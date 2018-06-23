«Достигли критической точки»: почему в Италии заявили об угрозе развала ЕС

Евросоюзу угрожает распад, считает вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его словам, будущее единой Европы зависит от выборов в Европарламент и предстоящих переговоров по бюджету. В своём заявлении Сальвини также затронул проблему мигрантов, подчеркнув, что Италия больше не собирается их принимать. Эксперты отмечают, что одни из самых болезненных проблем в Евросоюзе — внутренняя безопасность и укрепление внешних границ. Политологи подчёркивают, что общеевропейские механизмы решения проблем отсутствуют и реформы в Союзе назрели давно.

Разногласия между европейскими странами могут разрушить Евросоюз. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«В течение года станет ясно, будет Европа единой или нет», — сказал он в интервью Der Spiegel.

По его словам, судьба Европы зависит от грядущих переговоров о бюджете ЕС и выборов в Европарламент, которые состоятся в 2019 году.

Сальвини также отметил, что Италия больше не может принять ни одного мигранта. «Напротив, мы хотели бы отдать нескольких», — добавил он.

Новые споры по вопросу нелегальной миграции возникли после инцидента с судном «Аквариус». Корабль доставил 629 мигрантов к берегам Мальты, однако местные власти принимать переселенцев отказались. Когда судно зашло в итальянские территориальные воды, Рим также ответил отказом. В итоге «Аквариус» приняли власти Испании.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение итальянских властей «циничным и безответственным». В ответ Италия вызвала посла Франции в МИД в республики, где он был вынужден давать объяснения по поводу заявления Макрона.

15 июля президент Франции и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели встречу в Париже, по итогам которой дали понять, что разногласия по поводу ситуации с «Аквариусом» урегулированы.

При этом уже на следующий день Сальвини объявил, что Италия не намерена больше принимать суда неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Глава МВД страны сообщил, что два судна НПО под голландским флагом прибыли к берегам Ливии в ожидании новой группы людей, оставленной нелегальными перевозчиками.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастной к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», — заявил политик в своём Facebook.

По информации Сальвини, сейчас эти суда находятся в портах Мальты.

Финансовые вопросы

Другим моментом, о которым напомнил в своём заявлении Сальвини, является вопрос формирования бюджета ЕС. По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, дискуссии касаются финансового плана на 2020—2027 годы.

«Новое обстоятельство заключается в том, что должна будет уйти Великобритания, и её вклад в формирование бюджета составляет 15%. К тому же она в какой-то мере адвокатировала страны Восточной Европы и Прибалтику — это страны, у которых будут урезаны дотации», — пояснил эксперт.

По его словам, Еврокомиссия, опасаясь повторения ситуации с экономикой Греции, планирует направить средства на укрепления финансового положения Испании, Португалии и Италии.

Кроме того, Германия и Франция по итогам совместной встречи поддержали формирование отдельного бюджета еврозоны с 2021. Сейчас в еврозону входят 19 стран из 28.

«Страна больше не может принимать людей»

При этом эксперты признают, что одна из самых болезненных проблем в Евросоюзе — это вопрос мигрантов.

«Италия перенасытилась миграциями, и последние действия, которые предприняли итальянские власти по запрету захода судна в свои порта, показало, что они достигли критической точки и не ограничатся только разговорами», — заметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, Италия ждёт, что другие страны Евросоюза поддержат Рим. Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин отметил, что проблема нелегальных мигрантов является болезненной для итальянцев.

«Сеулу нужны договорённости с игроками на континенте»: почему Южная Корея активизировала политический диалог с Россией «Страна, вероятно, уже просто больше не может принимать этих людей, потому что не хватает инфраструктуры, логистики, людских ресурсов и денег. Сальвини справедливо ставит вопрос, что Евросоюз должен с этой проблемой определиться», — подчеркнул эксперт.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 40 тыс. мигрантов, более 800 человек погибли и пропали без вести.

Тема миграции обсуждалась на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Стороны поддержали планы по укреплению внешних границ и выступили за усиление агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Реформа агентства станет ключевой темой запланированного на сентябрь неформального саммита ЕС, посвящённого вопросам укрепления внешних границ для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 21 июня постпред Австрии при ЕС Николаус Маршик.

«В контексте безопасности и миграции председатель (Евросовета. — RT) Туск обратился к нам с просьбой организовать неформальный саммит в сентябре, в Австрии, основным фокусом которого определена внутренняя безопасность, особенно, защита внешних границ. Сейчас мы работаем над этим вместе с другими странами и институтами, чтобы сформулировать конкретные проекты. Мы верим в общий консенсус всех стран по вопросу сильной защиты внешних границ», — цитирует Маршика РИА Новости.

Топорнин считает, что для решения проблемы мигрантов Евросоюз должен объединиться. «Нужен общеевропейский механизм, который позволил бы систематизировать процесс», — добавил он.

Топорнин отметил, что Макрон и Меркель изложили своё видение на будущее Евросоюза в совместной декларации, принятой по итогам совместной встречи. По словам канцлера Германии, вопрос укрепления границ поддерживают обе страны.

«Все понимают, что реформы должны продолжаться», — резюмировал Топорнин.