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Доступ воспрещён: в НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
21 октября 2019, 09:54 • 28 • В мире
НАТО займётся разработкой методики проведения учений, которая позволит войскам государств-членов подготовиться к действиям в условиях российской зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвров (A2/AD). Об этом говорится в проекте на сайте Научно-технической организации альянса. В документе отмечается, что российские системы сдерживания могут создать «труднопреодолимые препятствия» для подразделений НАТО в случае начала конфликта. По мнению экспертов, подобные проекты свидетельствуют, что США и их союзникам пока нечего противопоставить оборонительным комплексам РФ.
© Ints Kalnins/Reuters
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия. Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019—2020 годы.
Там также подчёркивается, что это было подтверждено в ходе многочисленных учений и симуляций, «которые проводились западными странами со времён украинских событий 2014 года и ранее».
Напомним, что концепция ограничения и воспрещения доступа и манёвра подразумевает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определённом районе, которая, как правило, достигается целым комплексом вооружений. К ним, к примеру, относятся системы ПВО.
Между тем в НАТО не удовлетворены существующими методиками проведения учений, призванных подготовить войска к действиям в условиях A2/AD.
«Цель данной деятельности — развитие программ и технологий проведения военных учений, а также совершенствование исходных данных, которые НАТО надлежит учитывать при планировании мультидоменных операций таким образом, чтобы решались военные трудности, связанные с возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра», — говорится в описании проекта.
Американские аналитики и организации уже неоднократно указывали на наличие у России возможностей A2/AD, отметил в разговоре с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«У России есть различные высокоточные виды оружия, помимо гиперзвукового, и поэтому действительно появилась ставка на мультидоменную стратегию. Cуть заключается в том, что существуют военные домены — сухопутный, морской, воздушный, кибернетический, космический, — которые при правильном сочетании должны позволить вооружённым силам США свободно маневрировать и пробивать эти зоны A2/AD. Так, они попытались соединить разные домены в ходе учений «Единый трезубец», которые проходили у берегов Норвегии. И выяснилось: чтобы эти домены начали эффективно между собой взаимодействовать, оказывается, нужно решить множество задач, которые со стороны были не видны», — объяснил эксперт.
«При этом американцы признают, что когда Россия организует оборону вот такой зоны, то наши средства общевойскового боя, радиоэлектронной борьбы имеют такое преимущество, которому американцам пока нечем противостоять», — подчеркнул он.
Продвинутость и мощь
Между тем ещё в 2016 году американские военные рассматривали варианты укрепления обороны на случай войны в Европе и обсуждали модернизацию сил, способных разрушать российские системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD).
В 2017 году министры обороны стран — членов НАТО приняли решение по укреплению оборонного потенциала альянса — от кибервозможностей до средств ПВО и ядерного сдерживания. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уточнил, что речь идёт в том числе об укреплении ВВС за счёт самолётов, способных действовать в условиях системы ограничения доступа.
О возможностях России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра неоднократно писали и в американском журнале The National Interest. Так, в издании отмечали, что российская армия опережает Штаты в области создания сдерживающих «защитных сфер» при помощи ракетных систем.
Кроме того, авторы издания подчёркивали, что важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа является комплексная система ПВО, которая, вероятно, является «самой продвинутой и мощной в мире». По мнению американских аналитиков, ВВС Соединённых Штатов ещё не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.
«Оправдать свои военные усилия»
Подобные заявления о России в различных проектах необходимы НАТО для оправдания своих военных планов, подчеркнул в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош.
«НАТО использует эти рассказы о российских новых стратегиях и тактиках, в том числе и A2/AD, для оправдания собственных военных усилий по наращиванию военного потенциала альянса, прежде всего в странах Восточной Европы на границах с Россией. Речь идёт о размещении дополнительных сил и средств в Прибалтике, Польше, развёртывании систем ПРО, отказе от ДРСМД — это всё элементы наращивания военного давления на Россию», — считает военный эксперт.
Однако, несмотря на это, Вашингтон постоянно старается переложить на Москву ответственность за «наращивание военной напряжённости» в Европе, отметил Бартош.
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