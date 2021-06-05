«Достигнем этого уровня в сентябре»: Путин допустил смягчение ограничений на выезд за рубеж после вакцинации 60% россиян

Владимир Путин предположил, что смягчения ограничений на выезд за границу можно ожидать после того, как 60% населения страны пройдут полный курс вакцинации. По словам главы государства, достичь этого уровня планируется в сентябре. Кроме того, Путин отметил, что затягивание одобрения российских прививок европейскими регуляторами объясняется экономическими интересами и желанием западных компаний занять рынок ЕС.

Владимир Путин предположил, что россияне смогут более свободно ездить за границу после того, как доля вакцинированных от COVID-19 граждан в стране составит около 60%. На встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ глава государства сообщил, что достичь этого показателя планируется в сентябре.

«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию — и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — сказал президент.

Путин также коснулся темы одобрения российских препаратов европейскими регуляторами.

«Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna, или Pfizer, или AstraZeneca», — отметил президент.

Путин заявил, что затягивание процесса регистрации российской вакцины в Европе обусловлена коммерческими интересами.

«Выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок, поскольку заключается долгосрочный контакт на поставку вакцины», — пояснил глава государства.

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При этом Путин допустил, что к моменту одобрения российских вакцин европейскими надзорными органами рынок вакцин будет занят. Напомним, что 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

«Когда европейское агентство выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал», — пояснил президент. Вместе с тем он отметил, что «Спутник V» зарегистрирован уже более чем в 66 странах. «Этого рынка нам достаточно», — сказал президент.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество доз вакцины от коронавируса «Спутник V», достаточное для 800 млн человек.

«Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину «Спутник V». Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 9145 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 8565 человек, 399 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 117 274 случая коронавируса. Зафиксировано 123 436 летальных исходов, выздоровели 4 729 077 человек. Активным остаётся 264 761 случай.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 139,9 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 381 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 528 952 человека.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом. При этом министр подчеркнул, что это не повод оказываться от вакцинации.

«Но мобильность граждан продолжается, поэтому в том числе нужно помнить: даже в населённых пунктах, где спокойная и стабильная ситуация, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он выразил уверенность, что при соблюдении всех антикоронавирусных рекомендаций роста заболеваемости в стране не будет.

«Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно», — отметил министр.

Наряду с этим Мурашко рассказал о старте в России производства антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил применение против коронавируса препарата «КОВИД-глобулин», созданного на основе плазмы крови людей, уже перенёсших COVID-19.