«Доступа к месту падения нет»: что известно о крушении пассажирского самолёта в Иране

Пассажирский самолёт иранской компании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение на юго-западе страны. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в горный массив Дена в 25 км от пункта назначения. Сообщается о гибели всех 60 пассажиров и шести членов экипажа, хотя представитель авиакомпании не исключил, что кто-то из находившихся на борту мог выжить. В район катастрофы направлены спасательные вертолёты, однако проведение поисково-спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями. Посольство России в Тегеране проверяет, не было ли на борту российских граждан. Что ещё известно об упавшем лайнере — в материале RT.

Жертвами авиакатастрофы на юго-западе Ирана, по предварительным данным, стали 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Двухмоторный самолёт ATR 72 иранской авиакомпании Aseman Airlines выполнял внутренний рейс из тегеранского аэропорта Мехрабад в Ясудж в воскресенье, 18 февраля.

Из столичного аэропорта воздушное судно вылетело около 08:00 по местному времени (07:30 мск). Примерно через 50 минут самолёт исчез с радаров. По информации иранских авиационных властей, борт с регистрационным номером MSN 391 (EP-ATS) разбился в районе хребта Дена горной цепи Загрос — в 25 км к северо-западу от пункта назначения.

В этот горный хребет входит около 50 вершин высотой более 4000 метров, включая пик Каш-Мастан (4409 метров). По данным портала Flightradar24, последний сигнал от рейса EP3704 поступил, когда самолёт находился на высоте около 5200 метров (16 975 футов) и снижался.

Iran Aseman Airlines flight #EP3704 (Tehran-Yasuj) has crashed.



The aircraft involved is a 24 year old ATR 72. Registration EP-ATS. MSN 391.



According to our logs flight took off at 04:33 UTC. Last signal was received at 05:55 UTC when flight was at 16,975 feet and descending. pic.twitter.com/bn2AZ9gq7d — Flightradar24 (@flightradar24) 18 февраля 2018 г.

В район авиакатастрофы были направлены спасательные вертолёты, поскольку гористая местность недоступна для прохождения наземного транспорта. Кроме того, поисково-спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями на месте крушения — густым туманом, проливным дождём и сильным ветром.

Первоначально компания Aseman Airlines сообщила о гибели всех 60 пассажиров, включая одного ребёнка, и шести членов экипажа, находившихся на борту самолёта ATR 72. Однако позднее представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи заявил, что пока преждевременно утверждать, что в результате инцидента никто не выжил.

«Принимая во внимание особые условия региона, возможность доступа к месту падения до сих пор не появилась. В связи с этим нельзя точно и окончательно подтвердить сообщение о том, что все находившиеся на борту самолёта люди погибли», — цитирует Табатабаи ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Вскоре после инцидента телеканал Press TV со ссылкой на местные СМИ сообщил, что в катастрофе в провинции Исфахан могли выжить несколько человек, поскольку очевидцевы видели, как самолёт пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

Посольство России в Тегеране проводит проверку на предмет присутствия российских граждан среди пассажиров потерпевшего крушение самолёта. Об этом в своём Twitter сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД.

Президент Ирана Хасан Рухани выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших и поручил министерству дорог и городского развития совместно с Организацией гражданской авиации Ирана сформировать комиссию по расследованию инцидента и выяснению его причин. Также иранский лидер призвал предпринять все необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты не повторились.

«Сочувствуя семьям, потерявшим близких, выражаю соболезнования иранскому народу в связи с этой катастрофой и прошу у Всемогущего милосердия к тем, кто потерял жизнь, и терпения для их родственников», — говорится в обращении Рухани.

Свои соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа ATR 72 президенту Ирана Хасану Рухани направили российский лидер Владимир Путин и ряд других политиков и дипломатов, включая главу Азербайджана Ильхама Алиева и спикера Госдума Вячеслава Володина.

В своей телеграмме Путин подчеркнул, что «в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжёлый час».

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Крушение в провинции Исфахан стало 20-м инцидентом с самолётами франко-итальянского концерна ATR типа 72. Неполадки были связаны с обледенением при сложных метеоусловиях, потерей управляемости и проблемами с двигателями. Всего в этих авиационных инцидентах погибло около 400 человек (включая 66 человек иранских Aseman Airlines).

По информации телеканала Press TV, концерн ATR имеет действующий контракт с Тегераном на поставку 20 пассажирских самолётов ATR 72-600. В 2017 в Иран были доставлены первые восемь авиалайнеров, а поставка ещё 12 воздушных судов ожидается до конца 2018 года.

В авиапарк Aseman Airlines входили пять самолётов ATR 72, включая 24-летний самолёт, потерпевший крушение. По данным местных СМИ, около месяца назад у разбившегося лайнера уже возникали технические неполадки, отразившиеся на его работе.

Сообщается, что в конце января 2018 года лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку из-за неисправности. После устранения неполадок, самолёт продолжал летать вплоть до крушения, передаёт РИА Новости.

Также поступила информация, что пилот разбившегося ATR 72 Ходжатулла Фулад был опытным лётчиком, и в 2013 году он в аварийных условиях сумел посадить самолёт после того, как у него отказал двигатель, передаёт агентство Mehr.

По совпадению, тогда аварийная посадка прошла в Ясудже — административном центре провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, куда направлялся потерпевший катастрофу рейс EP3704.