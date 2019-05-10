Довели до слез: полиция Украины отняла у девочки советскую пилотку

Сотрудники Национальной полиции Украины довели до слез малолетнюю девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой на празднике в честь Дня Победы. Инцидент произошел в парке города Запорожье, передает ФАН.

На кадрах видеосъемки видно, как рыдающий ребенок прижимается к матери, в руках которой сжата пресловутая пилотка.

За девочку вступились прохожие — они назвали действия полиции «наглостью и позором». По словам случайных свидетелей конфликта, местной полиции «не стоит уподобляться властям в Киеве». Один из прохожих удивился тому, как маленькая девочка в пилотке Красной Армии может угрожать национальной безопасности Украины. В ответ полицейский сослался на действующее украинское законодательство.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проигнорировали замечание о том, что в том же самом парке открыто демонстрируется символика Третьего рейха.

Как сообщает НСН, при попытке провезти на Украину георгиевскую ленточку пограничники могут запретить иностранцам въезд в страну на три года. В пресс-центре Государственной пограничной службы подчеркнули, что «изготовление и пропаганда гвардейской ленты является правонарушением».

Георгиевскую ленту запретили использовать на Украине 15 июня прошлого года. Эту инициативу поддержал президент страны Петр Порошенко. С того момента за публичное использование, демонстрацию или ношение символа могут взимать штраф или применять другие формы наказания.

Стоимость штрафа устанавливается в пределах от 850 гривен до 2550 гривен (от двух тыс. до шести тыс. рублей) с конфискацией символики. Если в течение года закон нарушается повторно, то может быть применен штраф до 5100 гривен (12,3 тыс. рублей) или даже назначен административный арест на срок до 15 суток.

Наказание не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты. Также не преследуется использование георгиевской ленты в документах государственных органов и органов местного самоуправления, которые были приняты или изданы до 1991 года. Это относится в том числе и к экспозициям музеев, тематическим выставкам и библиотечным фондам.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» был принят в 2015 году.

Институт национальной памяти страны составил список из 520 исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинские власти в рамках этого закона уже изменили названия более 900 населенных пунктов, примерно 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. За годы действия закона были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, 1,3 тыс. из которых — памятники большевицкому вождю Владимиру Ленину.

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В соответствии с законом о «декоммунизации» были также изменены и традиции, связанные с памятными датами.

Например, День Победы 9 мая переименовали в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», исключив любые упоминания о Великой Отечественной войне. К тому же после принятия данного закона 8 мая стал Днем памяти и примирения — тогда проводятся основные мероприятия, посвященные окончанию войны.

Кроме того, на Украине был перенесен и День защитника Отечества. Официально он теперь проводится не 23 февраля, а 14 октября — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы-покровительницы запорожского казачества.

Одновременно с этим факельные шествия украинских националистов и неонацистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 77 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова. Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев.

Тем не менее, о подвиге советских солдат украинцы помнят — в киевском аналоге «Бессмертного полка» приняли участие порядка 180 тыс. человек.