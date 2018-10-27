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Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
27 октября 2018, 01:54 • 140 • Политика
Украинский журналист Владимир Бойко заявил, что если его страна официально объявит, что находится в состоянии войны с Россией, это лишит последнюю права голоса в СБ ООН.
Украина может лишить Россию права голоса в Совете безопасности ООН. С таким заявлением выступил украинский журналист Владимир Бойко.
Следует отметить, впрочем, что предложенный работником прессы план кажется несколько сомнительным. Так, Бойко считает, что для того чтобы исключить нашу страну из СБ, Украине нужно лишь формально объявить о том, что она находится в состоянии войны с Россией.
Тогда, настаивает Бойко, Россия - как государство-«агрессор» - потеряет свое право голоса в управляющем органе Организации Объединенных Наций. О том, что в этом случае Украине потребуется предъявить некие доказательства данной агрессии, журналист, как кажется, не задумывается.
Его слова приводит интернет-издание «Народные новости».
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