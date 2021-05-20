«Достойно подготовлен к арктическим условиям»: в чём особенность новейшего российского тяжёлого вездехода КамАЗ-6355

В ближайшее время на Ямале стартуют испытания опытного образца тяжёлого вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колёсной формулой 8×8. Об этом сообщил RT главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов. Автомобиль способен перевозить до 15—16 т грузов по заполярному бездорожью, снежным заносам и болотам. Как утверждает разработчик, на сегодняшний день в РФ практически нет колёсной платформы, которая может перевозить грузы свыше 10 т в суровых условиях Арктики. По мнению экспертов, российские конструкторы внедрили множество технических решений, чтобы приспособить КамАЗ-6355 под эксплуатацию в высоких широтах.

Летом 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе стартуют испытания прототипа тяжёлого отечественного вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колёсной формулой 8×8. Об этом в интервью RT сообщил главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов.

«В этом году планируем испытать машину (КамАЗ-6355. — RT) на Ямале. До этого опытный образец был успешно испытан на площадке НТЦ (научно-технического центра. — RT) «КамАЗа» в Набережных Челнах», — заявил Файзрахманов.

Для нефтяников и транспортников

КамАЗ-6355 — один из самых грузоподъёмных в России автомобилей в классе машин, созданных для Заполярья. Вездеход способен перевозить до 15—16 т грузов по арктическому бездорожью, снежным заносам и болотам. Как пояснил Файзрахманов, на сегодняшний день в России практически нет колёсной платформы, которая может в суровых условиях высоких широт транспортировать грузы свыше 10 т.

Полная масса КамАЗ-6355 составляет 40 т. Снаряжённый вес машины достигает 24—25 т, распределяясь нагрузкой на первый, второй и задние мосты, являющиеся новой разработкой камского предприятия. Длина вездехода — 12 м, ширина — 3,38 м, высота — 3,9 м, дорожный просвет — 0,6 м.

На «Арктике» установлен дизельный двигатель нового поколения КамАЗ P6 уровня Евро-5 с одноступенчатой системой турбонаддува. Мощность силового агрегата — 450 л. с., максимальная скорость автомобиля — 50 км/ч. Как отмечает разработчик, это достойный показатель для столь габаритной платформы и тех условий, в которых она будет выполнять задачи.

Безусловным достоинством КамАЗ-6355 считаются высокие характеристики проходимости на самых разных типах местности. Например, вездеход способен подняться на возвышенность с углами подъёма в 30 градусов и преодолевать брод глубиной до 1,8 м.

Разработка КамАЗ-6355 осуществляется ПАО «КамАЗ» совместно с кафедрой СБ-10 «Колёсные машины» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московским политехническим университетом при поддержке Минобразования России. Конструкторам была поставлена задача создать для условий Заполярья высокотехнологичный и экологически безопасный тяжёлый вездеход.

На сегодняшний день камское предприятие собрало два прототипа. Первый — с колёсной формулой 6×6, второй — более габаритный, с восемью парами колёс. Именно эта модель была представлена на XIII международном салоне «Комплексная безопасность», состоявшемся в КВЦ «Патриот» (подмосковная Кубинка) в середине мая.

«Оба автомобиля были изготовлены в рамках совместной работы с Министерством образования Российской Федерации и с нашим партнёром МГТУ им. Баумана. Второй автомобиль (с формулой 8×8. — RT) существенно отличается от первого прежде всего набором ключевых агрегатов и узлов», — рассказал ранее на YouTube-портале ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным автомобилям камского предприятия.

КамАЗ-6355 с формулой 6х6

© Кафедра СМ-10 "Колесные Машины" МГТУ им. Н.Э. Баумана

По его словам, восьмиколёсная версия вездехода оснащена более мощным шестицилиндровым двигателем, гидромеханической АКП, трёхступенчатыми мостами, шинами шириной около одного метра и новой кабиной семейства K5, которая отличается повышенным уровнем комфорта.

Также на увеличенном КамАЗ-6355 смонтирован хозяйственный блок и установлена полностью гидравлическая система рулевого управления.

Вклад специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана заключается в изготовлении шарнирно-сочленённой рамы — элемента машины, обеспечивающего соединение звеньев транспортного средства и их проезд в условиях полного бездорожья и на грунтах с низкой несущей способностью.

Планируется, что первоочередными потребителями КамАЗ-6355 станут добывающие компании, работающие на Крайнем Севере. Именно с первоочередной целью удовлетворения потребностей нефтяников и газовиков Московский политех финансирует разработку «Арктики».

Ещё одним потенциальным покупателем машины должны стать транспортные организации и фирмы, занимающиеся доставкой на местности железнодорожных и корабельных контейнеров — кузов машины разработан под установку стандартного 20-футового грузового модуля.

Для осуществления всего спектра погрузочно-разгрузочных работ «Арктику» оснастили гидравлической краново-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 3 т.

