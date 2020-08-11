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Доверие Трампа к Путину потрясло американцев

11 августа 2020, 13:30  •  92 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Слова президента России для главы США оказались важнее отчетов ЦРУ
Глава Белого дома Дональд Трамп не годится для управления государством, потому что мнение иностранных лидеров для него важнее, чем слова собственных советников и руководителей спецслужб. Об этом заявил бывший консультант американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
По его словам, он убедился в непригодности Трампа на роль глава США во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года. Администрацию Белого дома тогда буквально шокировал тон, которым Трамп разговаривал с Путиным. Более того, одного слова главы Кремля хватило, чтобы президент США согласился, что у России не было причин для вмешательства в американские выборы, несмотря на то что отчеты разведки США сообщали совершенно иное.
"Президент (Трамп – прим. ред.), похоже, не понимал, что люди могут быть расстроены тем, что он приравнивает слова Путина к словам нашего разведывательного сообщества", – отметил Болтон в интервью Business Insider.
Экс-советник также заявил, что возражает против второго срока Трампа на посту президента США. Впрочем, кандидатура выдвиженца демократов Джо Байдена его также не устраивает. Но главное, по его мнению, чтобы в выборы 2020 г. не вмешались Россия и Китай.
Болтон был уволен из президентской администрации в сентябре прошлого года. После этого он написал книгу, в которой раскрывает секреты Белого дома и подает личность Трампа в весьма неприглядном виде.
Очередные выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

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