|
«Достойно подготовлен к арктическим условиям»: в чём особенность новейшего российского тяжёлого вездехода КамАЗ-6355
20 мая 2021, 07:05 • 18 • В России
В ближайшее время на Ямале стартуют испытания опытного образца тяжёлого вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колёсной формулой 8×8. Об этом сообщил RT главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов. Автомобиль способен перевозить до 15—16 т грузов по заполярному бездорожью, снежным заносам и болотам. Как утверждает разработчик, на сегодняшний день в РФ практически нет колёсной платформы, которая может перевозить грузы свыше 10 т в суровых условиях Арктики. По мнению экспертов, российские конструкторы внедрили множество технических решений, чтобы приспособить КамАЗ-6355 под эксплуатацию в высоких широтах.
Летом 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе стартуют испытания прототипа тяжёлого отечественного вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колёсной формулой 8×8. Об этом в интервью RT сообщил главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов.
«В этом году планируем испытать машину (КамАЗ-6355. — RT) на Ямале. До этого опытный образец был успешно испытан на площадке НТЦ (научно-технического центра. — RT) «КамАЗа» в Набережных Челнах», — заявил Файзрахманов.
Для нефтяников и транспортников
КамАЗ-6355 — один из самых грузоподъёмных в России автомобилей в классе машин, созданных для Заполярья. Вездеход способен перевозить до 15—16 т грузов по арктическому бездорожью, снежным заносам и болотам. Как пояснил Файзрахманов, на сегодняшний день в России практически нет колёсной платформы, которая может в суровых условиях высоких широт транспортировать грузы свыше 10 т.
Полная масса КамАЗ-6355 составляет 40 т. Снаряжённый вес машины достигает 24—25 т, распределяясь нагрузкой на первый, второй и задние мосты, являющиеся новой разработкой камского предприятия. Длина вездехода — 12 м, ширина — 3,38 м, высота — 3,9 м, дорожный просвет — 0,6 м.
На «Арктике» установлен дизельный двигатель нового поколения КамАЗ P6 уровня Евро-5 с одноступенчатой системой турбонаддува. Мощность силового агрегата — 450 л. с., максимальная скорость автомобиля — 50 км/ч. Как отмечает разработчик, это достойный показатель для столь габаритной платформы и тех условий, в которых она будет выполнять задачи.
Безусловным достоинством КамАЗ-6355 считаются высокие характеристики проходимости на самых разных типах местности. Например, вездеход способен подняться на возвышенность с углами подъёма в 30 градусов и преодолевать брод глубиной до 1,8 м.
Разработка КамАЗ-6355 осуществляется ПАО «КамАЗ» совместно с кафедрой СБ-10 «Колёсные машины» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московским политехническим университетом при поддержке Минобразования России. Конструкторам была поставлена задача создать для условий Заполярья высокотехнологичный и экологически безопасный тяжёлый вездеход.
На сегодняшний день камское предприятие собрало два прототипа. Первый — с колёсной формулой 6×6, второй — более габаритный, с восемью парами колёс. Именно эта модель была представлена на XIII международном салоне «Комплексная безопасность», состоявшемся в КВЦ «Патриот» (подмосковная Кубинка) в середине мая.
«Оба автомобиля были изготовлены в рамках совместной работы с Министерством образования Российской Федерации и с нашим партнёром МГТУ им. Баумана. Второй автомобиль (с формулой 8×8. — RT) существенно отличается от первого прежде всего набором ключевых агрегатов и узлов», — рассказал ранее на YouTube-портале ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным автомобилям камского предприятия.
По его словам, восьмиколёсная версия вездехода оснащена более мощным шестицилиндровым двигателем, гидромеханической АКП, трёхступенчатыми мостами, шинами шириной около одного метра и новой кабиной семейства K5, которая отличается повышенным уровнем комфорта.
Также на увеличенном КамАЗ-6355 смонтирован хозяйственный блок и установлена полностью гидравлическая система рулевого управления.
Вклад специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана заключается в изготовлении шарнирно-сочленённой рамы — элемента машины, обеспечивающего соединение звеньев транспортного средства и их проезд в условиях полного бездорожья и на грунтах с низкой несущей способностью.
Планируется, что первоочередными потребителями КамАЗ-6355 станут добывающие компании, работающие на Крайнем Севере. Именно с первоочередной целью удовлетворения потребностей нефтяников и газовиков Московский политех финансирует разработку «Арктики».
Ещё одним потенциальным покупателем машины должны стать транспортные организации и фирмы, занимающиеся доставкой на местности железнодорожных и корабельных контейнеров — кузов машины разработан под установку стандартного 20-футового грузового модуля.
Для осуществления всего спектра погрузочно-разгрузочных работ «Арктику» оснастили гидравлической краново-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 3 т.