«Кузов у вездехода шестиметровый. Это даёт возможность разместить в кузове стандартный 20-футовый контейнер, но без крепления по фитингам (специального крепежа). С помощью манипулятора снимается запасное колесо, для этого достаточно усилий одного человека», — говорит Файзрахманов.

Кроме того, разработчик предлагает устанавливать на КамАЗ-6355 теплоизолированный жилой модуль, рассчитанный на комфортное пребывание трёх человек вплоть до двух недель. В нём размещены места для отдыха, работы и приёма пищи, миниатюрная кухня с варочной панелью и микроволновой печью, раковина, санузел, душ, телевизор, холодильник, устройства обогрева и кондиционер.

Все находящиеся внутри электроприборы питает бензиновый генератор. Жилой модуль КамАЗ-6355 полностью автономный, что является насущной необходимостью в условиях Заполярья, когда из-за пурги становится невозможным какое-либо передвижение или выход на местность.

Для удобства эксплуатации вездехода в сложных природно-климатических условиях «Арктику» оснастили поручнями и примыкающими к кабине площадками, которые позволяют экипажу осматривать машину, не спускаясь на землю.

«Не даст замёрзнуть»

Как утверждает разработчик, эксплуатант КамАЗ-6355 не будет испытывать больших проблем с запуском двигателя в сильные морозы. С этой целью на машине установлены аккумуляторные батареи, дающие мощный электрический импульс на стартер. Помимо этого, на «Арктике» имеется предпусковой подогреватель мощностью 30 КВт, который не позволяет замёрзнуть охлаждающей жидкости и маслу в поддоне.

Обозреватель автомобильной техники, блогер Илья Фролов в беседе с RT отметил, что КамАЗ-6355 хорошо приспособлен для работы в экстремально низких температурных условиях и должен без проблем заводиться на морозе.

Два опытных образца КамАЗ-6355 («Арктика»)

© Кафедра СМ-10 "Колесные Машины" МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Автомобиль, на мой взгляд, достойно подготовлен к арктическим условиям: аккумуляторы расположены в специально подогреваемой электрической сумке, есть ещё дополнительный электрический конденсатор, который в любом случае заведёт двигатель, даже если он сел. Конденсатор — это накопитель электричества, который очень быстро получает энергию и очень быстро отдаёт её в большом количестве», — пояснил эксперт.

На страницах профильных изданий и в специализированных блогах одним из недостатков КамАЗ-6355 называется его высокая стоимость. Комментируя это, Дамир Файзрахманов призвал критиков не делать поспешных выводов и дождаться завершения испытаний вездехода.

«Стоимость опытного образца всегда высокая. Но любая серия, даже мелкая, приводит к уменьшению цены. Сейчас вообще рано рассуждать о стоимости: пока машина находится в разработке, часть комплектующих в конечном итоге может и поменяться», — сказал Файзрахманов.

Конструкторы ПАО «КамАЗ» рассчитывают оставить в машине большое количество серийных комплектующих, что позволит снизить стоимость «Арктики».

Также будут учитываться индивидуальные пожелания заказчика. Например, вездеход может оснащаться недорогими габаритными (обычными) колёсами или пневматическими с шинами низкого давления — они заметно улучшают проходимость по бездорожью, но и стоят дороже.

Илья Фролов отмечает, что разработчикам КамАЗ-6355 удалось добиться плавного хода по разным типам дорог. Кажущуюся невысокой максимальную скорость (50 км/ч) он объяснил наличием «тихоходных мостов». По его словам, в арктических условиях машине «в принципе, больше и не нужно».

«Ход у «Арктики» достаточно плавный, а габариты позволяют передвигаться по обычным дорожным полосам. Конечно, сильно впечатляют размеры машины и шарнирно-сочленённое устройство. Этот механизм позволяет автомобилю направлять передние колёса — они у «Арктики» неповоротные. В середине автомобиля расположена огромная мощная гидравлическая система, которая складывает этот грузовик в любую сторону», — говорит Фролов.

Также комплимента эксперта удостоилась электронная начинка «Арктики». В частности, собеседник RT похвалил КамАЗ-6355 за многофункциональную бортовую информационную систему, которая отображает техническое состояние машины и имеет встроенный навигатор.

«В салоне достаточно просторно, можно с комфортом отдохнуть, послушать музыку. В арктических условиях не даст замёрзнуть обогреватель с регулируемой температурой. Двигатель, как и на современных авто, с автоматической коробкой передач, запускается с помощью кнопки», — добавил Фролов.

В комментарии RT почётный полярник России Виктор Боярский заявил, что появление современных комфортабельных вездеходов на шинах низкого давления позволит эффективнее осваивать бескрайние заполярные пространства. Немаловажную роль в этом может сыграть и КамАЗ-6355.

«Пока эта машина — опытный образец, необходимо дождаться результатов испытаний, посмотреть, как он себя покажет. Но в целом можно сказать, что вездеходы подобного класса в Заполярье востребованы, особенно если машина обеспечивает лёгкий запуск двигателя на морозе и переносит природно-климатические причуды Арктики», — подытожил Боярский.