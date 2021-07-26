Довести до кольца: когда вокруг Петербурга появится КАД-2

Вокруг Санкт-Петербурга может появиться новая кольцевая дорога , построенная по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Такой проект будет востребован, уверен Владимир Путин , который 26 июля провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. В Совете Федерации уверены, что реализация инициативы главы государства поможет разгрузить движение в регионе . В ходе встречи Владимир Путин также обсудил с губернаторами Северной столицы и Ленобласти развитие метро, наземного транспорта и модернизацию инфраструктуры для «Формулы-1» на автодроме «Игора Драйв» . Опрошенные «Известиями» политики и спортсмены уверены: проведение Гран-при станет мощным толчком для привлечения туристов и развития автоспорта в стране.

Второе кольцо

После прошедшего 25 июля Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге Владимир Путин продолжил работу в Северной столице. На мероприятии, посвященном развитию транспортной системы города федерального значения и Ленинградской области, президент предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга .

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru

— Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковь е (движение по заключительному участку ЦКАД был открыт 8 июля. — «Известия»), — заявил Владимир Путин. — Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано.

Постепенное открытие трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург планируется в 2022 году. Основная часть будет запущена в 2023-м. Таким образом, с учетом действующей трассы М11 Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России, сказал ранее президент.

Предложение построить еще один обход Санкт-Петербурга — положительная инициатива, поскольку это второй крупнейший мегаполис в России с очень серьезной транспортной загрузкой, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов . По его словам, дальнейшее улучшение инфраструктуры важно как для экономического развития, так и с точки зрения обеспечения связанности всей страны. При этом абсолютно правильно, что на реализацию стратегических проектов привлекаются средства ФНБ, считает он.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан (слева направо) во время совещания по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru

— Процесс уже запущен, деньги не «проедаются», а идут на принципиальные проекты, которые обеспечат более быстрое экономическое развитие, а также упростят и улучшат жизнь граждан , — добавил он. — Что касается создания удаленного кольца от Санкт-Петербурга, то оно уже сейчас требуется. При возрастании транспортной загруженности это станет еще более актуальным вопросом. Кроме того, это может сыграть положительную роль для развития внутреннего туризма.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что идея второй кольцевой автомобильной дороги обсуждалась еще в 1990-х и 2000-х годах. Предложение президента очень актуально, поскольку сейчас на кольцевой автодороге уже сейчас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области, уверен глава субъекта .

Аэропорты и метро

Главы Ленинградской области и Санкт-Петербурга доложили президенту и о реализации других крупных инфраструктурных проектов. В частности, будет построен второй терминал аэропорта Пулково.

— Реализация проекта к 2025 году выведет Пулково в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 млн пассажиров в год, — отметил Александр Беглов .

Губернатор запросил федеральную поддержку на запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал аэропорта — этот проект находится в высокой степени проработки . Между тем Минобороны вместе с «Газпромом» приступили к развитию Левашово как аэропорта двойного назначения. Для этого необходимо обновление дорожной инфраструктуры, прежде всего комплексной развязки на Поклонной горе. Это обойдется примерно в 20 млрд рублей, сообщил глава Северной столицы.

Международный аэропорт Пулково, Санкт-Петербург Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Также в Петербурге к 2024 году намерены открыть шесть новых станций метро. Кроме того, должна появиться станция на территории города Кудрово в Ленобласти.

— Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга с того же Обводного канала, — пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В стороне не остаются вопросы, связанные с обновлением подвижного состава метрополитена и модернизации наземного транспорта: к 2024 году в Северной столице хотят приобрести 326 новых трамваев и 349 троллейбусов на сумму порядка 56 млрд рублей .

— Приоритетом развития общественного транспорта становится ориентация на экологически чистое топливо, — подчеркнул Александр Беглов. — В соответствии с подписанным с «Газпромом» соглашением уже в следующем году в Петербурге на линии выйдут 2800 новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе .

Между тем Владимир Путин посоветовал властям Санкт-Петербурга «заняться улицами» в Кронштадте. Александр Беглов в свою очередь отметил, что сейчас уже реализуется масштабный проект, по линии которого началась реконструкция исторических фортов — «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I».

«Формула» развития

На мероприятии президенту также доложили о модернизации инфраструктуры для проведения российского этапа «Формулы-1» на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом . Представители чемпионата мира по автогонкам официально подтвердили, что Гран-при России будет проходить с 2023 года именно здесь. Александр Дрозденко подчеркнул, что это событие чрезвычайно важно для Ленобласти .

— Не случайно только первые слова проговорили о «Формуле», а уже идет такой большой, хороший ажиотаж во всем мире . Мы понимаем, что это минимум в день 50 тыс. болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить, — сказал он.

По его словам, на подготовку инфраструктуры потребуется 6 млрд рублей.

— Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68 километр», и чартерные рейсы, шатлы до самой Игоры от 68-й платформы, и стоянки, и развязки , — рассказал губернатор. — Причем это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий, это не только под «Формулу-1», это же и развязки, выход трассы Сортавала. А самое главное, там получается, вся эта территория будет очень активно развиваться .

Автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Проведение «Формулы-1» в Ленобласти придаст новый импульс для развития туризма на территории всей агломерации и улучшения транспортной инфраструктуры, согласен депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

— Мы помним успешный опыт Сочи, когда было принято решение провести там Олимпиаду. В итоге город превратился в мировую туристическую столицу, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Проведение «Формулы-1» недалеко от Санкт-Петербурга станет важным этапом для дальнейшей популяризации автоспорта в России, уверен бывший пилот «Ф-1» Виталий Петров . Для москвичей и жителей многих других городов, действительно, будет удобнее добраться до Ленобласти, нежели до Сочи.

— Это отличная возможность для многих людей впервые увидеть королевские гонки , — сказал он «Известиям».

Гонщик добавил, что «Игора Драйв» — абсолютно новый автодром, у которого практически нет аналогов в мире . При этом, по его словам, он на 100% готов принять этап «Формулы-1». Спортсмен напомнил, что трассу неоднократно проверяли специальные инспекции и пожелания с их стороны были учтены.