Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / В России

«Достойно поддержать статус»: Путин призвал использовать преимущества России в космосе для развития страны

13 апреля 2021, 01:10  •  56 • В России
В XXI веке России необходимо поддержать статус одной из ведущих космических держав, отметил Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности. Президент призвал использовать преимущества России в космосе для укрепления обороноспособности страны, а также наращивания темпа научно-технологического и экономического развития. Наряду с этим глава государства выступил с предложением увеличить оклад на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.
 
Reuters © SHAMIL ZHUMATOV
 

Владимир Путин призвал укрепить ведущие позиции России в космической сфере. Глава государства провёл рабочее совещание, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России.

«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить», — сказал Путин в ходе совещания.

Совещание состоялось в День космонавтики. Глава государства напомнил о грандиозности событий, произошедших 12 апреля 1961 года.

«Началась новая эпоха, началась космическая эра, эра освоения космического пространства. И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем, как я уже сказал, на этом великом пути стал наш соотечественник», — подчеркнул президент.

Он добавил, что и сегодня нужно стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала высоте, которую задали первопроходцы космоса.

На страницу галереи

За последние два с половиной года, напомнил президент, проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей.

Президент призвал использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления её обороноспособности и развития.

«Надо последовательно двигаться вперёд, решать новые задачи для новых фундаментальных исследований — как в практическом освоении космоса, внеземного пространства, так, как я уже сказал, и в фундаментальных исследованиях. Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны — об этом я тоже уже упоминал, — наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны», — сказал Путин.

Вместе с тем президент заявил о готовности России сотрудничать в космической сфере.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе», — сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Он напомнил, что в январе 2020 года были утверждены Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Президент напомнил, что речь идёт об ориентире для реализации масштабных задач в освоении космоса.

Он отметил, что для достижения поставленных целей нужен «комплексный, долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплён соответствующими ресурсами».

Наряду с этим глава государства отметил, что космическая отрасль имеет значение для цифровой трансформации жизни.

«Речь идёт о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения», — подчеркнул президент.

Ранее Путин также говорил, что приоритетами космической отрасли России являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов. Об этом глава государства высказался в ходе совещания по финансированию и развитию космической отрасли в ноябре 2020 года.

Также на russian.rt.com Путин назвал приоритеты России в космической сфере

Президент подчеркнул, что решение этих стратегических задач имеет огромное значение для России, для эффективного развития экономики страны и безопасности государства, а также для сохранения лидерства РФ на глобальном космическом рынке. Как отметил глава государства, конкуренция в этом сегменте динамично растёт.

Повышение оклада космонавтов

По случаю Дня космонавтики Путин также выступил с предложением об увеличении должностного оклада тем, кто слетал в космос, а также тем, кто только готовится стать космонавтом.

Президент отметил, что люди, которые работают в этой отрасли, «до сих пор не просто прикладывают максимальные усилия для достижения конечного общего результата, но и даже рискуют собой, своей жизнью, своим здоровьем».

«Поэтому предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% — для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом», — сказал президент в ходе совещания.

Он подчеркнул, что увеличение будет отражаться и на надбавках. Путин выразил надежду, что «общий объём доходов будет для наших космонавтов заметным».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 18:00
«Эффективно «выключает» репликацию вируса»: ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19
11 апреля 2021, 14:20
«Потратить наиболее выгодно»: в России изменились правила использования материнского капитала
11 апреля 2021, 14:20
Суррогатное материнство: сколько стоит ребёнок
11 апреля 2021, 19:50
«Системные меры поддержки»: Песков рассказал о повестке послания Путина Федеральному собранию
11 апреля 2021, 17:05
«Вторая волна будет больше, чем первая»: Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве
12 апреля 2021, 19:40
«У врача не было оснований»: психиатра из Татарстана обвиняют в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 22:30
Посидел из-за Навального, побегал с Зеленским. Журналист CNN рассказал о поездке в До...
12 апреля 2021, 22:30
Свой - чужой: Наталья Поклонская ответила на вопросы русских о Крыме и Боге
12 апреля 2021, 22:30
Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили ...
13 апреля 2021, 00:20
"Спутник V" стал доступен 40% населения Земли: Индия ускоренно одобрила вак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.