«Кузов у вездехода шестиметровый. Это даёт возможность разместить в кузове стандартный 20-футовый контейнер, но без крепления по фитингам (специального крепежа). С помощью манипулятора снимается запасное колесо, для этого достаточно усилий одного человека», — говорит Файзрахманов.
Кроме того, разработчик предлагает устанавливать на КамАЗ-6355 теплоизолированный жилой модуль, рассчитанный на комфортное пребывание трёх человек вплоть до двух недель. В нём размещены места для отдыха, работы и приёма пищи, миниатюрная кухня с варочной панелью и микроволновой печью, раковина, санузел, душ, телевизор, холодильник, устройства обогрева и кондиционер.
Все находящиеся внутри электроприборы питает бензиновый генератор. Жилой модуль КамАЗ-6355 полностью автономный, что является насущной необходимостью в условиях Заполярья, когда из-за пурги становится невозможным какое-либо передвижение или выход на местность.
Для удобства эксплуатации вездехода в сложных природно-климатических условиях «Арктику» оснастили поручнями и примыкающими к кабине площадками, которые позволяют экипажу осматривать машину, не спускаясь на землю.
«Не даст замёрзнуть»
Как утверждает разработчик, эксплуатант КамАЗ-6355 не будет испытывать больших проблем с запуском двигателя в сильные морозы. С этой целью на машине установлены аккумуляторные батареи, дающие мощный электрический импульс на стартер. Помимо этого, на «Арктике» имеется предпусковой подогреватель мощностью 30 КВт, который не позволяет замёрзнуть охлаждающей жидкости и маслу в поддоне.
Обозреватель автомобильной техники, блогер Илья Фролов в беседе с RT отметил, что КамАЗ-6355 хорошо приспособлен для работы в экстремально низких температурных условиях и должен без проблем заводиться на морозе.
«Автомобиль, на мой взгляд, достойно подготовлен к арктическим условиям: аккумуляторы расположены в специально подогреваемой электрической сумке, есть ещё дополнительный электрический конденсатор, который в любом случае заведёт двигатель, даже если он сел. Конденсатор — это накопитель электричества, который очень быстро получает энергию и очень быстро отдаёт её в большом количестве», — пояснил эксперт.
На страницах профильных изданий и в специализированных блогах одним из недостатков КамАЗ-6355 называется его высокая стоимость. Комментируя это, Дамир Файзрахманов призвал критиков не делать поспешных выводов и дождаться завершения испытаний вездехода.
«Стоимость опытного образца всегда высокая. Но любая серия, даже мелкая, приводит к уменьшению цены. Сейчас вообще рано рассуждать о стоимости: пока машина находится в разработке, часть комплектующих в конечном итоге может и поменяться», — сказал Файзрахманов.
Конструкторы ПАО «КамАЗ» рассчитывают оставить в машине большое количество серийных комплектующих, что позволит снизить стоимость «Арктики».
Также будут учитываться индивидуальные пожелания заказчика. Например, вездеход может оснащаться недорогими габаритными (обычными) колёсами или пневматическими с шинами низкого давления — они заметно улучшают проходимость по бездорожью, но и стоят дороже.
Илья Фролов отмечает, что разработчикам КамАЗ-6355 удалось добиться плавного хода по разным типам дорог. Кажущуюся невысокой максимальную скорость (50 км/ч) он объяснил наличием «тихоходных мостов». По его словам, в арктических условиях машине «в принципе, больше и не нужно».
«Ход у «Арктики» достаточно плавный, а габариты позволяют передвигаться по обычным дорожным полосам. Конечно, сильно впечатляют размеры машины и шарнирно-сочленённое устройство. Этот механизм позволяет автомобилю направлять передние колёса — они у «Арктики» неповоротные. В середине автомобиля расположена огромная мощная гидравлическая система, которая складывает этот грузовик в любую сторону», — говорит Фролов.
Также комплимента эксперта удостоилась электронная начинка «Арктики». В частности, собеседник RT похвалил КамАЗ-6355 за многофункциональную бортовую информационную систему, которая отображает техническое состояние машины и имеет встроенный навигатор.
В комментарии RT почётный полярник России Виктор Боярский заявил, что появление современных комфортабельных вездеходов на шинах низкого давления позволит эффективнее осваивать бескрайние заполярные пространства. Немаловажную роль в этом может сыграть и КамАЗ-6355.
«Пока эта машина — опытный образец, необходимо дождаться результатов испытаний, посмотреть, как он себя покажет. Но в целом можно сказать, что вездеходы подобного класса в Заполярье востребованы, особенно если машина обеспечивает лёгкий запуск двигателя на морозе и переносит природно-климатические причуды Арктики», — подытожил Боярский.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2021, 07:15
|
16 мая 2021, 21:35
|
17 мая 2021, 10:25
|
14 мая 2021, 02:40
|
15 мая 2021, 20:50
|
15 мая 2021, 01:35
|
16 мая 2021, 17:00