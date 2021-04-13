«Достойно поддержать статус»: Путин призвал использовать преимущества России в космосе для развития страны

В XXI веке России необходимо поддержать статус одной из ведущих космических держав, отметил Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности. Президент призвал использовать преимущества России в космосе для укрепления обороноспособности страны, а также наращивания темпа научно-технологического и экономического развития. Наряду с этим глава государства выступил с предложением увеличить оклад на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.

Владимир Путин призвал укрепить ведущие позиции России в космической сфере. Глава государства провёл рабочее совещание, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России.

«В новом, XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить», — сказал Путин в ходе совещания.

Совещание состоялось в День космонавтики. Глава государства напомнил о грандиозности событий, произошедших 12 апреля 1961 года.

«Началась новая эпоха, началась космическая эра, эра освоения космического пространства. И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем, как я уже сказал, на этом великом пути стал наш соотечественник», — подчеркнул президент.

Он добавил, что и сегодня нужно стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала высоте, которую задали первопроходцы космоса.

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За последние два с половиной года, напомнил президент, проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей.

Президент призвал использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления её обороноспособности и развития.

«Надо последовательно двигаться вперёд, решать новые задачи для новых фундаментальных исследований — как в практическом освоении космоса, внеземного пространства, так, как я уже сказал, и в фундаментальных исследованиях. Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны — об этом я тоже уже упоминал, — наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны», — сказал Путин.

Вместе с тем президент заявил о готовности России сотрудничать в космической сфере.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе», — сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Он напомнил, что в январе 2020 года были утверждены Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Президент напомнил, что речь идёт об ориентире для реализации масштабных задач в освоении космоса.

Он отметил, что для достижения поставленных целей нужен «комплексный, долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплён соответствующими ресурсами».

Наряду с этим глава государства отметил, что космическая отрасль имеет значение для цифровой трансформации жизни.

«Речь идёт о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения», — подчеркнул президент.

Ранее Путин также говорил, что приоритетами космической отрасли России являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов. Об этом глава государства высказался в ходе совещания по финансированию и развитию космической отрасли в ноябре 2020 года.

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Президент подчеркнул, что решение этих стратегических задач имеет огромное значение для России, для эффективного развития экономики страны и безопасности государства, а также для сохранения лидерства РФ на глобальном космическом рынке. Как отметил глава государства, конкуренция в этом сегменте динамично растёт.

Повышение оклада космонавтов

По случаю Дня космонавтики Путин также выступил с предложением об увеличении должностного оклада тем, кто слетал в космос, а также тем, кто только готовится стать космонавтом.

Президент отметил, что люди, которые работают в этой отрасли, «до сих пор не просто прикладывают максимальные усилия для достижения конечного общего результата, но и даже рискуют собой, своей жизнью, своим здоровьем».

«Поэтому предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% — для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом», — сказал президент в ходе совещания.

Он подчеркнул, что увеличение будет отражаться и на надбавках. Путин выразил надежду, что «общий объём доходов будет для наших космонавтов заметным».