Доверяй, но сдерживай? Норвегия придумала новую концепцию безопасности

Между Сциллой и Харибдой ощущает себя Норвегия в ситуации, когда напряжение между Россией и США все растет и растет. Это и отрабатывание американской авиацией ударов по российской территории, это и учения Москвы неподалеку от границ Норвегии. И полагаться целиком и полностью на то, что две не слишком дружелюбно настроенные по отношению друг к другу страны сами разберутся, уже небезопасно.

Осло пора взять на вооружение (в прямом и переносном смысле) другие методы, ибо запугать русских у американцев не получится. В этом уверен профессор норвежской Высшей школы обороны подполковник Тормуд Хейер.

Мол, политика сдерживания России, которой придерживается НАТО во главе с Вашингтоном – это чистой воды провоцирование "грозного медведя", а не усмирение. Хотя официальный Осло этого пока не понимает.

В этих условиях военный не предлагает срочно и крепко подружиться с Москвой – еще бы, это было бы уже чересчур – и отказываться от "требований" по отношению к соседнему государству тоже не рекомендует.

Однако призывает не забывать, что помимо давления и нагнетания, выпадов и бряцания оружием есть и другие методы взаимодействия.

Свежая мысль. Хейер предлагает руководству Норвегии и вооруженным силам заняться мирной деятельностью: обмен студентами военных специальностей с Россией, укрепление контактов по линии министерств обороны, создание зон разрядки в Баренцевом море.

Все это, по мнению подполковника, должно укрепить доверие между Осло и Москвой.

Что же, идеи хорошие. Жаль только, что исходят они не от официальных лиц. Россия всегда открыта и готова к диалогу, однако обычно в ответ получает выкрики о политике сдерживания и приближение сил НАТО к своим границам.

Но теперь, похоже, в той же Норвегии начинают сомневаться и во всесильности США (мол, только нагнетают), и в их методах обеспечения коллективной безопасности для стран блока. А это уже повод для серьезного беспокойства.

Не слишком позитивно, конечно, когда на путь конструктивного диалога одну из сторон толкает не желание жить дружно, а банальный страх, но, может, хотя бы таким образом удастся перейти от напряжения к разрядке.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik