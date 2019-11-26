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Достижения за 28 лет? Украина стала одной из беднейших стран Европы - Прилепин

26 ноября 2019, 13:24  •  39 • В мире
Писатель Захар Прилепин подвёл итог 28-летней независимости Украины от России. По словам Прилепина, теперь это одна из беднейших стран Европы, население которой сократилось до 42 миллионов человек. А независимость от России обернулась полной политической зависимостью от США, считает писатель.
Писатель Захар Прилепин прокомментировал современное состояние Украины. По словам Прилепина, страна представляет собой печальное зрелище: через 28 лет "независимости" Украина стала одним из беднейших государств Европы. А население "незалежной" сократилось до 42 миллионов человек.
"В политическом смысле страна потеряла независимость, потому что мнимая независимость от России обернулась прямыми и косвенными обязательствами согласовывать все ключевые кадровые назначения с советниками из США", - заявил Прилепин в своем Telegram-канале.
По словам писателя, поэтому так интересно наблюдать за "неистовым желанием" украинской верхушки "стать сателлитами США". Захар Прилепин говорит: в их понимании - это основная "гарантия независимости".

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