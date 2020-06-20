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«Достойно ответили на угрозу»

20 июня 2020, 03:00  •  100 • Политика
РФ достойно ответила на угрозу распространения коронавируса благодаря консолидированным усилиям общества. Об этом Владимир Путин заявил во время пятничного совещания, отметив, что страна в решающей степени смогла опереться на собственную технологическую и производственную базу. Между тем в Госдуме по итогам мероприятия подчеркнули, что даже на фоне достигнутых результатов нельзя расслабляться: впереди не только дальнейшая борьба с COVID-19, но и решение серьезных социально-экономических проблем, включая безработицу.

Пройденный этап

В последний рабочий день недели президента ожидала весьма насыщенная программа. После совещания, посвященного ситуации в Норильске, и трех международных звонков Владимир Путин по видеосвязи обсудил последствия распространения СOVID-19 с представителями различных отраслей экономики.
Во вступительном слове глава государства подчеркнул, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.
Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл, — пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
По его мнению, отечественная экономика в целом доказала способность быстро адаптироваться к серьезным вызовам и выдерживать большую нагрузку, работая без сбоев в непростых условиях. В частности, буквально за несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты, а также наладить производство других критически важных товаров. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в частности, уточнил, что продажи масок в торговых сетях в мае доходили до 3 млн штук в день. Сейчас это количество уменьшилось практически до 700 тыс.
Министр отдельно подчеркнул, что ведомство этой весной не стало рассматривать вопросы госрегулирования цен на продукты или ограничения их продажи, хотя такие предложения и звучали. По его словам, без крайних мер властям удалось не допустить пустых полок в магазинах, километровых очередей и сильного роста цен, как это было в некоторых городах Европы и Америки.
России также удалось оперативно наладить и форсировать производство необходимых лекарств, добавил президент. При этом «по некоторым наименованиям в апреле-мае рост был стократным», отметил он. Пользуясь случаем, директор филиала АО «Р-Фарм» Владимир Колышкин сообщил, что уже к началу июля на рынок поступит более 150 тыс. упаковок препарата «Коронавир» для лечения легких и средних форм нового заболевания.
У Владимира Колышкина для президента была в запасе еще одна положительная новость. Он рассказал о состоянии медвежонка Умки — символа Ярославля, который в период пандемии остался без внимания посетителей.
Участники встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
— Он здоров и в меру упитан, — успокоил российского лидера руководитель завода.
Несмотря на то что Россия достойно прошла пик пандемии, нельзя ни в коем случае расслабляться, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Виктор Зубарев. Впереди не только дальнейшая борьба с коронавирусной инфекцией, но и период восстановления всей цепочки социально-экономических процессов, подчеркнул он.
— Кроме того, сейчас важно решать проблемы c увеличением безработицы, вызванной COVID-19, — добавил парламентарий. — Необходимо и впредь активно поддерживать пострадавших от кризиса граждан, а также отдельные отрасли экономики.

Вынести уроки

Владимир Путин положительно оценил и тот факт, что стране удалось избежать резких скачков цен, а также своевременно локализовать и устранить временный дефицит по отдельным товарам. Член совета директоров «Магнита» Александр Винокуров сообщил президенту, что в период пандемии на территории России наибольшей популярностью пользовались гречка, рис и макароны, спрос на которые увеличился в четыре-пять раз. В других странах жители охотились прежде всего за туалетной бумагой. Хотя в РФ спрос на этот товар вырос меньше чем в два раза, уточнил Александр Винокуров. В беседе с предпринимателем Владимир Путин отдельно поблагодарил продавцов магазинов, которые «даже без средств индивидуальной защиты каждый день были на своем посту».
Между тем первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал президенту сразу о нескольких уроках, которые власти должны вынести из кризиса. В частности, он призвал оперативно решить вопросы, связанные с регулированием дистанционной и смешанной форм занятости. По его словам, это потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Кроме того, в России необходимо подтянуть нормативную базу онлайн-торговли, которая сейчас зачастую находится в «серой зоне». На рынке общепита реализация компаний, которые смогли оперативно перейти в интернет-пространство, упала всего на 20–30%. В среднем же падение продаж в этой сфере составило 70–80%. Денис Мантуров, в свою очередь, попросил президента дать поручение регионам максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли и наращивать ее присутствие.
Экономическая деятельность многих государственных и частных предприятий России получила серьезный вирусный шок. Есть наиболее пострадавшие отрасли, которым государство оказывает стратегическую помощь. И есть те вопросы лечения, снабжения, обеспечения населения товарами первой необходимости, которые рынок совокупно решал в тяжелейших условиях первых ударов пандемии, — заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. — Но самым важным для поддержки конкуренции и занятости остается мобилизация сектора МСП. Поэтому впереди много работы, зависящей от совместных усилий власти и предпринимательского сообщества.
Опыт «коронакризиса» перепрофилировал многие виды деятельности в цифровые и комбинированные, пересмотрел нормы продуктивности в управленческих механизмах, добавил Виктор Зубарев. По его словам, именно эти новые знания и технологии должны помочь в ближайшем будущем не только конкретным предприятиям, но и всей экономике.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Между тем председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков пожаловался президенту, что только 300 торговых центров из 3 тыс. по всей России открылись на сегодняшний день. Хотя эпидемиологическая обстановка стабилизировалась в 55 регионах. По его словам, чем быстрее будут открываться эти объекты, тем меньше окажутся издержки, с которыми страна выйдет из кризиса. Он отметил, что обстановка с коронавирусом во многих субъектах сопоставима с ситуацией в Москве или даже лучше, но лишь семь регионов пошли по пути столицы и открыли торговые центры.
В конце мероприятия президент подчеркнул, что угроза пандемии объединила россиян. Тем не менее нельзя забывать о достаточном количестве проблем и о том, что «не всё и не везде так хорошо, как хотелось бы». По словам президента, «люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать».

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