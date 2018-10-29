Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки миллиардов: Польша требует от немцев репараций
Толстой. Воскресенье (28.10.2018)
"Побеждать только слабых противников": 35 лет назад США "победоно...
Страна за неделю с 22 по 28 октября
Главная / Политика

«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии

29 октября 2018, 02:39  •  22 • Политика
Политолог Семен Багдасаров считает, что России не стоит оставлять без ответа агрессивные действия США в Сирии, которые атаковали базы ВКС РФ своими дронами, и нужно зеркально ответить на американские действия.
Беспилотники, которые атаковали российскую базу в Сирии, судя по всему, управлялись с американского самолета. Такой акт агрессии не должен остаться без ответа. Россия должна зеркально ответить США, то есть атаковать американские базы в Сирии.
Такую точку зрения высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Так он прокомментировал сообщения Минобороны РФ о том, что авиабаза России в Сирии была атакована дронами, которые управлялись с американского самолета.
Багдасаров считает, что такими действиями США показывают, что не хотят вести диалог с Россией. Багдасаров предлагает достаточно жестко и бескомпромиссно ответить на такие недружественные шаги.
Во-первых, уверен Багдасаров, президент России Владимир Путин не должен встречаться с главой Белого дома 11 ноября в Париже. Он напоминает, что результат от таких встреч становится только хуже.
Во-вторых, Багдасаров хочет дать «достойный ответ» на подобные акции США.
«Необходимо атаковать эти объекты (американские базы в Сирии), ведь в противном случае нападки на Россию продолжатся», - заявил Багдасаров порталу «ПолитЭксперт».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

22
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум

28 октября 2018, 07:09
«Если произойдет - подам в отставку»: Кадыров опроверг объединение Чечни и Ингушетии
28 октября 2018, 13:39
«Попытка понравиться западным спонсорам»: В Госдуме оценили слова о возврате Украиной Азовского моря
28 октября 2018, 03:54
«50 сбитых беспилотников за 2 месяца»: Путин поднял вопрос о нападениях на авиабазу России в Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.