирии, оба лидера заверили, что не видят альтернатив мирному урегулированию конфликта. В частности, Путин обратил внимание на работу Конституционного комитета, включающего как представителей власти, так и оппозиционеров.
«Комитет уже провёл два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займётся разработкой конституционных основ Сирийского государства», — подчеркнул президент.
Позицию двух стран по отношению к Ирану высказала Меркель. По её словам, и Москва, и Берлин выступают за сохранение ядерной сделки.
«Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Иране и едины во мнении, что нужно сделать всё, чтобы сохранить соглашение, — сказала канцлер. — Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию, и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить».
Эти переговоры помогут «дать сигнал Вашингтону» о беспокойстве стран Евросоюза по поводу очередной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Не думаю, что эти переговоры приведут к прорывам, но они подчеркнут общую обеспокоенность России и Германии. Причём, говоря про Германию, мы имеем в виду ЕС или значительную его часть. Беспокойство по поводу возможности нового конфликта на Ближнем Востоке, потому что только что (практически. — RT) завершился сирийский конфликт, никому бы не хотелось новых осложнений», — подчеркнул он в беседе с RT.
Как отметил Бышок, по многим вопросам, касающимся международной безопасности, позиции России и Германии сходятся.
«Нас сближают позиции по Ирану и по необходимости иранской ядерной сделки, которая находится под угрозой из-за того, что оттуда уходят США. Плюс нас сближает желание сохранения Договора РСМД, из которого вышли США, мотивируя это тем, что якобы Россия его не соблюдает. С точки зрения политической и экономической есть разногласия между Россией и Германией, с точки зрения глобальных вопросов безопасности мы сходимся», — заключил эксперт.
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