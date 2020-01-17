Доступный Восток: на создание авиакомпании в ДФО потратят до 30 млрд

На создание авиакомпании в ДФО по поручению Владимира Путина (первыми о ней написали «Известия») потребуется от 10 млрд до 30 млрд рублей. Назвать ее могут «Дальний Восток». Средства, вероятно, возьмут из Фонда национального благосостояния. Информацию подтвердили в комитете Совфеда по экономической политике и правительственный источник. В «Ростехе» для будущего перевозчика прорабатывают проект самолета вместимостью до 30 мест. Перспективу появления компании раскритиковал ряд экспертов.

Полет ненормальный

Президент Путин поручил правительству проработать до 31 января создание авиакомпании с парком российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. Совещание состоялось в начале декабря, но его итоги были опубликованы на официальном сайте Кремля лишь накануне.

Кабмин определит региональные маршруты с учетом аэропортов, которые планируется отремонтировать, а также оценит возможный пассажиропоток. Кроме того, будут проработаны условия воздушного сообщения в труднодоступных районах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Глава государства также поручил рассмотреть возможность серийного производства легкого самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2. Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заверил, что его могут строить на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии.

Правительственный источник «Известий» рассказал, что все поставленные задачи уже находятся в проработке. Росавиация не смогла оперативно предоставить комментарий.

Точная сумма, требующаяся на проект, будет зависеть от выбранных маршрутов. Об этом «Известиям» сообщил член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

— Для выполнения поручения президента нужно будет от 10 млрд до 30 млрд рублей, это будет зависеть от стоимости самолетов. Есть разные варианты, откуда будут брать средства, среди них рассматривается и Фонд национального благосостояния. Сначала мы обеспечим ключевые аэропорты, которые соединят все центры субъектов между собой. Затем будем развивать московское направление, — заявил он.

Идея создания авиакомпании, по мнению политика, принадлежит дальневосточникам, которые давно хотят беспрепятственно передвигаться по ДФО и стране по адекватной цене.

— Компанию нужно назвать «Дальний Восток». Закупить можно Sukhoi Superjet 100. Сначала могут быть маршруты с пересадками, но главное, чтобы билеты были дешевле нынешних, — отметил сенатор.

Руководители некоторых регионов, например Хабаровского и Камчатского краев, смогли обеспечить внутрисубъектные перелеты, но даже там требуются доработки, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников. Указание президента своевременно, считает он, ведь иначе можно потерять Восток.

— Предполагаю, что в основном будут использовать «Суперджет», но сейчас разрабатывается широкая программа, в том числе и в Совфеде, по стимулированию производства малой авиации. Речь идет о серии Ан-12, Ан-14, Ан-17. Линейка может быть продолжена, но это вопрос дискуссионный, — подчеркнул он.

Затраты на проект сложно подсчитать, но авиационная промышленность перспективна и окупаема, сказал Сергей Калашников. Так как компания не будет закупать иностранные лайнеры, а будет ориентироваться на отечественные, финансовые расходы на ее создание будут посильными, считает политик.

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что вопросы создания авиакомпании активно прорабатываются ГК «Ростех».

— Производственные мощности российских предприятий авиапрома будут способны обеспечить потребность в авиационной технике создаваемой компании, — добавили в ведомстве.

В «Ростехе» сообщили, что в целом поддерживают решения, расширяющие спрос на отечественную авиатехнику. Там добавили, что создается линейка продуктов, покрывающих ключевые ниши внутренних перевозок. Так, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, «дочка» «Ростеха») выпускает самолеты SSJ-100 на 100 мест, они активно эксплуатируются в различных регионах. Кроме того, в 2022 году планируется сертифицировать новую версию регионального турбовинтового Ил-114-300 вместимостью 50–68 мест. Он сможет заместить выбывающий парк советских самолетов семейства Ан-24/26.

— Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест, серийное производство запланировано на 2022 год, — добавил представитель «Ростеха».

Держи карман уже

В экспертной среде скептически отнеслись к появлению еще одной государственной авиакомпании. Необходимость дополнительного субсидирования перевозок тоже можно поставить под вопрос, считает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Крамаренко.

— Это будет не первая компания, которая осуществляет перелеты на Дальнем Востоке. С точки зрения рыночной экономики ничем, как непроизводительным дублированием, это не назовешь. Но много людей получит новую работу, — уверен он.

Перелеты в ДФО, по мнению Андрея Крамаренко, не стоят дорого, просто местные жители получают мало. Поэтому следует начать с повышения доходов населения, чтобы они могли позволить себе билеты в другой регион. Если у страны есть экономические проблемы, то, естественно, некоторые виды потребления недоступны всему населению.

«Известия» первыми написали о появлении государственной авиакомпании, специализирующейся на дальневосточном направлении. Тогда член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что появится компания с государственным участием по примеру «Победы».

В ноябре бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов расширили на 2020 год на 24 маршрута — с 152 до 176. Субсидии перелетов увеличатся в среднем на 30%, что позволит поддержать цены для льготных категорий граждан на доступном уровне.

А в декабре стало известно, что Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех» прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства. Об этом говорилось в письме замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.