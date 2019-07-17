«Достигнет исторического максимума»: в США прогнозируют рекордный рост экспорта масличных культур из России

В сезоне 2019/20 показатели экспорта подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России достигнут исторического максимума, заявили в Министерстве сельского хозяйства США. Согласно докладу ведомства, с которым ознакомился RT, американские специалисты объясняют тенденцию ростом спроса в странах ЕС и открытием для РФ китайского аграрного рынка. Российские эксперты, в свою очередь, указывают, что в стране внедряются новейшие технологии, а производители получают государственную поддержку. Аналитики считают, что успехи аграрного сектора РФ вызывают опасения у американских специалистов.

В Службе сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США прогнозируют новые рекорды российского экспорта масличных культур: подсолнечника, соевых бобов и рапса.

«Экспорт масличных культур в 2019/2020 маркетинговом году достигнет исторического максимума — 1,72 млн метрических тонн, что на 7,3% выше того же показателя в 2018/2019 МГ и обусловлено экспортом рапсовых семян и соевых бобов в Китай», — сообщается в отчёте американского ведомства.

Такие показатели экспорта, по мнению специалистов службы, также будут способствовать и увеличению производства масла. Согласно прогнозам, в 2019/2020 маркетинговом году в масло будут переработаны 18,45 млн метрических тонн масличных культур, что на 5,4% больше показателей 2018/2019 МГ. При этом объём обработки семян подсолнечника может вырасти на 3,7%, соевых бобов — на 8,1%, рапсовых семян — на 11,5%.

При этом в американском ведомстве отмечают, что из отчёта исключены данные по производству и выращиванию масличных культур в Крыму.

Президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников объяснил в беседе с RT, почему во всём мире растёт спрос на российскую сою.

«У нас продукция чистая. Если соя во всём мире, в большинстве своём, генетически модифицирована — у нас соя чистая, без ГМО. И она имеет действительно большой спрос и в Европе, и на Дальнем Востоке, и во всех странах. Такой большой спрос рождает предложение, и у нас растут и посевные площади, и валовый сбор», — отметил Плотников.

В свою очередь эксперт масложировой промышленности Сергей Кузнецов рассказал, что высокий спрос на рапсовое масло связан с его применением в качестве биотоплива, которое активно используется в Европе. Так, по словам эксперта, рапсовое масло добавляют в дизельное топливо, снижая при этом стоимость и экологическую нагрузку на окружающую среду.

Факторы роста экспорта

Главным фактором роста российского экспорта масличных культур специалисты Минсельхоза США называют увеличение экспортных поставок в Китай и Белоруссию.

«Основными факторами, определяющими этот рост (экспорта масличных культур. — RT), станет экспорт рапсовых семян и соевых бобов в Китай, а также активная поставка рапсовых семян в Белоруссию, которая началась в 2018/2019 МГ после открытия там нового завода по переработке соевых бобов и рапсовых семян, построенного компанией «Содружество», — отмечается в документе.

Однако по мнению опрошенных RT экспертов, улучшению российских показателей экспорта также способствовали и внутренние факторы.

Так, эксперт масложировой промышленности Сергей Кузнецов в беседе с RT отметил развитие современных технологий в российском аграрном секторе, а также увеличение программ государственной поддержки.

«Россия на данный момент очень активно применяет самые современные технологии на полях. Это связано и с развитием поддержки, субсидиями государства в сельхозтехнику, так и с тем, что культивируется районированные сорта, наши селекционные станции возрождаются, к счастью», — подчеркнул эксперт.

Рабочий регулирует семеновеечную машину в маслопрессовом цехе АО МПК «Максимовский» в Тамбовской области. АО МПК «Максимовский» — новый маслозавод по переработке семян подсолнечника производительностью 500 т в сутки

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников подчеркнул, что увеличение объёмов урожая связано с развитием современных технологий.

«У нас масличные культуры растут по площади, и благодаря современным технологиям они дают больший урожай, то есть валовый сбор. При этом научились перерабатывать зёрна, то есть не просто подсолнечник продаём, мы продаём подсолнечное масло», — считает Плотников.

О росте российского экспорта масличных культур Минсельхоз США сообщает уже не первый раз. Так, в апреле 2018 года в американском ведомстве отметили, что увеличению производства масличных культур способствовала улучшающаяся экономическая ситуация в России, а также меры государственной поддержки, введённые Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.

«Успехи вызывают опасения»

В то же время, как подчёркивают в американском ведомстве, с увеличением объёмов переработки масличных культур ожидается рост производства шрота — побочного кормового продукта, который получается после извлечения из растительных культур масла.

«Ожидается рост экспорта шрота всех видов: подсолнечного шрота — до 1,7 млн метрических тонн, соевого — до 490 тыс. метрических тонн, рапсового — до 310 тыс. метрических тонн. Повышение объёмов экспорта может быть обусловлено, во-первых, ростом спроса в странах ЕС и, во-вторых, открытием китайского рынка после подписания соглашения между Россией и Китаем в июне 2019 года», — отмечают специалисты Минсельхоза США.

Соевый шрот на фронте погрузки зерновозов на предприятии ЗАО «Содружество-Соя» по переработке семян масличных культур в Калининградской области

© Игорь Зарембо/РИА Новости

Россия набирает вес на мировом аграрном рынке, и это вызывает опасения у американских производителей, считают эксперты.

Интерес США к новым рекордам российского экспорта вызван растущей конкуренцией, указывает Владимир Плотников.

«Россия становится заметным игроком. Взять, например, по пшенице. Мы одни из лидеров, уже устоявшиеся. По общему объёму зерна мы достаточно влиятельные игроки. Из года в год растёт общий объём продукции, которую мы отправляем на экспорт… Поэтому все интересуются, потому что это рынок, это конкуренция, и Россия здесь становится влиятельным, солидным игроком», — заключил эксперт.

Американские специалисты уже подчёркивали растущую конкурентоспособность пшеницы из России за счёт привлекательности цены. В октябре 2018 года Минсельхоз США опубликовал отчёт, согласно которому российская пшеница потеснила американское и европейское зерно на международных рынках.