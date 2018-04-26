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Дотянуться до «Белого лебедя»: на август запланирован первый полёт обновлённого стратегического бомбардировщика Ту-22М3

26 апреля 2018, 10:09  •  37 • В России
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднимется в воздух в августе 2018 года. На самолёте установят новое бортовое оборудование, ракетное вооружение и двигатели. Цель модернизации — довести показатели Ту-22М3 до уровня ракетоносца Ту-160М2 «Белый лебедь». Как отмечают в Минобороны РФ, обновление парка стратегической авиации России позволит создать временной и технологический задел для разработки самолёта следующего поколения. О боевых характеристиках Ту-22М3М — в материале RT.
 
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 во время репетиции парада Победы © Алексей Куденко / РИА Новости
 

Первый полёт модернизированной версии сверхзвукового самолёта Ту-22М3М должен состояться в августе 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Казанского авиационного завода (КАЗ), где ведутся работы по обновлению самолёта.

Ту-22М3 наряду с Ту-95МС и Ту-160М составляет воздушный компонент ядерной триады. В действующем составе ВКС, согласно информации отечественных СМИ, находятся 12 Ту-22М3. Однако по подсчётам Международного института стратегических исследований (IISS) в целом на вооружении России стоят 62 машины.

Главная конструктивная особенность Ту-22М3 — крыло изменяемой стреловидности. Такой тип конструкции летательного аппарата позволяет ему менять геометрию крыла на разных скоростях. На большой скорости (набор высоты, процесс полёта) эффективен больший угол стреловидности (до 65°), на малой — меньший (до 20°).

Основное предназначение самолёта — поражение хорошо укреплённых наземных и крупных морских целей. Ту-22М3 вооружён крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 и свободнопадающими неуправляемыми боеприпасами.

  • Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористов в Сирии
  • © Кадр: видео Минобороны РФ

В бою Ту-22М3 в основном используется как тяжёлый дальний бомбардировщик, способный уничтожать наземные объекты в горно-скалистой местности. Самолёт принимал участие в операциях в Афганистане и Сирии. Там целями Ту-22М3 были скопления бронетехники, инженерные сооружения и пункты управления.

Потенциал для развития

 

Ту-22 — разработка конца 1960-х годов. Однако детище КБ Туполева было рассчитано на последующую продолжительную модернизацию. Уже в середине 1970-х годов появились две обновлённые версии стратегического самолёта — Ту-22М и Ту-22М2. Нынешняя модель Ту-22М3 была представлена в 1978 году и дорабатана в начале 1980-х годов.

На данную версию конструкторы установили новые воздухозаборники, увеличили максимальный угол отклонения крыла до 65°, удлинили носовую часть фюзеляжа, заменили спаренную двухпушечную установку на однопушечную.

Внесённые изменения позволили значительно улучшить лётные и эксплуатационные характеристики машины. Прогресс оказался настолько впечатляющим, что специалисты выдвинули идею переименовать машину в Ту-32. Однако эта инициатива не получила развития.

  • Строительство дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на Казанском авиастроительном заводе им. Горбунова
  • © Сергей Мамонтов / РИА Новости

По словам военных, модернизационный потенциал Ту-22М3М по-прежнему не исчерпан. В частности, такого мнения придерживается экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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При этом подробности современного этапа модернизации стратегического самолёта неизвестны. В открытом доступе можно найти информацию о том, что КАЗ должен установить на машине более совершенные радиоэлектронное системы, навигационные комплексы и крылатые ракеты.

Предполагается, что Ту-22М3М получит радиолокационную станцию НВ-45 разработки OAО «ЦНПО «Ленинец» (Санкт-Петербург). Данная РЛС является модификацией поисково-прицельной системы «Новелла-П38», которой оснащаются  противолодочные самолёты Ил-38Н.

Система управления вооружением Ту-22М3М будет улучшена с помощью комплекса бортового оборудования СВП-24-22 разработки ЗАО «Гефест и Т» (Жуковский, Подмосковье). Новый комплекс позволит самолёту применять современное дальнобойное и высокоточное оружие.

Согласно утечкам в СМИ, Ту-23М3М обретёт турбореактивные трёхвальные двигатели НК-32-02 разработки ПАО «Кузнецов» (Самара). Именно этой силовой установкой будет оснащён Ту-160М2. Сейчас Ту-23М3 летает на менее мощном турбореактивном двигателе НК-25.

Ракетное пополнение

 

Ракетный арсенал Ту-22М3М пополнится крылатой ракетой класса «воздух — земля» Х-32, которая заменит устаревающую X-22. Боеприпас является новейшим детищем Х-50 МКБ «Радуга» (2016 год). Ракета внешне не отличается от Х-22, но обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками. В первую очередь речь идёт о малозаметности.

  • Авиаудар бомбардировщиком Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в районе населённого пункта Абу-Камаль в Сирии
  • © Кадр: видео Минобороны РФ
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В СМИ также есть сведения, что Ту-22М3М будет вооружён ещё одной ракетой «воздух— земля» МКБ «Радуга» — Х-50. По функционалу российская ракета будет близка к американской AGM-158 JASSM корпорации Lockheed Martin.

«Х-50 — один из замороженных в 1990-е годы проектов МКБ «Радуга». Эта крылатая ракета известна под шифром 9А5150 (или «изделие 715»). Х-50 явно не хватало в арсенале Ту-22М3. Этот боеприпас должен подтянуть боевые возможности самолёта к тому уровню, на котором находится модернизированный Ту-160», — сообщил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

На пути к масштабной модернизации

 

Модернизация Ту-22М3 является частью программы всеобщего обновления стратегической авиации России. Последние годы оборонная промышленность РФ ведёт работы по установке нового оборудования и вооружения на Ту-95МС и Ту-160М, а также по сборке новых образцов. В текущем году дальняя авиация РФ пополнится шестью модернизированными самолётами.

Кроме того, КАЗ должен произвести около 50 Ту-160М2. В настоящее время подписан контракт на поставку 10 машин. Демонстрационный полёт первой модели сверхзвукового ракетоносца Ту-160М2 состоялся в январе 2018 года.

  • Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ готовятся к взлёту перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр эз-Зор
  • © Кадр: видео Минобороны РФ

21 марта 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что текущие работы, связанные с модернизацией советских машин, в итоге помогут создать Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, авиационная промышленность получит необходимую временную и технологическую платформу. 

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«ПАК ДА — это дело даже не ближайшей перспективы… Проект создания новых дальних бомбардировщиков реализуется активно, по плану. Но всё же начало принятия их на вооружение намечено на 2025—2028 годы, а перед этим они должны ещё пройти испытания», — заявил в ноябре 2017 года Виктор Бондарев.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что прямая связь между затянувшимися работами по ПАК ДА и текущей модернизацией парка дальней авиации, включая Ту-22М3, всё же не просматривается. 

«Первостепенная цель модернизации Ту-22М3 заключается в сохранении в дальней авиации современного самолёта, который будет способен бороться с корабельными ударными группами на морях и океанах. Первые 30 Ту-22М3М могут появиться в войсках к 2021-2022 году», — отметил Мураховский.

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