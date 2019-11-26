Достижения за 28 лет? Украина стала одной из беднейших стран Европы - Прилепин

Писатель Захар Прилепин прокомментировал современное состояние Украины. По словам Прилепина, страна представляет собой печальное зрелище: через 28 лет "независимости" Украина стала одним из беднейших государств Европы. А население "незалежной" сократилось до 42 миллионов человек.

"В политическом смысле страна потеряла независимость, потому что мнимая независимость от России обернулась прямыми и косвенными обязательствами согласовывать все ключевые кадровые назначения с советниками из США", - заявил Прилепин в своем Telegram-канале.

По словам писателя, поэтому так интересно наблюдать за "неистовым желанием" украинской верхушки "стать сателлитами США". Захар Прилепин говорит: в их понимании - это основная "гарантия независимости".