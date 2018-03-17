«Доведём до британской стороны»: Москва приняла решение по ответным мерам в отношении Лондона

В Москве приняли решение по ответным мерам в адрес Великобритании из-за дела об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в ближайшее время решение будет представлено коллегам из Соединённого Королевства. Ранее глава ведомства Сергей Лавров не исключал встречной высылки британских дипломатов из России. Между тем посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в беседе с RT отметил, что дипмиссия продолжит добиваться от Британии ответов на ноты и официальные запросы, а также будет требовать доступа к пострадавшему экс-сотруднику ГРУ и его дочери Юлии.

Москва приняла решение по встречным мерам в отношении Великобритании в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что решения в ближайшее время будут донесены до британских коллег.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — рассказала Захарова RT.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что Москва готова выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона. В частности, 14 марта премьер-министр Тереза Мэй объявила, что страну должны покинуть 23 сотрудника дипучреждений России. При этом на сборы им была дана неделя.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко назвал требование британских властей крайне суровым. По его словам, отъезд такого числа сотрудников осложнит работу дипмиссии, однако она не перестанет функционировать в обычном режиме.

«Всё, что прозвучало со стороны британского парламента и Терезы Мэй лично, неприемлемо, неправомерно и вредит отношениям между нашими странами. Меры эти весьма суровы: выдворение 23 российских дипломатов, а это 40% нашего дипперсонала в посольстве. Разумеется, это заметно усложнит работу посольства. Но таковы новые реалии… и посольство будет функционировать в привычном режиме, но уже с меньшим количеством сотрудников», — рассказал он в интервью RT.

Дипломат отметил, что российская сторона делает всё возможное, чтобы добиться от британцев согласия на сотрудничество в рамках расследования дела Скрипаля. Ведь, подчеркнул он, Лондон, отказываясь предоставлять Москве имеющиеся у него сведения, не только нарушает нормы международного права, но и даёт повод для подозрений.

«Мы официально потребуем ответить на все наши ноты и официальные запросы, в том числе на ноту о предоставлении проб отравляющего вещества А-234, как его называют в Великобритании. Далее, нам необходим доступ к семье Скрипаля. Мы, кстати, запросили консульский доступ по делу ещё одного российского гражданина, недавно умершего в Великобритании при очень подозрительных обстоятельствах», — сказал Яковенко.

«Вероятность» как аргумент

Отметим, что все заявления Великобритании по поводу «причастности» России к отравлению экс-сотрудника ГРУ строятся на «высокой степени вероятности» и отсутствии фактов.

«Когда у вас нет никаких свидетельств или доказательств, нужно прибегать к словам вроде «похоже», «вероятно», «возможно». Британская сторона не может предоставить никакой информации и не может обеспечить доступ к расследованию. Чтобы говорить что-то наверняка, необходимо привести доказательства, британцы этого сделать не могут», — подчёркивал российский посол в Лондоне.

Эксперты на месте могилы Людмилы Скрипаль, жены бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля

Reuters

© Peter Nicholls

В частности, утверждается, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», или А-234, от которого, предположительно, пострадали Скрипаль и его дочь, имеет российское происхождение.

Эти сведения, однако, накануне, 16 марта, опроверг постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, Россия не разрабатывала яд такого класса, а вот на Западе его исследования проводились.

«В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе «Новичок», но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок». Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось. И вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов», — цитировал Шульгина ТАСС.

Нежелание Лондона проводить анализ вещества и расследование в целом совместно с Москвой нарушает Конвенцию о запрещении химоружия, подчеркнул постпред.

Не делать поспешных выводов призвали Британию и в Европе. В частности, бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости дождаться окончательных результатов расследования. Он также раскритиковал тех политиков, которые придерживаются «собственных конспирологических теорий» по делу Скрипаля и позволяют себе резкие заявления по этому поводу. Такая постановка вопроса, считает Габриэль, лишь делает ситуацию похожей на «плохой фильм о Джеймсе Бонде».

Расследование в России

Между тем в России завели уголовное дело по факту покушения на убийство дочери Скрипаля Юлии, которая является гражданкой РФ. Помимо этого, было начато расследование убийства в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова, погибшего 12 марта нынешнего года. Об этом сообщала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она отметила, что к ведению дел привлекут высококвалифицированных экспертов, которые будут работать в полном соответствии с нормами российского законодательства и международного права. При этом в СК уточнили, что готовы к совместной работе с британскими коллегами.

Примечательно, что практически сразу же после этого от британской полиции поступило разъяснение по поводу смерти Глушкова. Так, как установил патологоанатом, причиной гибели 68-летнего мужчины стало «сдавливание шеи». При этом в британской полиции поспешили заявить об отсутствии связи между делами Глушкова и Скрипаля.

«На данном этапе нет никаких оснований связывать (это дело. — RT) с покушениями на убийство в Солсбери, также нет никаких свидетельств того, что он (Глушков. — RT) был отравлен», — говорится в заявлении.

Британские СМИ поспешили напомнить, что Глушков был «ближайшим соратником олигарха Бориса Березовского», скончавшегося в Британии в 2013 году. Помимо этого, отмечается его знакомство с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, который был отравлен в 2006 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на неуместность параллелей между убийством Александра Литвиненко и отравлением Сергея Скрипаля.