Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
Главная / Политика

Доцент раскусил реальные планы Порошенко на Крым

21 июля 2021, 18:05  •  132 • Политика
Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что он не владеет объективной информацией и пытается обогатиться на полуострове. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым окажется под украинской юрисдикцией через год. Об этом он сказал, поздравляя мусульман с праздником Курбан-байрам. В интервью "Народным новостям" Перенджиев отметил, что подобный "заход" экс-президента Украины говорит о его попытке разыграть крымско-татарскую карту. Однако, по мнению эксперта, Порошенко продолжает жить в нереальном мире, строить иллюзии и пытаться обогатиться на крымском вопросе.
По словам Перенджиева, он общался с представителями крымско-татарской диаспоры во время учёбы в Новороссийске и Симферополе. Доцент отметил, что во время управления полуостровом Украиной они переживали за своё имущество. Всё изменилось с проходом России - представители крымско-татарской диаспоры были рады возвращению Крыма в состав России.
"Крымские татары не хотят возвращаться, для них созданы все условия в плане культурного развития: у них есть свои газеты, телеканалы, школы", - заявил Перенджиев.
Таким образом, Порошенко попытался разыграть крымско-татарскую карту, не владея информацией. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова отмечает, что на Украине все прекрасно понимают, что Крым уже не вернётся Киеву. Но Порошенко до сих пор пытается создать иллюзию такой вероятности и что-то с этого получить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






132
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
21 июля 2021, 10:45
США по-тихому заткнули рот Украине с "Северным потоком - 2": "Совсем обнаглели"
21 июля 2021, 03:25
Захарова одним фактом ответила на претензии Польши: "К вопросу, кто не выполняет обязанности"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северн...
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
19 июля 2021, 07:25
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
17 июля 2021, 17:50
Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.