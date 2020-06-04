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Довели угрозами? О чем говорит признание шведского эпидемиолога

04 июня 2020, 09:55  •  21 • Политика
Швеция вышла на первое место в мире по числу новых смертей от COVID-19. Главный эпидемиолог Швеции заявил, что власти допустили ошибку в стратегии борьбы с эпидемией, но потом взял слова назад. Теперь появилась информация об угрозах.
Главному эпидемиологу Швеции Андерсу Тегнеллу угрожают расправой за либеральную стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, которая вывела страну на первое место по числу новых смертей из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Сам эпидемиолог сначала признал ошибку, а потом взял свои слова назад.
В недавнем заявлении Андерс Тегнелл заявил, что если бы у Швеции была информация о COVID-19, то в стране были бы приняты более жёсткие карантинные меры. В СМИ расценили это как признание ошибочности стратегии Швеции в борьбе с болезнью, однако Тегнелл поспешил заверить, что это не так.
"Были новости о том, что я или мы, представители власти, считаем, что стратегия была неправильной и должна быть изменена. Мы по-прежнему считаем, что стратегия хороша, но вы всегда можете стать лучше в этой работе", - цитирует слова главного эпидемиолога Швеции издание Aftonbladet.
Оно же сообщает, что Андерсу Тегнеллу приходят угрозы от людей, потерявших своих родных, близких и друзей из-за его стратегии борьбы с COVID-19. Отсутствие законодательно оформленных ограничений, по их мнению, привело к значительному распространению вируса в Швеции.
Напомним также, что уровень безработицы в Швеции может достигнуть 17% на фоне пандемии COVID-19, несмотря на либеральную стратегию борьбы с эпидемией. Об этом сообщает Nation News.

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