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Доверие к вере: религиозные НКО хотят вывести из «регуляторной гильотины»

31 января 2020, 05:54  •  64 • Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой правительственного законопроекта «О государственном надзоре и муниципальном контроле», разработанного в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Об этом говорится в письме, направленном на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. В РПЦ считают, что проверка религиозных НКО должна носить более упрощенный характер. Как пояснили «Известиям» в парламенте, это мнение разделяют и представители других конфессий. По словам главы комитета по вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, в ближайшее время в документ будут внесены поправки, сохраняющие контроль над религиозными организациями на прежнем уровне. В Минэкономразвития «Известиям» также сообщили, что готовы учесть мнение Церкви и депутатов.

Раньше было лучше

Реализация ряда принципиальных положений законопроекта «О государственном надзоре и муниципальном контроле» в отношении религиозных организаций может повлечь за собой нарушение прав верующих, указано в обращении, отправленном на имя спикера нижней палаты. Документ цитируется в заключении комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (есть в распоряжении «Известий»).
Церковь просит парламентариев сохранить принятую форму контроля за религиозными НКО, деятельность которых до сих пор регулировалась законами «О свободе совести и религиозных организациях» и «О некоммерческих организациях».
— Тема проверок религиозных организаций особая и очень деликатная. С одной стороны, под прикрытием «свободы совести» могут работать экстремистские объединения и тоталитарные секты. С другой стороны, есть уважаемые организации, представляющие традиционные конфессии — православие, ислам, иудаизм, буддизм, — механизм работы которых понятен, прозрачен и саморегулируем. Мы, конечно, должны понимать, где больше рисков, а где меньше, — пояснил «Известиям» Сергей Гаврилов.
По словам парламентария, в настоящее время уже готовятся поправки в законопроект кабмина, которые поддерживаются всеми конфессиями.
— Их смысл в том, чтобы вывести проверки таких некоммерческих организаций из закона «О государственном контроле и надзоре». Чтобы сохранить всю надзорную деятельность в профильном законодательстве, где она уже четко прописана и отработана, — пояснил парламентарий.
Не исключено, что систему контроля и надзора, которая будет учитывать реальные риски и избавит некоммерческий религиозный сектор от излишних проверок и изъятий документации, удастся выстроить уже в ходе весенней сессии ГД, предположил Сергей Гаврилов.
Депутаты уже провели консультации с представителями крупнейших конфессий, сообщил «Известиям» первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По его словам, все они разделяют предложение комитета.
— Законодательство, регулирующее деятельность НКО и религиозных объединений, носит специфический характер. В законе «О свободе совести и религиозных объединениях» уже есть определенный набор требований к религиозным организациям и объединениям, которые проверяются и контролируются — в частности, Минюстом, — пояснил парламентарий.
По его словам, распространять требования закона «О государственном надзоре и муниципальном контроле» на религиозные организации было бы не совсем правильно, потому что объектами контроля в документе в большей степени являются коммерческие организации.

Гильотина для конфессий

Законопроект правительства «О государственном надзоре и муниципальном контроле», появившийся в рамках реализации «регуляторной гильотины», был внесен на рассмотрение Госдумы 3 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что он должен устранить недостатки действующего законодательства. В том числе несистемность, пробелы и неурегулированность вопросов профилактики нарушений, а также неоправданный акцент на проверках, являющихся наиболее затратными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.
В документе детально прописан процесс регулирования процедуры контроля за гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями. Также им вводится понятие контрольно-надзорного производства, в рамках которого действия инспектора и других проверяющих должны иметь процессуальное обоснование. Сами надзорные мероприятия должны проводиться только после открытия контрольно-надзорного производства, которое может включать не более двух внеплановых проверок. Если говорить о плановых проверках, их количество будет зависеть от степени вреда, который может нанести объект.
Однако если для предпринимателей эти меры станут серьезным послаблением, то для религиозных конфессий — настоящей гильотиной. До сих пор их деятельность контролировал Минюст. Как и для бизнеса, для них предусматривались плановые и внеплановые проверки. Первые проводились раз в три года, вторые — только в случае невыполнения религиозной организацией выданного предписания, жалоб на угрозу жизни, причинения вреда окружающей среде или объектам культурного наследия, а также по поручению президента. «Известия» направили запрос в пресс-службу патриархии с просьбой прокомментировать отношение к законопроекту.
Как пояснили в правительстве, за прохождение документа в парламенте отвечает Минэкономразвития. В министерстве «Известиям» сообщили, что готовы учесть позицию Церкви и комитета.
— В целом религиозные организации также относятся к некоммерческим организациям. Вместе с тем в заключении комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений говорится о недостаточности использованной формулировки и необходимости исключения из сферы правового регулирования законопроекта государственного контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций, включая религиозные организации, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Следует отметить, что недостаточность формулировки законопроекта связана в том числе с действующими редакциями законов «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и религиозных объединениях», в которых указаны отдельные виды контроля.
Как уточнили в Минэкономразвития, принятие документа потребует внесения изменений в указанные федеральные законы «в целях четкого определения вида или видов контроля за деятельностью некоммерческих организаций, включая религиозные организации».
— Таким образом, полагаем, что позиция комитета заслуживает поддержки, — заявили в министерстве.
Планируется, что первое чтение законопроекта пройдет уже в феврале. У ответственного за него комитета Госдумы по регламенту замечаний концептуального характера к документу нет.

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