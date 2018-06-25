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«Довели страну до обнищания»: почему депутат Рады заявил о «катастрофическом» положении населения Украины

25 июня 2018, 19:54  •  117 • Украина
Несмотря на заявления властей о повышении качества жизни на Украине, в реальности население страны всё больше беднеет. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он привёл данные Государственной службы статистики, согласно которым повысились цены на основные продукты питания, а две трети украинцев не планируют отпуск в этом году. Эксперты отмечают, что оценки нардепа соответствуют действительности, однако его критика в адрес киевских властей может быть связана с желанием Рабиновича заработать политические очки перед предстоящими выборами в парламент.
 
AFP © Sergei SUPINSKY
 

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович выступил с критикой нынешнего украинского правительства. Он отметил, что руководство страны регулярно делает заявления о повышении качества жизни в стране. Однако народный депутат тут же привёл данные Государственной службы статистики страны, где говорится о серьёзном увеличении цен на такие продукты, как хлеб, мясо, рыба и молоко.

«Каждый день мы слышим, что живём лучше, цены падают, страна развивается, строим Hypeloop. Не знаю, может, я в другой стране живу или мы все не туда попали. Вот когда врёшь, то лучше врать в унисон... Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном всё подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что всё хорошо», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Также нардеп прокомментировал слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы, который объяснил самый низкий в Европе уровень зарплат тем, что 40% экономики страны «находится в тени», а украинцы якобы получают дополнительные доходы, которые скрывают от государства.

«Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живём хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство», — заметил лидер партии «За жизнь».

Кроме того, Рабинович подчеркнул, что «впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск».

«Это настоящий рай на земле, это реформы, это то, что надо. Я думаю, что такого не было даже при обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц отпуска у людей. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — заключил Рабинович.

Лидер партии «За жизнь» уже не раз выступал с критикой в адрес нынешней украинской власти. Ранее он заявил, что Украина находится на грани катастрофы, а экономика страны обречена на крах. Кроме того, Рабинович предлагал упразднить должность президента и перейти на парламентскую форму власти. При этом, по его мнению, Россия и Украина «придут к миру» в конечном итоге.

«Нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию»

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, оценки Рабиновича соответствуют действительности. При этом сенатор не исключил, что заявления нардепа являются частью агитационной кампании в преддверии парламентских выборов в стране.

«Рабинович создал свою партию «За жизнь» для участия в парламентских выборах, и он давно ведёт активную кампанию. Оценки Рабиновича совершенно правдивы: нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт», — отметил Цеков.

По его словам, уничтожение потенциала Украины происходило на протяжении всего периода независимости, а его восстановление невозможно без хороших отношений с Россией.

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«Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти в этом процессе поставили точку. Как будет возрождаться Украина — большой вопрос. У Украины нет будущего при плохих отношениях с Россией», — добавил сенатор.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT также отметил, что Рабинович, возможно, делает громкие заявления в преддверии выборов, однако его слова соответствуют действительности.

«С одной стороны, это выборы, с другой стороны, Украина сегодня по всем статистическим показателям (не только по украинским, но и по европейским, мировым) является наибеднейшей страной с самым низким уровнем доходов в Европе. В значительной мере Рабинович экзальтирует, но он описывает ту ситуацию, в которой живут большинство украинцев», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, критика власти поможет Рабиновичу повысить свой политический рейтинг.

«Мы увидим зарегистрированных кандидатов в президенты только зимой 2019 года, но Рабинович — один из тех людей, которые уже изъявили желание баллотироваться. Он ориентируется на народный электорат, и, безусловно, такая риторика созвучна тому, что думают люди. На Украине власть сегодня имеет 70—90% антирейтинга, её очень популярно критиковать, тем более есть за что. И эта критика действительно приносит электоральные бонусы», — заключил Бортник.

Напомним, что в 2019 году на Украине должны пройти президентские (31 марта) и парламентские (27 октября) выборы. Согласно данным исследования, проведённого фондом «Демократические инициативы» в начале июня, ни один из кандидатов на пост главы государства не имеет серьёзного преимущества.

По результатам опросов, действующий украинский президент Пётр Порошенко занимает четвёртое место, набирая 7,6% голосов. Его опережают нардеп от Оппозиционного блока Юрий Бойко (8,4%), бывший министр обороны Анатолий Гриценко (9,4%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,3%).

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