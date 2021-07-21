Доцент раскусил реальные планы Порошенко на Крым

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что он не владеет объективной информацией и пытается обогатиться на полуострове. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым окажется под украинской юрисдикцией через год. Об этом он сказал, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам. В интервью "Народным новостям" Перенджиев отметил, что подобный "заход" экс-президента Украины говорит о его попытке разыграть крымско-татарскую карту. Однако, по мнению эксперта, Порошенко продолжает жить в нереальном мире, строить иллюзии и пытаться обогатиться на крымском вопросе.

По словам Перенджиева, он общался с представителями крымско-татарской диаспоры во время учёбы в Новороссийске и Симферополе. Доцент отметил, что во время управления полуостровом Украиной они переживали за своё имущество. Всё изменилось с проходом России - представители крымско-татарской диаспоры были рады возвращению Крыма в состав России.

"Крымские татары не хотят возвращаться, для них созданы все условия в плане культурного развития: у них есть свои газеты, телеканалы, школы", - заявил Перенджиев.

Таким образом, Порошенко попытался разыграть крымско-татарскую карту, не владея информацией. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова отмечает, что на Украине все прекрасно понимают, что Крым уже не вернётся Киеву. Но Порошенко до сих пор пытается создать иллюзию такой вероятности и что-то с этого получить.