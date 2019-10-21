Доступ воспрещён: в НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО займётся разработкой методики проведения учений, которая позволит войскам государств-членов подготовиться к действиям в условиях российской зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвров (A2/AD). Об этом говорится в проекте на сайте Научно-технической организации альянса. В документе отмечается, что российские системы сдерживания могут создать «труднопреодолимые препятствия» для подразделений НАТО в случае начала конфликта. По мнению экспертов, подобные проекты свидетельствуют, что США и их союзникам пока нечего противопоставить оборонительным комплексам РФ.

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия. Об этом говорится в проекте Научно-технической организации НАТО, рассчитанном на 2019—2020 годы.

«Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса», — указано в документе, с которым ознакомился RT.

Там также подчёркивается, что это было подтверждено в ходе многочисленных учений и симуляций, «которые проводились западными странами со времён украинских событий 2014 года и ранее».

Напомним, что концепция ограничения и воспрещения доступа и манёвра подразумевает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определённом районе, которая, как правило, достигается целым комплексом вооружений. К ним, к примеру, относятся системы ПВО.

Между тем в НАТО не удовлетворены существующими методиками проведения учений, призванных подготовить войска к действиям в условиях A2/AD.

«Цель данной деятельности — развитие программ и технологий проведения военных учений, а также совершенствование исходных данных, которые НАТО надлежит учитывать при планировании мультидоменных операций таким образом, чтобы решались военные трудности, связанные с возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра», — говорится в описании проекта.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

© Алексей Мальгавко/РИА Новости

Американские аналитики и организации уже неоднократно указывали на наличие у России возможностей A2/AD, отметил в разговоре с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У России есть различные высокоточные виды оружия, помимо гиперзвукового, и поэтому действительно появилась ставка на мультидоменную стратегию. Cуть заключается в том, что существуют военные домены — сухопутный, морской, воздушный, кибернетический, космический, — которые при правильном сочетании должны позволить вооружённым силам США свободно маневрировать и пробивать эти зоны A2/AD. Так, они попытались соединить разные домены в ходе учений «Единый трезубец», которые проходили у берегов Норвегии. И выяснилось: чтобы эти домены начали эффективно между собой взаимодействовать, оказывается, нужно решить множество задач, которые со стороны были не видны», — объяснил эксперт.

При этом, как отметил Леонков, подобные инициативы демонстрируют, что США пока нечего противопоставить российским возможностям в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра, направленным на оборону страны.

«При этом американцы признают, что когда Россия организует оборону вот такой зоны, то наши средства общевойскового боя, радиоэлектронной борьбы имеют такое преимущество, которому американцам пока нечем противостоять», — подчеркнул он.

Продвинутость и мощь

Между тем ещё в 2016 году американские военные рассматривали варианты укрепления обороны на случай войны в Европе и обсуждали модернизацию сил, способных разрушать российские системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD).

В 2017 году министры обороны стран — членов НАТО приняли решение по укреплению оборонного потенциала альянса — от кибервозможностей до средств ПВО и ядерного сдерживания. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг уточнил, что речь идёт в том числе об укреплении ВВС за счёт самолётов, способных действовать в условиях системы ограничения доступа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© Francois Walschaerts/Reuters

О возможностях России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра неоднократно писали и в американском журнале The National Interest. Так, в издании отмечали, что российская армия опережает Штаты в области создания сдерживающих «защитных сфер» при помощи ракетных систем.

Кроме того, авторы издания подчёркивали, что важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа является комплексная система ПВО, которая, вероятно, является «самой продвинутой и мощной в мире». По мнению американских аналитиков, ВВС Соединённых Штатов ещё не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.

«Оправдать свои военные усилия»

Подобные заявления о России в различных проектах необходимы НАТО для оправдания своих военных планов, подчеркнул в разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош.

«НАТО использует эти рассказы о российских новых стратегиях и тактиках, в том числе и A2/AD, для оправдания собственных военных усилий по наращиванию военного потенциала альянса, прежде всего в странах Восточной Европы на границах с Россией. Речь идёт о размещении дополнительных сил и средств в Прибалтике, Польше, развёртывании систем ПРО, отказе от ДРСМД — это всё элементы наращивания военного давления на Россию», — считает военный эксперт.

Однако, несмотря на это, Вашингтон постоянно старается переложить на Москву ответственность за «наращивание военной напряжённости» в Европе, отметил Бартош.