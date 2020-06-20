«Достойно ответили на угрозу»

РФ достойно ответила на угрозу распространения коронавируса благодаря консолидированным усилиям общества. Об этом Владимир Путин заявил во время пятничного совещания, отметив, что страна в решающей степени смогла опереться на собственную технологическую и производственную базу . Между тем в Госдуме по итогам мероприятия подчеркнули, что даже на фоне достигнутых результатов нельзя расслабляться: впереди не только дальнейшая борьба с COVID-19, но и решение серьезных социально-экономических проблем, включая безработицу.

Пройденный этап

В последний рабочий день недели президента ожидала весьма насыщенная программа. После совещания, посвященного ситуации в Норильске, и трех международных звонков Владимир Путин по видеосвязи обсудил последствия распространения СOVID-19 с представителями различных отраслей экономики.

Во вступительном слове глава государства подчеркнул, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

— Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл, — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По его мнению, отечественная экономика в целом доказала способность быстро адаптироваться к серьезным вызовам и выдерживать большую нагрузку, работая без сбоев в непростых условиях. В частности, буквально за несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты, а также наладить производство других критически важных товаров . Глава Минпромторга Денис Мантуров, в частности, уточнил, что продажи масок в торговых сетях в мае доходили до 3 млн штук в день. Сейчас это количество уменьшилось практически до 700 тыс.

Министр отдельно подчеркнул, что ведомство этой весной не стало рассматривать вопросы госрегулирования цен на продукты или ограничения их продажи, хотя такие предложения и звучали. По его словам, без крайних мер властям удалось не допустить пустых полок в магазинах, километровых очередей и сильного роста цен , как это было в некоторых городах Европы и Америки.

России также удалось оперативно наладить и форсировать производство необходимых лекарств , добавил президент. При этом «по некоторым наименованиям в апреле-мае рост был стократным», отметил он. Пользуясь случаем, директор филиала АО «Р-Фарм» Владимир Колышкин сообщил, что уже к началу июля на рынок поступит более 150 тыс. упаковок препарата «Коронавир» для лечения легких и средних форм нового заболевания.

У Владимира Колышкина для президента была в запасе еще одна положительная новость. Он рассказал о состоянии медвежонка Умки — символа Ярославля, который в период пандемии остался без внимания посетителей.

Участники встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Он здоров и в меру упитан, — успокоил российского лидера руководитель завода.

Несмотря на то что Россия достойно прошла пик пандемии, нельзя ни в коем случае расслабляться, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Виктор Зубарев. Впереди не только дальнейшая борьба с коронавирусной инфекцией, но и период восстановления всей цепочки социально-экономических процессов, подчеркнул он.

— Кроме того, сейчас важно решать проблемы c увеличением безработицы, вызванной COVID-19, — добавил парламентарий. — Необходимо и впредь активно поддерживать пострадавших от кризиса граждан, а также отдельные отрасли экономики.

Вынести уроки

Владимир Путин положительно оценил и тот факт, что стране удалось избежать резких скачков цен, а также своевременно локализовать и устранить временный дефицит по отдельным товарам . Член совета директоров «Магнита» Александр Винокуров сообщил президенту, что в период пандемии на территории России наибольшей популярностью пользовались гречка, рис и макароны, спрос на которые увеличился в четыре-пять раз . В других странах жители охотились прежде всего за туалетной бумагой. Хотя в РФ спрос на этот товар вырос меньше чем в два раза, уточнил Александр Винокуров. В беседе с предпринимателем Владимир Путин отдельно поблагодарил продавцов магазинов, которые «даже без средств индивидуальной защиты каждый день были на своем посту».

Между тем первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал президенту сразу о нескольких уроках, которые власти должны вынести из кризиса. В частности, он призвал оперативно решить вопросы, связанные с регулированием дистанционной и смешанной форм занятости. По его словам, это потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, в России необходимо подтянуть нормативную базу онлайн-торговли, которая сейчас зачастую находится в «серой зоне» . На рынке общепита реализация компаний, которые смогли оперативно перейти в интернет-пространство, упала всего на 20–30%. В среднем же падение продаж в этой сфере составило 70–80%. Денис Мантуров, в свою очередь, попросил президента дать поручение регионам максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли и наращивать ее присутствие.

— Экономическая деятельность многих государственных и частных предприятий России получила серьезный вирусный шок. Есть наиболее пострадавшие отрасли, которым государство оказывает стратегическую помощь. И есть те вопросы лечения, снабжения, обеспечения населения товарами первой необходимости, которые рынок совокупно решал в тяжелейших условиях первых ударов пандемии, — заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров . — Но самым важным для поддержки конкуренции и занятости остается мобилизация сектора МСП. Поэтому впереди много работы, зависящей от совместных усилий власти и предпринимательского сообщества.

Опыт «коронакризиса» перепрофилировал многие виды деятельности в цифровые и комбинированные, пересмотрел нормы продуктивности в управленческих механизмах , добавил Виктор Зубарев. По его словам, именно эти новые знания и технологии должны помочь в ближайшем будущем не только конкретным предприятиям, но и всей экономике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Между тем председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков пожаловался президенту, что только 300 торговых центров из 3 тыс. по всей России открылись на сегодняшний день. Хотя эпидемиологическая обстановка стабилизировалась в 55 регионах . По его словам, чем быстрее будут открываться эти объекты, тем меньше окажутся издержки, с которыми страна выйдет из кризиса. Он отметил, что обстановка с коронавирусом во многих субъектах сопоставима с ситуацией в Москве или даже лучше, но лишь семь регионов пошли по пути столицы и открыли торговые центры.