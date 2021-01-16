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Доверия в Европе ждать не стоит: Эксперты призывают забыть про Договор по открытому небу

16 января 2021, 00:20  •  25 • Политика
Эксперты призывают забыть про Договор по открытому небу, сфокусировавшись на спасении СНВ-3. Из-за русофобской политики США доверие в Европе разрушено.
Решение России выйти из Договора по открытому небу было ожидаемым, учитывая тот факт, что существование соглашения бессмысленно без США. Об этом телеканалу "360" заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Старт развалу договора дала администрация американского президента Дональда Трампа. Однако у нового главы государства Джо Байдена тоже нет особого желания восстанавливать старые соглашения. Без Вашингтона Москве ничего не нужно от документа, ибо теряется смысл предоставлять необходимую информацию, не получая ничего взамен.
"Очевидно, что европейские партнёры США и члены НАТО могут запросто поделиться любой информацией о полётах российских самолётов-разведчиков, а Россия получать никакой информации не будет. Выход из договора вполне логичен", - добавил эксперт.
Из-за уничтожения договора Дудаков предсказывает возникновение множества неприятных моментов с самолётами-разведчиками. Он также сомневается, что есть возможность перезаключить соглашение. Вместо этого России и США стоит бросить усилия на возрождение договора СНВ-3, имеющего куда большее значение.
Депутат Государственной Думы Сергей Железняк назвал выход России из Договора по открытому небу вынужденным, но адекватным ответом на деструктивные действия американских политиков. Москва не заинтересована в гордом одиночестве выполнять коллективные договорённости, подвергая риску собственные национальные интересы и безопасность.
"Денонсируя договорённости в одностороннем порядке, США каждый раз пытаются развязать себе руки. Это вынуждает ожидать от американской стороны различных провокаций, способных затронуть не только российско-американские отношения, но и все страны мира", - рассказал в интервью РИА ФАН парламентарий.
В результате утрачена ещё одна мера по укреплению доверия в Европе. Россия сохраняет возможность вернуться к соглашению, но русофобское лобби в Вашингтоне не позволяет смотреть на данный вопрос с оптимизмом.

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