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Доставка плюшевых мишек: Пушков едко отозвался о новом военном альянсе на Западе
17 сентября 2021, 11:20 • 30 • Политика
Созданное США объединение может отразиться не только на Китае, но и на России
Попытки Вашингтона оправдаться за новый военно-политический альянс между США, Австралией и Великобританией заявлениями, что объединение не направлено против каких-либо государств, вызвали смех у российского сенатора Алексея Пушкова.
"Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего",
– ехидно отозвался Пушков в своем "Твиттере".
Ранее политик обратил внимание, что США в последнее время значительно нарастили свое военное присутствие в Австралии, а корабли военного флота Великобритании стали часто бывать в Южно-Китайском море. Созданный же теперь союз AUKUS подтверждает намерение этих стран объединить усилия для сдерживания влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Косвенно этот тройственный альянс направлен также против России, но больше в потенциале, чем с точки зрения немедленных, практических действий. Главная забота англосаксов в настоящее время – держать под контролем усиление Китая",
– пояснил член Совета Федерации в комментарии "Парламентской газете".
Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о создании партнерства в области безопасности и обороны AUKUS 15 сентября. Стороны также договорились о сотрудничестве в области разработки и создании новых вооружений. В частности, Австралия получила возможность строить атомные подводные лодки, после чего тут же разорвала контракт с Францией о поставках 12 субмарин. Решение уже вызвало гневную реакцию в Париже.
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