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Доставят в местную больницу: на лайнере Diamond Princess у россиянки обнаружили коронавирус

17 февраля 2020, 20:39  •  115 • В мире
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, выявили коронавирусную инфекцию у гражданки России. Женщина госпитализирована в местную больницу. Из 3,4 тыс. пассажиров лайнера заражение обнаружили уже у 454 людей. Несколько стран приняли решение эвакуировать своих граждан с судна. Тем временем число жертв вируса в мире достигло 1775 человек.
 
AFP © CHARLY TRIBALLEAU
 

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, выявили случай заражения новым коронавирусом у гражданки России.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении российского посольства.

В посольстве добавили, что женщина не обращалась с просьбой об эвакуации. Её госпитализируют в местную больницу, где она будет находиться под наблюдением японских специалистов.

Один из пассажиров Diamond Princess, врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, в интервью RT рассказал, что после подтверждения диагноза у гражданки России никакие меры безопасности на лайнере не усиливали. Мужчина подтвердил, что карантин должен быть снят в семь утра 19 февраля, а пока пассажиры остаются в каютах, выходя на палубу только на часовую прогулку. Персонал лайнера пытается разнообразить досуг находящихся на карантине и оказывает моральную поддержку гостям, ощущающим психологический дискомфорт, добавил он.

Судно поместили на карантин с 5 февраля. На борту находятся 3,4 тысячи человек, число заболевших возросло до 454.

Ряд стран, в частности Израиль, Китай, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия, заявили о намерении эвакуировать своих граждан с судна. Так, США вывезли более 300 человек, которые после возвращения будут помещены на двухнедельный карантин. Ещё около 40 американцев, заразившихся коронавирусом, остаются в больницах Японии.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру приближается к 72 тысячам, жертвами заболевания стали 1775 человек.

Министерство здравоохранения Израиля объявило о введении обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Азии, в связи с угрозой распространения вируса.

«После оценки ситуации, проведённой комиссией под руководством министра здравоохранения, принято решение распространить карантин на вернувшихся из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы ведомства.

В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в ходе брифинга рассказал, что в ЕС ситуация с распространением заболевания не изменилась по сравнению с прошлой неделей, число случаев заражения осталось прежним.

«У нас только один летальный случай, и мы знаем, что ситуация скорее позитивная, но высокая готовность сохраняется, Еврокомиссия не ослабляет внимания к этой проблеме», — заявил он.

Тем временем исследователи Нанькайского университета КНР заявили, что разработали новый метод экспресс-диагностики заболевания. Предложенный тест, как сообщили в Китае, более эффективный и позволяет получить результаты анализов крови пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в течение 15 минут.

Власти Китая продолжают реализовывать меры по борьбе с распространением заболевания. Ранее стало известно, что в некоторых регионах страны продлили каникулы, а ряд больниц ввели практику онлайн консультаций для пациентов, чтобы те избегали мест массового скопления людей. Теперь в Пекине отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать», а также масштабный рекламный тур по стране в поддержку картины. Также были отложены премьеры голливудских лент «1917», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо».

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов рассказал, что Россия взаимодействует с Китаем по вопросу борьбы с заболеванием.

«Мы очень плотно взаимодействуем с китайскими коллегами и по линии внешнеполитических ведомств, и по линии наших санэпидемиологических служб, министерств здравоохранения. Как вы знаете, делегация российских экспертов побывала в Китае в связи с нынешней вспышкой нового заболевания», — заявил он.

В России новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено не было, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она заявила, что ведомство рассматривает меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима. С таким предложением Попопва выступила после того, как из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.

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