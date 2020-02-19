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Довели: Володин не смог продолжить речь в Госдуме из-за смеха

19 февраля 2020, 21:39  •  88 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не смог продолжить речь в Госдуме из-за смеха. Предложения депутатов вывести трансляции заседаний в туалет, а также выдавать всем слуховые аппараты довели председателя нижней палаты парламента до приступа хохота.
Так, во время пленарного заседания Володин раскритиковал некоторых коллег за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов, например закона о бесплатном горячем питании для детей.
В ответ депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков предложил вывести трансляцию из зала заседаний в "места для размышлений". По его словам, тогда депутаты увидят, что обсуждается, и быстро вернутся в зал.
"Если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места", - цитирует его ТАСС.
"И кнопку для голосования ещё туда", - пошутил один из депутатов.
К обсуждению подключился и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, если депутаты не слышат о важных вопросах, им следует выдавать слуховые аппараты.
"В туалетах нет трансляции? Давайте и туда выведем", - добавил он.
В итоге Володин сквозь смех попытался остановить поток идей парламентариев, но закончить свою речь из-за хохота с первого раза не смог. При этом он предложил профильным комитетам определить перечень мест, где депутаты "размышляют".

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