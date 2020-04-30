Доведет ли Зеленский Украину до голода?

Волна прокатившихся выступлений против мер карантина напугала Офис президента Украны. Понять людей можно: украинские власти борются с коронавирусом вслепую. Нет достоверных цифр, ни необходимых тестов в регионах. Все делается на глазок. Отсюда и жесткие меры, по принципу «лучше перестраховаться».Вот и премьер Шмыгаль делает два взаимоисключающих заявления. Первое, что пик инфекции ожидается в начале мая. Второе заявление о том, что власти решили открыть работу почти трехсот рынков по стране с первого мая. Такой разброс в заявлениях вполне объяснимы: люди вышли на улицы и надавили на власть, вот она и мечется. Чтобы разобраться в реалиях жизни, Ермак срочно заказал закрытый опрос общественного мнения по Украине. И его результаты шокировали власть.Что же узнали власть предержащие о ситуации в стране? Оказывается, уже почти у 43% закончились сбережения и им не на что покупать продукты. Еще почти 14% проедят свои сбережения через две недели. Аккурат к Первомаю народ может взяться за вилы, чтобы потребовать от власти смягчений режима карантина — общая цифра безденежных дойдет к началу мая до 57%. Есть от чего придти Зеленскому и К в уныние. Вот отсюда и послабления: надо срочно выпустить пар из населения. Принято решение открыть рынки по всей стране.Ну а вирус? Ничего страшного, решили в офисе президента: живут же шведы с коронавирусом. Вот и Украина может пойти частично по шведскому пути. Узнали власти и о том, что уже почти 50% экономят на продуктах питания, не покупают одежду и обувь, никакой техники и развлечений. В карманах у жителей Украины пусто — и доходов не предвидится. Это к вопросу об оказании помощи населению. Зеленский 1 апреля дал поручение премьеру Шмыгалю составить списки беднейших жителей страны и рассчитать, в какой сумме они нуждаются. Прошел почти месяц , а Шмыгал все еще считает. Пока лишь решено оказать единовременную выплату пенсионерам и тем, кто за чертой бедности.Опрос принес и другие неприятные вещи для Зеленского: он зафиксировал падение доверия к президенту. Если бы выборы главы государства проходили в конце апреле, то за бывшего комика отдали бы свои голоса менее 30 %. Цифра пугающая. Скатился и рейтинг «Слуг народа» - по стране за эту партию готовы проголосовать менее 22%. Обескураживающие данные закрытого опроса офиса вынуждают власть лавировать и идти на разного рода непродуманные шаги. К ним, в частности, и относится и идея назначить вице-премьером Саакашвили. Нужен громоотвод для власти. Но вместо роста рейтинга, появление Саакашвили во власти грозит скорее обрушить рейтинг Зеленского. Скандалов у «Слуг народа» достаточно. И новые скандалы, которые станет производить на свет Саакашвили, авторитета власти не добавят. Потому и не торопятся с назначением «чудесного грузина» во власть. С Саакашвили ведутся переговоры о его возможном назначении либо в администрацию президента либо идти в мэры Одессы от списка партии «Слуга народа». В общем, у Зеленского всюду клин, куда ни кинь.