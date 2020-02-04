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Достаточно генома: Посол Китая в РФ ответил на слова Голиковой о передаче штамма вируса
04 февраля 2020, 13:54 • 75 • В мире
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что России был передан геном коронавируса. По его словам, этого достаточно для проведения научных исследований. Ранее глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова объяснила, что у наших специалистов нет штамма для разработки вакцины, потому исследователи работают с имеющимися данными.
В посольстве Китая также заметили, что Пекин открыт к сотрудничеству с российскими учёными для разработки вакцины. Как отметил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, для научных исследований достаточно генома коронавируса.
Он пояснил, что штамм вируса, о котором ранее заявляла глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ Татьяна Голикова, был выявлен китайскими специалистами совсем недавно.
"Наши учёные только недавно выделили штаммы вирусов, по этому вопросу поддерживаются контакты между нашими профильными организациями", - пояснил представитель Китая.
Он указал, что Пекин своевременно информировал российскую сторону о вспышке эпидемии в стране.
"Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), РФ и другие страны, а также такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань, об эпидемиологической ситуации. И незамедлительно поделился вирусным генным порядком коронавируса нового типа", - подчеркнул дипломат, добавив, что специалистов ВОЗ также пригласили посетить город Ухань в провинции Хубэй для проведения инспекции.
Отметим, что в России намерены принудительно помещать на лечение иностранцев с симптомами коронавируса.
Как заявили в секретариате вице-премьера Голиковой, все находящиеся в России иностранные граждане, у которых будет обнаружена коронавирусная инфекция, будут принудительно помещены на лечение до полнейшего выздоровления, после чего они смогут принять решение, остаться в России или уехать.
Кроме того, передаёт ТАСС, эвакуированные из провинции Хубэй на родину граждане России будут помещены на карантин на 14 дней после возвращения в страну.
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