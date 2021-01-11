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«Довела до ручки». Кулеба обвинил Россию в проблемах Крыма с водой

11 января 2021, 16:45  •  150 • Украина

Проблемы с водоснабжением в Крыму создала Российская Федерация, которая довела полуостров «до ручки».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».

Кулеба заявил, что, согласно международному праву, всю ответственность за ситуацию на «оккупированной территории несет государство-оккупант». При этом Кулеба уверил, что любые обращения Москвы в международные инстанции по данному вопросу являются абсолютно бесперспективными.

«Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны», — сказал он.

Кулеба заявил, что РФ создает информационный шум, пытаясь всех обвинить, однако, вина лежит лишь на ней самой.

«Но на самом деле винить можно только самих себя. Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением», — добавил он.

После этого Кулеба в очередной раз повторил перманентный посыл Киева о том, что Украина будет рассматривать восстановление водоснабжения исключительно в контексте «деоккупации полуострова».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды, а все проблемы с водоснабжением городов возникли из-за того, что ранее на полуострове не занимались инфраструктурой.

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