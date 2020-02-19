Довели: Володин не смог продолжить речь в Госдуме из-за смеха

Так, во время пленарного заседания Володин раскритиковал некоторых коллег за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов, например закона о бесплатном горячем питании для детей.

В ответ депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков предложил вывести трансляцию из зала заседаний в "места для размышлений". По его словам, тогда депутаты увидят, что обсуждается, и быстро вернутся в зал.

"Если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места", - цитирует его ТАСС.

"И кнопку для голосования ещё туда", - пошутил один из депутатов.

К обсуждению подключился и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, если депутаты не слышат о важных вопросах, им следует выдавать слуховые аппараты.

"В туалетах нет трансляции? Давайте и туда выведем", - добавил он.

В итоге Володин сквозь смех попытался остановить поток идей парламентариев, но закончить свою речь из-за хохота с первого раза не смог. При этом он предложил профильным комитетам определить перечень мест, где депутаты "размышляют".