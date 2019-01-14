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Досудебное расследование в отношении Вышинского завершено

14 января 2019, 20:24  •  54 • Украина
Украинская прокуратура проинформировала о завершении досудебного расследования в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Руководителю РИА Новости Украина и его защитникам сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что им предоставлен доступ к материалам.

Ранее суд отклонил апелляцию защиты Вышинского на продление ареста. Следующее заседание назначено на 17 января.

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