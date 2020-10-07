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Доверяй, но сдерживай? Норвегия придумала новую концепцию безопасности
07 октября 2020, 18:45 • 60 • Аналитика
Между Сциллой и Харибдой ощущает себя Норвегия в ситуации, когда напряжение между Россией и США все растет и растет. Это и отрабатывание американской авиацией ударов по российской территории, это и учения Москвы неподалеку от границ Норвегии. И полагаться целиком и полностью на то, что две не слишком дружелюбно настроенные по отношению друг к другу страны сами разберутся, уже небезопасно.
Осло пора взять на вооружение (в прямом и переносном смысле) другие методы, ибо запугать русских у американцев не получится. В этом уверен профессор норвежской Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер.
Мол, политика сдерживания России, которой придерживается НАТО во главе с Вашингтоном – это чистой воды провоцирование "грозного медведя", а не усмирение. Хотя официальный Осло этого пока не понимает.
В этих условиях военный не предлагает срочно и крепко подружиться с Москвой – еще бы, это было бы уже чересчур – и отказываться от "требований" по отношению к соседнему государству тоже не рекомендует.
Однако призывает не забывать, что помимо давления и нагнетания, выпадов и бряцания оружием есть и другие методы взаимодействия.
Свежая мысль. Хейер предлагает руководству Норвегии и вооруженным силам заняться мирной деятельностью: обмен студентами военных специальностей с Россией, укрепление контактов по линии министерств обороны, создание зон разрядки в Баренцевом море.
Все это, по мнению подполковника, должно укрепить доверие между Осло и Москвой.
Что же, идеи хорошие. Жаль только, что исходят они не от официальных лиц. Россия всегда открыта и готова к диалогу, однако обычно в ответ получает выкрики о политике сдерживания и приближение сил НАТО к своим границам.
Но теперь, похоже, в той же Норвегии начинают сомневаться и во всесильности США (мол, только нагнетают), и в их методах обеспечения коллективной безопасности для стран блока. А это уже повод для серьезного беспокойства.
Не слишком позитивно, конечно, когда на путь конструктивного диалога одну из сторон толкает не желание жить дружно, а банальный страх, но, может, хотя бы таким образом удастся перейти от напряжения к разрядке.
Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik
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