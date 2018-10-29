«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии

Политолог Семен Багдасаров считает, что России не стоит оставлять без ответа агрессивные действия США в Сирии, которые атаковали базы ВКС РФ своими дронами, и нужно зеркально ответить на американские действия.

Беспилотники, которые атаковали российскую базу в Сирии, судя по всему, управлялись с американского самолета. Такой акт агрессии не должен остаться без ответа. Россия должна зеркально ответить США, то есть атаковать американские базы в Сирии.

Такую точку зрения высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Так он прокомментировал сообщения Минобороны РФ о том, что авиабаза России в Сирии была атакована дронами, которые управлялись с американского самолета.

Багдасаров считает, что такими действиями США показывают, что не хотят вести диалог с Россией. Багдасаров предлагает достаточно жестко и бескомпромиссно ответить на такие недружественные шаги.

Во-первых, уверен Багдасаров, президент России Владимир Путин не должен встречаться с главой Белого дома 11 ноября в Париже. Он напоминает, что результат от таких встреч становится только хуже.

Во-вторых, Багдасаров хочет дать «достойный ответ» на подобные акции США.

«Необходимо атаковать эти объекты (американские базы в Сирии), ведь в противном случае нападки на Россию продолжатся», - заявил Багдасаров порталу «ПолитЭксперт».