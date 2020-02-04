Достаточно генома: Посол Китая в РФ ответил на слова Голиковой о передаче штамма вируса

В посольстве Китая также заметили, что Пекин открыт к сотрудничеству с российскими учёными для разработки вакцины. Как отметил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, для научных исследований достаточно генома коронавируса.

Он пояснил, что штамм вируса, о котором ранее заявляла глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ Татьяна Голикова, был выявлен китайскими специалистами совсем недавно.

"Наши учёные только недавно выделили штаммы вирусов, по этому вопросу поддерживаются контакты между нашими профильными организациями", - пояснил представитель Китая.

Он указал, что Пекин своевременно информировал российскую сторону о вспышке эпидемии в стране.

"Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), РФ и другие страны, а также такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань, об эпидемиологической ситуации. И незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа", - подчеркнул дипломат, добавив, что специалистов ВОЗ также пригласили посетить город Ухань в провинции Хубэй для проведения инспекции.

Отметим, что в России намерены принудительно помещать на лечение иностранцев с симптомами коронавируса.

Как заявили в секретариате вице-премьера Голиковой, все находящиеся в России иностранные граждане, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут принудительно помещены на лечение до полнейшего выздоровления, после чего они смогут принять решение, остаться в России или уехать.

Кроме того, передаёт ТАСС, эвакуированные из провинции Хубэй на родину граждане России будут помещены на карантин на 14 дней после возвращения в страну.